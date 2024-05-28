Aziz Yıldırım'dan Yeni Jose Mourinho Açıklaması: "Yüz Yüze Görüşeceğim"
Aziz Yıldırım'dan Yeni Jose Mourinho Açıklaması: "Yüz Yüze Görüşeceğim"
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'dan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili yeni bir açıklama daha geldi.
Aziz Yıldırım, Londra'ya gidip Mourinho ile görüşmeyeceği yönünde çıkan haberlere öfkelenerek, yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceklerini duyurdu.
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Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda bir kez daha Ali Koç, Aziz Yıldırım yarışı yaşanacak.
Başkanlığa yeniden aday olan Aziz Yıldırım'ın en büyük vaatlerinden biri ise dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek.
Cumartesi günü Şampiyonlar Ligi finali için Londra'ya gideceğini ve Jose Mourinho ile yüz yüze görüşeceğini söyleyen Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde: 👇
"Bugün sosyal medyada yayılan, Londra'ya gitmeyeceğim yönündeki haberler yalandır. Kongre üyelerimiz ve taraftarlarımızla yaptığım toplantılarda da belirttiğim gibi, cumartesi günü Londra'ya gideceğim ve Şampiyonlar Ligi Finali'ni izleyeceğim. Yine konuşmalarımda ifade ettiğim gibi, Jose Mourinho ile yüz yüze görüşeceğim."
Jose Mourinho için Beşiktaş'ın da devreye girdiği belirtilirken tecrübeli çalıştırıcı bugün Türkiye'den teklif aldığını doğrulamıştı.
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