İYİ Parti İstanbul Adayı Buğra Kavuncu'nun Oy Verdiği Sandıktan Çıkan Sayı Akıllara Bir Film Sahnesini Getirdi
İYİ Parti İstanbul Adayı Buğra Kavuncu'nun Oy Verdiği Sandıktan Çıkan Sayı Akıllara Bir Film Sahnesini Getirdi
31 Mart yerel seçimlerinde CHP birinci, AKP ikinci ve Yeniden Refah Partisi üçüncü sırada yer aldı. CHP'nin zaferi, AKP'nin yenilgisi ve YRP'nin yükselişinin çok konuşulduğu ortamda İYİ Parti'nin aldığı ağır yenilgi gündem konusu oldu. Sadece Nevşehir'i kazanabilen İYİ Parti'nin İstanbul adayı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu'nun oy kullandığı sandıktan çıkan sonuçlara gelin hep birlikte bakalım.
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31 Mart yerel seçimlerinin sonuçları tüm Türkiye'de şaşkınlık yarattı. Seçimlere ittifaksız giren CHP, 1977 seçimlerinden sonra ilk defa birinci parti konumuna yükselerek adeta tarihi bir zafere imza attı.
22 yıldır iktidarda olan AKP, yerel seçim yarışını ikinci tamamlayarak ilk yenilgisini aldı. Yeniden Refah Partisi ise bir sürpriz yaparak ilk kez girdiği yerel seçimlerde üçüncü siyasi parti konumuna yükseldi.
Seçim sonuçları gösterdi ki genel seçimlerle yerel seçim dinamikleri birbirinden çok farklı. Uzun zamandır ekonomik krizle boğuşan halk, ekonomik krizin faturasını iktidara kesti.
CHP, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'yı kazanarak Türkiye’nin en büyük 5 ilinde yerelde iktidar oldu. Ancak seçim sonuçları seçimlere hür girme kararı alan İYİ Parti için resmen bir hezimet oldu.
İYİ Parti, 2024 yerel seçimlerinde büyük bir oy kaybı yaşadı. Parti sadece Nevşehir'i kazanabildi. Seçim sonuçlarının yavaş yavaş belli olmasından itibaren pek çok İYİ Partili yetkili Genel Başkan Meral Akşener'e istifa çağrısında bulundu.
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İYİ Parti'nin sandıkta yaşadığı mağlubiyeti en çarpıcı şekilde gösteren sonuç İstanbul Belediyesi başkan adayı olan Mehmet Satuk Buğra Kavuncu'nun oy kullandığı sandıktan çıkan oylar oldu.
Kavuncu’nun, eşi ve kızıyla birlikte oy kullandığı İstanbul Eyüpsultan'daki 2254 nolu sandıktan kendisine sadece 3 oy çıktı. Öyle görünüyor ki Kavuncu ailesinden başka hiç kimse kendisine oy vermemiş.
Tabii bu sandık sonuçları seçmenin aklına 1985 yılı yapımı Züğürt Ağa filmindeki oy sahnesini akıllara getirdi. Siz seçim sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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