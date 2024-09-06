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ABD Askerinin Başına Çuval Geçiren 10 Kişi İçin Karar Çıktı

ABD Askerinin Başına Çuval Geçiren 10 Kişi İçin Karar Çıktı

Amerika Birleşik Devletleri İzmir
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.09.2024 - 20:14

İzmir'e demirleyen ABD'ye ait USS Wasp (LHD-1) gemisinde görev yapan askerinin başına çuval geçiren 10 TGB üyesi hakkında yeni bir gelişme yaşandı. 

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Türkiye Gençlik Birliği (TGB)'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre tutuklanan 10 kişi için tahliye kararı çıktı.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB)'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre tutuklanan 10 kişi için tahliye kararı çıktı.

İşte o paylaşım:

Edinilen bilgiye göre, İzmir Limanı'na demirleyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) savaş gemisinde görevli Amerikan askerinin başına, kentte vakit geçirdiği sırada çuval geçirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 15 kişiden 10'u tutuklanmıştı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Limanı'na demirleyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) savaş gemisinde görevli Amerikan askerinin başına, kentte vakit geçirdiği sırada çuval geçirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 15 kişiden 10'u tutuklanmıştı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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