Kafaya Takmayın! Fazla Düşünmenin Sinir ve Strese Sebep Olduğu Kanıtlandı
Kafaya Takmayın! Fazla Düşünmenin Sinir ve Strese Sebep Olduğu Kanıtlandı
Beyninizdeki düşünceleri susturmak kimi zaman zorlayıcı olabilir. Bir meselenin sağını solunu, önünü arkasını düşünmeden edemezsiniz. Şimdilerde gençlerin 'overthinking' dediği fazla düşünme sanatının ise sinir ve strese sebep olduğu kanıtladı.
Haliyle stres, öfke, fiziksel hastalıklar da kaçınılmaz...
Kaynak: The Unpleasantness of Thinking
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Düşünmeden duramayanlar burada mı?
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Bilim insanları sonunda bu konuya bir el atmak istedi ve fazla düşünmenin insan bedeni üzerindeki etkilerini araştırdı.
Yapılan incelemeler sonucunda, yoğun zihinsel çaba sarf etmenin strese ve sinire sebep olduğu görüldü!
"Ana bulgumuz, zihinsel çabanın olumsuz duygularla güçlü bir şekilde ilişkili olduğudur. Bu ilişkiyi, deneyimli profesyoneller ve üniversite eğitimi almış kişiler de dahil olmak üzere her tür görevde ve her tür popülasyonda bulduk."
Siz siz olun, bedeninizin ve ruh sağlığınızın kıymetini bilin. Her şeyi kafaya takmayın!
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