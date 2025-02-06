Kahramanmaraş Depremlerinin 2. Yıldönümü: 6 Şubat Ağıdı İlk Kez Paylaşıldı

Yüce dağ başında

Yanar bir ışık

Durmaz azmimiz

Olur bin umut

Ah o memleket ki

Her gören aşık

Adına, ruhuna, namına

Kavuşur ellerim

Sen hep gül diye

Sevgiyle ve yaşa diye

Kavuşur ellerim

Sen hep gül diye

Sevgiyle yaşa diye

Yüce dağ başında şimdi evim

Yeniden başlar hikayem benim

Doğar küllerinden memleketim

Gururla umutla

Kavuşur ellerim

Sen hep gül diye

Sevgiyle ve yaşa diye

Bir olduk mu bin derdi bölüşürüz

Ne dağlar ne yollar ayıramaz bizi bizden

Al bayrağın altında kardeşçe buluşuruz

El ele verip bir vücut oluruz

Gönülden gönüle bir yol oluruz

Omuz omuza yükleniriz yükleri

Bölüşünce birbirimizle, kocaman bir aile oluruz

11 şehir için 81 il bir oluruz

Kavuşur ellerim

Sen hep gül diye

Sevgiyle yaşa diye