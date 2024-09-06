İtalyan Bakan'dan Skandal Hareket! Sevgilisini Danışman Yapmaya Çalıştı: İstifası Kabul Edilmedi

İtalya'da skandal bir olay yaşandı. İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano, sosyal medya fenomeni sevgilisini bakanlık danışmanı yapmaya çalıştığını itiraf etti. Bu olay sonrası Bakan Sangiuliano istifasını sundu. Ancak Başbakan Meloni'nin istifayı kabul etmemesi dikkat çekti.