Kahramanmaraş Depremlerinin 2. Yıldönümü: 6 Şubat Ağıdı İlk Kez Paylaşıldı
Kahramanmaraş Depremlerinin 2. Yıldönümü: 6 Şubat Ağıdı İlk Kez Paylaşıldı
6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin üzerinden tam 2 yıl geçti. Depremlerde hayatını kaybedenler için bugün “Bir Oluruz” temasıyla anma programı düzenleniyor. Anma programında, Tuba Kenan Kavallı’nın seslendirdiği “6 Şubat Ağıdı” da ilk kez dinletildi.
İşte ‘6 Şubat Ağıdı’nın sözlerini 👇
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6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük depremde toplam 53 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, milyonlarca vatandaş ise evsiz kalmıştı.
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Depremin 2. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı “Bir Oluruz” temalı anma programı düzenlendi.
Programda,“6 Şubat Ağıdı” da ilk kez dinletildi.
👇
Tuba Kenan Kavallı tarafından seslendirilen "6 Şubat Ağıdı" sözleri şu şekilde:
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Anca anma töreni düzenleriz önlem var mı yok.. Gerçekten de Allaha emanet yaşıyoruz... Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın hayatını kaybedenlerin mekanla... Devamını Gör