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İsmail Kartal'a Veda mı? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan "Yeni Hoca" Sözleri

İsmail Kartal'a Veda mı? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan "Yeni Hoca" Sözleri

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
29.05.2024 - 21:16

Fenerbahçe'de başkanlığa yeniden aday olan Ali Koç'tan sürpriz bir açıklama geldi. Koç, Aziz Yıldırım'ın Mourinho duyurusundan sonra sarı-lacivertli kulübün geleceğine ilişkin konuştu.

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Uzun bir aranın ardından Ali Koç ile yeniden sandıkta bir araya gelecek olan Aziz Yıldırım, göreve gelmesi durumunda teknik direktörlerinin Jose Mourinho olduğunu açıklamıştı.

Uzun bir aranın ardından Ali Koç ile yeniden sandıkta bir araya gelecek olan Aziz Yıldırım, göreve gelmesi durumunda teknik direktörlerinin Jose Mourinho olduğunu açıklamıştı.

Yıldırım, geçtiğimiz saatlerde 'önümüzdeki hafta Mourinho'yu İstanbul'a getireceğim. 3 yıllık antrenörüm Mourinho'dur. ' açıklamasında bulunmuştu.

Yıldırım'ın bu sözlerinin ardından Ali Koç'tan da cevap geldi.

Yıldırım'ın bu sözlerinin ardından Ali Koç'tan da cevap geldi.

Sezon kupasız olarak tamamlansa da Koç'un İsmail Kartal ile yola devam edilip edilmeyeceği konusunda resmi bir açıklamada bulunmamıştı.

Fenerbahçeli üyelerin katılımı ile düzenlenen yemekte konuşan Başkan, şunları söyledi 👇

Fenerbahçeli üyelerin katılımı ile düzenlenen yemekte konuşan Başkan, şunları söyledi 👇

'İsmail Hoca ile mi devam edeceğiz yoksa yabancı hoca ile mi şunun garantisini verebilirim Cuma günü seçime girerken hocamızın kim olduğunu net bir şekilde bileceksiniz.'

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