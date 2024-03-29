Kadir Gecesi Ne Zaman? 2024 Diyanet Takvimine Göre Kadir Gecesi Ayın Kaçına Denk Geliyor?

2024 yılında Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğunu belirlemek için İslam takvimini kullanmamız gerekir. İslam takvimi, Ay'ın hareketlerine dayalı olduğu için, yılın hangi gününe denk geleceği Batı takvimine göre değişiklik gösterebilir. Ancak Kadir Gecesi, genellikle Ramazan ayının son 10 günü içerisinde yer alır.

Kadir Gecesi, İslam takvimine göre Ramazan ayının 27. gecesi kutlanan ve Müslümanlar için büyük önem taşıyan bir gecedir. 2024 yılı için Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre Kadir Gecesi, 5 Nisan 2024 tarihine denk gelmektedir.