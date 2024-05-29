İsmail Kartal'a Veda mı? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan "Yeni Hoca" Sözleri
İsmail Kartal'a Veda mı? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan "Yeni Hoca" Sözleri
Fenerbahçe'de başkanlığa yeniden aday olan Ali Koç'tan sürpriz bir açıklama geldi. Koç, Aziz Yıldırım'ın Mourinho duyurusundan sonra sarı-lacivertli kulübün geleceğine ilişkin konuştu.
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Uzun bir aranın ardından Ali Koç ile yeniden sandıkta bir araya gelecek olan Aziz Yıldırım, göreve gelmesi durumunda teknik direktörlerinin Jose Mourinho olduğunu açıklamıştı.
Yıldırım'ın bu sözlerinin ardından Ali Koç'tan da cevap geldi.
Fenerbahçeli üyelerin katılımı ile düzenlenen yemekte konuşan Başkan, şunları söyledi 👇
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koç spor artık bu takımın adı.