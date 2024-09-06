ABD Askerinin Başına Çuval Geçiren 10 Kişi İçin Karar Çıktı
ABD Askerinin Başına Çuval Geçiren 10 Kişi İçin Karar Çıktı
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Türkiye Gençlik Birliği (TGB)'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre tutuklanan 10 kişi için tahliye kararı çıktı.
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İşte o paylaşım:
Edinilen bilgiye göre, İzmir Limanı'na demirleyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) savaş gemisinde görevli Amerikan askerinin başına, kentte vakit geçirdiği sırada çuval geçirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 15 kişiden 10'u tutuklanmıştı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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