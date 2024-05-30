Jose Mourinho'ya Karşı Ali Koç'un Gündemine Aldığı 2 Teknik Direktör Var!
Jose Mourinho'ya Karşı Ali Koç'un Gündemine Aldığı 2 Teknik Direktör Var!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın Mourinho hamlesine karşılık 2 teknik direktör adayını gündemine aldı.
Ali Koç’un seçimi kazanması halinde İsmail Kartal’ın göreve devam etme ihtimalinin bulunduğu bilinirken, Luciano Spalletti ve Vincenzo Montella öne çıkan isimler.
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Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda bir kez daha Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında başkanlık yarışı yaşanacak.
Aziz Yıldırım, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho hamlesi sonrası Ali Koç cephesinden de iki isim ön plana çıkmaya başladı.
Ali Koç'un ilk adayının Milli Takım teknik direktörlüğü de yapan Vincenzo Montella olduğu belirtiliyor.
Masadaki diğer seçenek ise İtalya'nın teknik direktörü Luciano Spalletti.
Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'yi çalıştıracak teknik direktörün 7 Haziran Cuma günü belli olacağını bildirmişti.
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