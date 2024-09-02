Türkiye Gençlik Birliği Nedir? Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Kimin, Başkanı Kim?

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, ABD'li bir askerin kafasına çuval geçirdi, o anları kayda aldı. TGB üyeleri, İzmir limanına demirleyen ABD gemisi Uss Wasp'ta görevli bir askeri hedef aldı. Peki gündem olan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) nedir, başkanı kim?

İşte Türkiye Gençlik Birliği (TGB) hakkında detaylar...