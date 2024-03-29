Kadir Gecesi Ne Zaman? 2024 Diyanet Takvimine Göre Kadir Gecesi Ayın Kaçına Denk Geliyor?
Kadir Gecesi Ne Zaman? 2024 Diyanet Takvimine Göre Kadir Gecesi Ayın Kaçına Denk Geliyor?
On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelişi tüm İslam alemi tarafından coşkuyla karşılandı. Bu yıl 11 Nisan Pazartesi günü başlayan Ramazan'ın en mübarek gecesi için de hazırlıklar başladı. Bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi'ni ibadet ederek geçirmek isteyenler 'Kadir Gecesi ne zaman?' sorusunu araştırıyor. Peki Kadir Gecesi ne zaman? 2024 Ramazan ayında Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi ayın kaçında?
İşte, 2024 yılında Diyanet tarafından açıklanana Kadir Gecesi tarihi...
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Mübarek üç ayların sonuncusu ve bin aydan daha kıymetli olan Ramazan ayı, bu yıl 11 Mart Pazartesi günü başladı. Her günü ibadet ve dua ile geçirilen Ramazan'ın en mübarek gecesi olarak ifade edilen 'Kadir Gecesi' için de hazırlıklar başladı.
Bakara Suresi'nin 185. ayetinde Kur’an-ı Kerim'in Ramazan ayında indirildiği beyan edilmiştir. Bu yüzden 'Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının son on gününe denk geldiği anlaşılmaktadır. Günümüzde Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesi olarak kabul edilir ve Müslümanlar tarafından dualar, ibadetlerle karşılanır.
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