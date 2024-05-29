Kadiri Şeyhi Muhammed Mardini, Çocuğuna Hediye Alanlara Sinirlendi! 'Medreseye Neden Araba Almıyorsunuz?'

Kadiri tarikatı 'şeyhi' Muhammed Mardini, çocuklarına doğum gününde hediye alan ebeveynlere sinirlendi. Kadiri, 'Kendi çocuğunun doğum gününe ne kadar harcıyorsun. Evi süsleyip, pastalar alıyor musun? Iphone alıyor musun? Araba alanlar var ya... Resulullah'în doğum gününde neden bir araba alıp medreseye bağışlamıyorsunuz?' dedi.