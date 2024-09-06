İtalyan Bakan'dan Skandal Hareket! Sevgilisini Danışman Yapmaya Çalıştı: İstifası Kabul Edilmedi
İtalyan Bakan'dan Skandal Hareket! Sevgilisini Danışman Yapmaya Çalıştı: İstifası Kabul Edilmedi
İtalya'da skandal bir olay yaşandı. İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano, sosyal medya fenomeni sevgilisini bakanlık danışmanı yapmaya çalıştığını itiraf etti. Bu olay sonrası Bakan Sangiuliano istifasını sundu. Ancak Başbakan Meloni'nin istifayı kabul etmemesi dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İtalya basını yasak aşk skandalıyla çalkalanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
26 Ağustos’ta Boccia, Bakan ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı paylaşıp "Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano'ya beni Büyük Etkinliklerden Sorumlu Bakan Danışmanı olarak atadığı için teşekkür ederim" dedi. Bu paylaşım sonrası Sangiuliano'nun ekibi, hemen açıklamalarda bulundu. Boccia'nın doğru söylemediğini ve böyle bir atamanın yapılmadığı açıklandı.
Tepkiler üzerine televizyon programına katılan Başbakan Giorgia Meloni, Boccia’nın G7 Kültür Bakanları Toplantısı gibi etkinliklerle ilgili gizli bilgilere erişimi olmadığını ve kamu bütçesinden harcama yapılmadığını iddia etti. Sessiz kalmayan Boccia, Meloni'nin açıklamasına Instagram'dan yanıt vererek, gizli bilgilere erişimi olduğunu öne sürdü ve katıldığı etkinliklerin masraflarını kendisinin karşılamadığını açıkladı.
Tepkilere dayanamayan Bakan Sangiuliano, Boccia ile ilişki yaşadığını ve sevgilisine bakanlıkta bir görev teklif ettiğini itiraf etti. Ancak yardımcılarının itirazı üzerine bu teklifi geri çektiğini belirtti. Bakan, eşinden ve Başbakan Meloni’den özür dilediğini ve istifasını sunduğunu söyledi. Ancak Meloni’nin bu istifayı kabul etmediğini açıkladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın