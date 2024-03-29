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Kadir Gecesi Ne Zaman? 2024 Diyanet Takvimine Göre Kadir Gecesi Ayın Kaçına Denk Geliyor?

Kadir Gecesi Ne Zaman? 2024 Diyanet Takvimine Göre Kadir Gecesi Ayın Kaçına Denk Geliyor?

2024 Ramazan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
29.03.2024 - 12:42

On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelişi tüm İslam alemi tarafından coşkuyla karşılandı. Bu yıl 11 Nisan Pazartesi günü başlayan Ramazan'ın en mübarek gecesi için de hazırlıklar başladı. Bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi'ni ibadet ederek geçirmek isteyenler 'Kadir Gecesi ne zaman?' sorusunu araştırıyor. Peki Kadir Gecesi ne zaman? 2024 Ramazan ayında Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi ayın kaçında?

İşte, 2024 yılında Diyanet tarafından açıklanana Kadir Gecesi tarihi...

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Mübarek üç ayların sonuncusu ve bin aydan daha kıymetli olan Ramazan ayı, bu yıl 11 Mart Pazartesi günü başladı. Her günü ibadet ve dua ile geçirilen Ramazan'ın en mübarek gecesi olarak ifade edilen 'Kadir Gecesi' için de hazırlıklar başladı.

Mübarek üç ayların sonuncusu ve bin aydan daha kıymetli olan Ramazan ayı, bu yıl 11 Mart Pazartesi günü başladı. Her günü ibadet ve dua ile geçirilen Ramazan'ın en mübarek gecesi olarak ifade edilen 'Kadir Gecesi' için de hazırlıklar başladı.

Kadir Gecesi, İslam dünyasının en kutsal zamanlarından biri olarak kabul edilir ve Ramazan'ın yaklaşmasıyla birlikte, bu özel gece hakkındaki araştırmalar artmaktadır. Ramazan ayının en değerli gecesi olarak görülen Kadir Gecesi'nin, hem anlamı hem de önemi nedeniyle Müslümanlar tarafından büyük bir saygı ve önemle karşılandığı bilinmektedir. Kadir Gecesi'nde, ibadetler daha da yoğunlaşır ve Müslümanlar, Allah'ın affını dilemek için ellerini gökyüzüne yükseltirler. Bu gece, İslam inancında büyük bir kutsiyet taşır ve Müslümanların ruhani bağlarını güçlendirir.

Bakara Suresi'nin 185. ayetinde Kur’an-ı Kerim'in Ramazan ayında indirildiği beyan edilmiştir. Bu yüzden 'Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının son on gününe denk geldiği anlaşılmaktadır. Günümüzde Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesi olarak kabul edilir ve Müslümanlar tarafından dualar, ibadetlerle karşılanır.

Bakara Suresi'nin 185. ayetinde Kur’an-ı Kerim'in Ramazan ayında indirildiği beyan edilmiştir. Bu yüzden 'Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının son on gününe denk geldiği anlaşılmaktadır. Günümüzde Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesi olarak kabul edilir ve Müslümanlar tarafından dualar, ibadetlerle karşılanır.

Kadir Gecesi'nin hangi güne denk geldiği ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ramazan imsakiyesi ve dini günler, imsakiye üzerinden öğrenilmektedir. Dini günlerin tarihleri, Miladi ve Hicri takvimler arasındaki farklılık nedeniyle her yıl 10 günlük bir değişim göstermektedir.

2024 Kadir Gecesi Ne Zaman?

2024 Kadir Gecesi Ne Zaman?

2024 yılında Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğunu belirlemek için İslam takvimini kullanmamız gerekir. İslam takvimi, Ay'ın hareketlerine dayalı olduğu için, yılın hangi gününe denk geleceği Batı takvimine göre değişiklik gösterebilir. Ancak Kadir Gecesi, genellikle Ramazan ayının son 10 günü içerisinde yer alır. 

Kadir Gecesi, İslam takvimine göre Ramazan ayının 27. gecesi kutlanan ve Müslümanlar için büyük önem taşıyan bir gecedir. 2024 yılı için Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre Kadir Gecesi, 5 Nisan 2024 tarihine denk gelmektedir.

Kadir Gecesinin Anlam ve Önemi Nedir?

Kadir Gecesinin Anlam ve Önemi Nedir?

Kadir Gecesi, İslam dininde büyük öneme sahip olan ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen mübarek bir gecedir. Ramazan ayının son 10 gününde, özellikle tek rakamlı gecelerde aranan Kadir Gecesi, İslam inancına göre bin aydan daha hayırlıdır. Bu özel gece, Müslümanların ibadetlerini yoğunlaştırdığı, duaların kabul olacağına inanılan, manevi huzur ve barışın hissedildiği bir zamandır. 

İslam alimlerine göre, bu geceyi ibadetle geçirenlerin geçmiş günahları bağışlanır. Kadir Gecesi'nde yapılan ibadetlerin, diğer gecelere kıyasla daha fazla sevap getirdiği kabul edilir. Bu özel ve kutsal gece, Kur'an-ı Kerim'in 97. suresi olan 'Kadir Suresi'nde yer alır. Surenin anlamına göre, Kadir Gecesi'nde melekler ve Ruh (Cebrail), Allah'ın izniyle her türlü iş için inerler. Bu gece, esenlik doludur ve tan yerinin ağarmasına kadar sürer. Kadir Gecesi'nin anlam ve önemini yeniden ifade ederken, bu gecenin İslam dinindeki yerini ve önemini vurgulamak önemlidir.

Diyanet 2024 Yılı Dini Günler Listesi: 2024 Dini Günler Takvimi

Diyanet 2024 Yılı Dini Günler Listesi: 2024 Dini Günler Takvimi

  • Regaip Kandili: 11 Ocak Perşembe

  • Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak Cuma

  • Miraç Kandili: 6 Şubat Salı

  • Berat Kandili: 24 Şubat Cumartesi

  • Ramazan Başlangıcı: 11 Mart Pazartesi

  • Kadir gecesi: 5 Nisan Cuma

  • Ramazan Bayramı Arifesi: 9 Nisan Salı

  • Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan Çarşamba

  • Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan Perşembe

  • Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan Cuma

  • Kurban Bayramı Arifesi: 15 Haziran Cumartesi

  • Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran Pazar

  • Kurban Bayramı 2.Gün: 17 Haziran Pazartesi

  • Kurban Bayramı 3.Gün: 18 Haziran Salı

  • Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran Çarşamba

  • Hicri Yılbaşı: 7 Temmuz Pazar

  • Aşure günü: 16 Temmuz Salı

  • Mevlid Kandili: 14 Eylül Cumartesi

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