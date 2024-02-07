Kar Kardeşliği, Recep İvedik ve Dahası! Ocak Ayında Netflix'te En Çok İzlenen Filmler
Kar Kardeşliği, Recep İvedik ve Dahası! Ocak Ayında Netflix'te En Çok İzlenen Filmler
Netflix, 2024 yılının Ocak ayında birbirinden farklı ve dikkat çekici senaryolara sahip filmlerle izleyicilerin karşısına çıktı. Geçtiğimiz ayın en popüler yapımları arasında Recep İvedik'ten Kar Kardeşliğine kadar birçok film yer aldı. İzleyicilerin beğenisine sunulan bu filmler, farklı türlerdeki hikayeleri ve özgün senaryoları ile dikkat çekti.
İşte Ocak 2024'te Netflix'te en çok izlenen yapımları sizler için bu listede bir araya topladık. İyi seyirler dileriz.
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1. Society of the Snow (2023)
2. Rebel Moon: Part One - A Child of Fire (2023)
3. Leave the World Behind (2023)
4. Lift (2024)
5. Murder on the Orient Express (2017)
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6. Recep İvedik 7 (2022)
7. Badland Hunters (2024)
8. The Proposal (2009)
9. Ambulance (2022)
10. Exodus: Gods and Kings (2014)
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Siz Ocak ayında bu filmlerden hangilerini izlediniz? Yorumlara buyrun!
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