İYİ Parti İstanbul Adayı Buğra Kavuncu'nun Oy Verdiği Sandıktan Çıkan Sayı Akıllara Bir Film Sahnesini Getirdi

31 Mart yerel seçimlerinde CHP birinci, AKP ikinci ve Yeniden Refah Partisi üçüncü sırada yer aldı. CHP'nin zaferi, AKP'nin yenilgisi ve YRP'nin yükselişinin çok konuşulduğu ortamda İYİ Parti'nin aldığı ağır yenilgi gündem konusu oldu. Sadece Nevşehir'i kazanabilen İYİ Parti'nin İstanbul adayı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu'nun oy kullandığı sandıktan çıkan sonuçlara gelin hep birlikte bakalım.