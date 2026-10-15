Bu Yönteme Dikkat: Tek Bir Harfle Sahte Site Adresi Gerçeğinden Ayırt Edilemiyor
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Sahte site dolandırıcılığında kullanılan sinsi bir yöntem, X'te yapılan basit bir deneyle yeniden gündeme geldi. Japon bir kullanıcı, gerçek amazon.com adresiyle sahte olanı alt alta yazdı. İkisi gözle bakıldığında birebir aynı görünüyor. Aralarındaki tek fark, sahte adreste bir harfin başka bir alfabeden gelmesi. Türkiye'den de bu paylaşıma dikkat çeken bir hesap, aynı yöntemin yerli markalar için de kullanılabileceğini hatırlatıp gelen linklere tıklanmaması gerektiğini yazdı. Dolandırıcılar bu sayede kimlik ve kart bilgilerini ele geçirmeyi hedefliyor.
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Gerçek ve sahte amazon.com adresi arasındaki tek fark bir harf
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Yerli markalar da aynı yöntemle taklit edilebilir
Mesajdaki linke değil, uygulamaya ya da kendi yazdığınız adrese güvenin
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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