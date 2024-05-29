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Kadiri Şeyhi Muhammed Mardini, Çocuğuna Hediye Alanlara Sinirlendi! 'Medreseye Neden Araba Almıyorsunuz?'

Kadiri Şeyhi Muhammed Mardini, Çocuğuna Hediye Alanlara Sinirlendi! 'Medreseye Neden Araba Almıyorsunuz?'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.05.2024 - 16:41

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Kadiri tarikatı 'şeyhi' Muhammed Mardini, çocuklarına doğum gününde hediye alan ebeveynlere sinirlendi. Kadiri, 'Kendi çocuğunun doğum gününe ne kadar harcıyorsun. Evi süsleyip, pastalar alıyor musun? Iphone alıyor musun? Araba alanlar var ya... Resulullah'în doğum gününde neden bir araba alıp medreseye bağışlamıyorsunuz?' dedi.

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Kadiri tarikatı 'şeyhi' Muhammed Mardini'nin sosyal medyada paylaşılan görüntüsü gündem oldu. Çocuklarının doğum gününde hediye alan ebeveynleri kınayan Mardini, 'Kendi çocuğunun doğum gününe ne kadar harcıyorsun. Evi süsleyip, pastalar alıyor musun, Iphone alıyor musun?' dedi.

Kadiri tarikatı 'şeyhi' Muhammed Mardini'nin sosyal medyada paylaşılan görüntüsü gündem oldu. Çocuklarının doğum gününde hediye alan ebeveynleri kınayan Mardini, 'Kendi çocuğunun doğum gününe ne kadar harcıyorsun. Evi süsleyip, pastalar alıyor musun, Iphone alıyor musun?' dedi.

Çocuğuna doğum gününde araba alan insanların olduğunu söyelyen Mardini 'Resulullah'în doğum gününde neden bir araba alıp medreseye bağışlamıyorsunuz? Çünkü efendimizi sevmiyor, Resulullah'ı sevmiyor... Çocuğunu daha çok seviyor. Sanki çocuğu onu kurtaracak.'

Çocuğuna doğum gününde araba alan insanların olduğunu söyelyen Mardini 'Resulullah'în doğum gününde neden bir araba alıp medreseye bağışlamıyorsunuz? Çünkü efendimizi sevmiyor, Resulullah'ı sevmiyor... Çocuğunu daha çok seviyor. Sanki çocuğu onu kurtaracak.'

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