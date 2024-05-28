Aziz Yıldırım'dan Yeni Jose Mourinho Açıklaması: "Yüz Yüze Görüşeceğim"

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'dan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili yeni bir açıklama daha geldi.

Aziz Yıldırım, Londra'ya gidip Mourinho ile görüşmeyeceği yönünde çıkan haberlere öfkelenerek, yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceklerini duyurdu.