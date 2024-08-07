Kafaya Takmayın! Fazla Düşünmenin Sinir ve Strese Sebep Olduğu Kanıtlandı

T24'ün aktardığı 'Düşünmenin Tatsızlığı (The Unpleasantness of Thinking)' adlı araştırma, 29 ülkede 4 bin 670 kişinin katıldığı 170 çalışmanın analiziyle yapıldı.

Araştırmalarda sağlık çalışanları ve askeri personeller üniversite öğrencileri ve sporcular gibi toplumun her kesiminden insanların dahil edildi. Katılımcılara yeni bir şeyler öğrenmeleri, oyun oynamaları gibi farklı görevler verildi.