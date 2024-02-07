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Kar Kardeşliği, Recep İvedik ve Dahası! Ocak Ayında Netflix'te En Çok İzlenen Filmler

Kar Kardeşliği, Recep İvedik ve Dahası! Ocak Ayında Netflix'te En Çok İzlenen Filmler

Netflix film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 14:07

Netflix, 2024 yılının Ocak ayında birbirinden farklı ve dikkat çekici senaryolara sahip filmlerle izleyicilerin karşısına çıktı. Geçtiğimiz ayın en popüler yapımları arasında Recep İvedik'ten Kar Kardeşliğine kadar birçok film yer aldı. İzleyicilerin beğenisine sunulan bu filmler, farklı türlerdeki hikayeleri ve özgün senaryoları ile dikkat çekti.

İşte Ocak 2024'te Netflix'te en çok izlenen yapımları sizler için bu listede bir araya topladık. İyi seyirler dileriz.

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1. Society of the Snow (2023)

1. Society of the Snow (2023)

Bir ragbi takımının uçuşu And Dağları'ndaki bir buzulun üzerine düşer. Gerçek bir hikayeyi konu alan bu filmde, kazadan sağ kurtulan az sayıdaki yolcunun kendilerini dünyanın en zorlu ortamlarından birinde bulmasını anlatır.

Yönetmen: J.A. Bayona

Oyuncular: Enzo Vogrincic, Agustín Pardella, Matías Recalt

2. Rebel Moon: Part One - A Child of Fire (2023)

2. Rebel Moon: Part One - A Child of Fire (2023)

Uzak bir ayın kenarındaki barışçıl bir yerleşim, kendisini zalim bir yönetici gücün orduları tarafından tehdit altında bulduğunda, köylüler arasında yaşayan gizemli bir yabancı, onların hayatta kalmak için en büyük umudu haline gelir.

Yönetmen: Zack Snyder

Oyuncular: Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein

3. Leave the World Behind (2023)

3. Leave the World Behind (2023)

Bir ailenin hafta sonu için lüks bir kiralık evde tatil planları, bir siber saldırının cihazları devre dışı bırakmasıyla ve kapılarında iki yabancının belirmesiyle giderek uğursuz bir hal alır.

Yönetmen: Sam Esmail

Oyuncular: Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke

4. Lift (2024)

4. Lift (2024)

Adı gibi uçuk kaçık olan bu film, usta bir hırsız ve onun Interpol Ajanı eski kız arkadaşının, A380 yolcu uçağında taşınan 500 milyon dolarlık külçe altını çalmak için bir araya gelmelerini konu alıyor.

Yönetmen: F. Gary Gray

Oyuncular: Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Sam Worthington

5. Murder on the Orient Express (2017)

5. Murder on the Orient Express (2017)

Dünyanın en iyi dedektifi Hercule Poirot, Doğu Ekspresi'ne binmeye karar verir. Küçük bir çığ nedeniyle tren yanlışlıkla durdurulur. Ancak bir cinayetin planlandığından ve bu trendeki bir kişinin böyle bir suç işleyebileceğinden hiç haberi yoktur.

Yönetmen: Kenneth Branagh

Oyuncular: Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe

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6. Recep İvedik 7 (2022)

6. Recep İvedik 7 (2022)

Recep İvedik ve en yakın arkadaşı Nurullah, Recep'e büyükannesinden kalan kır evini ziyaret etmeye karar verdiklerinde kendilerini köyü ve çevresindeki ormanı kurtarma mücadelesinin içinde bulurlar.

Yönetmen: Togan Gökbakar

Oyuncular: Şahan Gökbakar, Öznur Serçeler, İrfan Kangı

7. Badland Hunters (2024)

7. Badland Hunters (2024)

Bir deprem Seul'ü kanunsuz bir çorak araziye dönüştürdüğünde korkusuz bir avcı, tehlikeli tarikatçılarla dolu bir kampta esir tutulan bir genci çılgın bir doktorun elinden kurtarmaya gider.

Yönetmen: Heo Myeong Haeng

Oyuncular: Ma Dong-seok, No Jeong-ee, Ahn Ji-hye

8. The Proposal (2009)

8. The Proposal (2009)

Andrew Paxton üç yıl boyunca New York'ta bir yayıncı olan Margaret Tate'in asistanı olarak çalışır. Kanadalı Margaret, vizesinin süresi dolduğu için sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalınca Andrew'la evlenmek için bir plan yapar. Ancak ikilinin arasında nefret giderek bambaşka bir hale bürünür.

Yönetmen: Anne Fletcher

Oyuncular: Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Mary Steenburgen

9. Ambulance (2022)

9. Ambulance (2022)

Karısının sağlık masraflarını karşılamak için çaresizce paraya ihtiyaç duyan eski asker Will Sharp, üvey kardeşi Danny'den yardım ister. Karizmatik ve bir kariyer suçlusu olan Danny, bunun yerine ona bambaşka bir teklifle gelir. Bu, 32 milyon dolar değerinde Los Angeles tarihindeki en büyük banka soygunudur.

Yönetmen: Michael Bay

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza González

10. Exodus: Gods and Kings (2014)

10. Exodus: Gods and Kings (2014)

Meydan okuyan lider Musa, Mısır Firavunu II. Ramses'e karşı ayaklanır ve altı yüz bin köleyi Mısır'dan ve onun ölümcül salgınlarla dolu korkunç döngüsünden tarihi bir kaçış yolculuğuna çıkarır.

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Christian Bale, Joel Edgerton, Ben Kingsley

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Siz Ocak ayında bu filmlerden hangilerini izlediniz? Yorumlara buyrun!

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