İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz’ın İddiası: “Evrakları Yakıyorlar”
İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz’ın İddiası: “Evrakları Yakıyorlar”
İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak mevcut belediyenin bazı evrakları yaktığını iddia etti. Yılmaz, savcıları soruşturma için göreve çağırdı.
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Yarın yapılacak yerel seçimlerde Ordu Büyükşehir Belediyesi için de kıyasıya yarış olacak.
İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz’ın dün akşam yayınladığı video gündem oldu.
Yılmaz’ın iddiasına göre AK Partili mevcut belediye, seçim öncesi önemli evrakları yaktı.
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Enver Yılmaz, görüntülerin soruşturulması için savcılara çağrıda bulundu.
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