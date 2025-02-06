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Kahramanmaraş Depremlerinin 2. Yıldönümü: 6 Şubat Ağıdı İlk Kez Paylaşıldı

Kahramanmaraş Depremlerinin 2. Yıldönümü: 6 Şubat Ağıdı İlk Kez Paylaşıldı

Kahramanmaraş
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.02.2025 - 16:48

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin üzerinden tam 2 yıl geçti. Depremlerde hayatını kaybedenler için bugün “Bir Oluruz” temasıyla anma programı düzenleniyor. Anma programında, Tuba Kenan Kavallı’nın seslendirdiği “6 Şubat Ağıdı” da ilk kez dinletildi.

İşte ‘6 Şubat Ağıdı’nın sözlerini 👇

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6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük depremde toplam 53 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, milyonlarca vatandaş ise evsiz kalmıştı.

6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük depremde toplam 53 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, milyonlarca vatandaş ise evsiz kalmıştı.

Depremin 2. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı “Bir Oluruz” temalı anma programı düzenlendi.

Depremin 2. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı “Bir Oluruz” temalı anma programı düzenlendi.

Programda,“6 Şubat Ağıdı” da ilk kez dinletildi.

Programda,“6 Şubat Ağıdı” da ilk kez dinletildi.

👇

Tuba Kenan Kavallı tarafından seslendirilen "6 Şubat Ağıdı" sözleri şu şekilde:

Tuba Kenan Kavallı tarafından seslendirilen "6 Şubat Ağıdı" sözleri şu şekilde:

Yüce dağ başında

Yanar bir ışık

Durmaz azmimiz

Olur bin umut

Ah o memleket ki

Her gören aşık

Adına, ruhuna, namına

Kavuşur ellerim

Sen hep gül diye

Sevgiyle ve yaşa diye

Kavuşur ellerim

Sen hep gül diye

Sevgiyle yaşa diye

Yüce dağ başında şimdi evim

Yeniden başlar hikayem benim

Doğar küllerinden memleketim

Gururla umutla

Kavuşur ellerim

Sen hep gül diye

Sevgiyle ve yaşa diye

Bir olduk mu bin derdi bölüşürüz

Ne dağlar ne yollar ayıramaz bizi bizden

Al bayrağın altında kardeşçe buluşuruz

El ele verip bir vücut oluruz

Gönülden gönüle bir yol oluruz

Omuz omuza yükleniriz yükleri

Bölüşünce birbirimizle, kocaman bir aile oluruz

11 şehir için 81 il bir oluruz

Kavuşur ellerim

Sen hep gül diye

Sevgiyle yaşa diye

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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KumdanKum

Anca anma töreni düzenleriz önlem var mı yok.. Gerçekten de Allaha emanet yaşıyoruz... Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın hayatını kaybedenlerin mekanla... Devamını Gör