Bu Yönteme Dikkat: Tek Bir Harfle Sahte Site Adresi Gerçeğinden Ayırt Edilemiyor

'Deney. amazon.com, amazon.com. Aşağıdaki gerçek olan, yukarıdaki ise oltalamada kullanılan sahte adres. Vay, bunları ayırt etmek mümkün değil. Bu yazıyı kopyalayıp bir metin editörüne yapıştırırsanız farkı görebilirsiniz.'

Deneyi paylaşan Tokihiro Naito, iki adresi alt alta yazdı. Sahte olanda 'a' harfi, bildiğimiz Latin alfabesindeki 'a' değil; Kiril (Rus) alfabesinden gelen ve ona çok benzeyen bir harf. Ekranda ikisi arasındaki farkı görmek neredeyse imkânsız.

Dolandırıcılar bu benzerlikten yararlanıyor. Gerçek markanın adına benzeyen bir adres alıp sahte bir site kuruyor, linki mesajla ya da e-postayla gönderiyor. Sayfa tasarımı da kopyalandığı için ziyaretçi kimlik, şifre ya da kart bilgisini girdiğinde bunlar doğrudan dolandırıcıya gidiyor.