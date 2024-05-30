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Jose Mourinho'ya Karşı Ali Koç'un Gündemine Aldığı 2 Teknik Direktör Var!

Jose Mourinho'ya Karşı Ali Koç'un Gündemine Aldığı 2 Teknik Direktör Var!

Ali Koç Fenerbahçe Teknik direktör
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.05.2024 - 10:48

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın Mourinho hamlesine karşılık 2 teknik direktör adayını gündemine aldı. 

Ali Koç’un seçimi kazanması halinde İsmail Kartal’ın göreve devam etme ihtimalinin bulunduğu bilinirken, Luciano Spalletti ve Vincenzo Montella öne çıkan isimler. 

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Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda bir kez daha Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında başkanlık yarışı yaşanacak.

Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda bir kez daha Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında başkanlık yarışı yaşanacak.

Aziz Yıldırım, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho hamlesi sonrası Ali Koç cephesinden de iki isim ön plana çıkmaya başladı.

Aziz Yıldırım, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho hamlesi sonrası Ali Koç cephesinden de iki isim ön plana çıkmaya başladı.

Ali Koç'un ilk adayının Milli Takım teknik direktörlüğü de yapan Vincenzo Montella olduğu belirtiliyor.

Ali Koç'un ilk adayının Milli Takım teknik direktörlüğü de yapan Vincenzo Montella olduğu belirtiliyor.

Masadaki diğer seçenek ise İtalya'nın teknik direktörü Luciano Spalletti.

Masadaki diğer seçenek ise İtalya'nın teknik direktörü Luciano Spalletti.

Montella ve Spalletti’nin Türkiye ve İtalya ile EURO 2024 hazırlıklarını sürdürmesi nedeniyle Koç’un sürpriz bir ismi açıklama ihtimali de var.

Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'yi çalıştıracak teknik direktörün 7 Haziran Cuma günü belli olacağını bildirmişti.

Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'yi çalıştıracak teknik direktörün 7 Haziran Cuma günü belli olacağını bildirmişti.

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