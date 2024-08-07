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Kafaya Takmayın! Fazla Düşünmenin Sinir ve Strese Sebep Olduğu Kanıtlandı

Kafaya Takmayın! Fazla Düşünmenin Sinir ve Strese Sebep Olduğu Kanıtlandı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
07.08.2024 - 09:52

Beyninizdeki düşünceleri susturmak kimi zaman zorlayıcı olabilir. Bir meselenin sağını solunu, önünü arkasını düşünmeden edemezsiniz. Şimdilerde gençlerin 'overthinking' dediği fazla düşünme sanatının ise sinir ve strese sebep olduğu kanıtladı. 

Haliyle stres, öfke, fiziksel hastalıklar da kaçınılmaz...

Kaynak: The Unpleasantness of Thinking

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Düşünmeden duramayanlar burada mı?

Şimdilerde 'overthinking' diye isimlendirdiğimiz 'fazla düşünme' hastalığı, baktığımızda gerçekten bir hastalık gibi. Bir kez düşünmeye başladığınız zaman kendinizi durduramaz, beyninizi yiyip bitirirsiniz adeta.

Bilim insanları sonunda bu konuya bir el atmak istedi ve fazla düşünmenin insan bedeni üzerindeki etkilerini araştırdı.

Bilim insanları sonunda bu konuya bir el atmak istedi ve fazla düşünmenin insan bedeni üzerindeki etkilerini araştırdı.

T24'ün aktardığı 'Düşünmenin Tatsızlığı (The Unpleasantness of Thinking)' adlı araştırma, 29 ülkede 4 bin 670 kişinin katıldığı 170 çalışmanın analiziyle yapıldı.

Araştırmalarda sağlık çalışanları ve askeri personeller üniversite öğrencileri ve sporcular gibi toplumun her kesiminden insanların dahil edildi. Katılımcılara yeni bir şeyler öğrenmeleri, oyun oynamaları gibi farklı görevler verildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, yoğun zihinsel çaba sarf etmenin strese ve sinire sebep olduğu görüldü!

Yapılan incelemeler sonucunda, yoğun zihinsel çaba sarf etmenin strese ve sinire sebep olduğu görüldü!

Fazla düşünmek, tıpkı fiziksel bir aktivite yapar gibi beyni zorluyor. Zorlanan beyinde ise öfke ve stres körüklenmiş oluyor. 

Stresin aşırı düzeylere ulaşması ise vücudumuzda fiziksel hasara bile sebep olabiliyor, hastalıklara kapı aralıyor...

"Ana bulgumuz, zihinsel çabanın olumsuz duygularla güçlü bir şekilde ilişkili olduğudur. Bu ilişkiyi, deneyimli profesyoneller ve üniversite eğitimi almış kişiler de dahil olmak üzere her tür görevde ve her tür popülasyonda bulduk."

Hollanda'daki Radboud Üniversitesi'nde araştırmacı olan Dr. Erik Bijleveld, Psychological Bulletin dergisinde bu ifadeleri kullanarak zihinsel yorgunluğun nelere sebep olabileceğini açıklıyor.

Siz siz olun, bedeninizin ve ruh sağlığınızın kıymetini bilin. Her şeyi kafaya takmayın!

Siz siz olun, bedeninizin ve ruh sağlığınızın kıymetini bilin. Her şeyi kafaya takmayın!

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