Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Biyografi
Türkiye Gençlik Birliği Nedir? Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Kimin, Başkanı Kim?

Türkiye Gençlik Birliği Nedir? Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Kimin, Başkanı Kim?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.09.2024 - 20:22

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, ABD'li bir askerin kafasına çuval geçirdi, o anları kayda aldı. TGB üyeleri, İzmir limanına demirleyen ABD gemisi Uss Wasp'ta görevli bir askeri hedef aldı. Peki gündem olan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) nedir, başkanı kim?

İşte Türkiye Gençlik Birliği (TGB) hakkında detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkiye Gençlik Derneği, İzmir'de yakaladığı bir ABD askerinin başına çuval geçirdi.

Türkiye Gençlik Derneği, İzmir'de yakaladığı bir ABD askerinin başına çuval geçirdi.

TGB, İzmir limanına demirleyen ABD gemisi Uss Wasp'ta görevli bir askerin kafasına çuval geçirildiği anları kayıt altına aldı. 

Askerin başına çuval geçirildiği anlarda, 'Yankee go home' sloganları atıldı.

TGB, daha önce de başka bir ABD askerinin başına çuval geçirmişti.

TGB, daha önce de başka bir ABD askerinin başına çuval geçirmişti.

2021 yılında, ABD'ye ait 'USS Mount Whitney' adlı kontrol gemisi İstanbul'un Sarayburnu Limanı'na demirlemişti. 

Türkiye Gençlik Birliği, Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildiğini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.

Peki TGB Nedir, Kimlerden Oluşur?

Peki TGB Nedir, Kimlerden Oluşur?

TGB, 19 Mayıs 2006 tarihinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde kuruldu. Bugün, 70 ilde ve 65 üniversitede üyesi olduğu bilinmektedir. Ayrıca TGB'nin yereli süreli yayınları da vardır.

TGB Kim Kurdu?

TGB Kim Kurdu?

TGB, üniversitedeki öğrenci toplulukları tarafından kuruldu. TGB Başkanı Kayahan Çetin, TGB Genel Sekreteri ise Aylin Kum'dur. 

TGB, birincil görevini Atatürk'ün Bursa Nutku'ndan aldığını açıklamıştır.

TGB'nin Temel İlkesi

TGB'nin Temel İlkesi

TGB, temel ilkesini şu şekilde açıklar;

'Türkiye Gençlik Birliği, ulusal bağımsızlık amacı ve Cumhuriyet Devrimleri etrafında birleşmiş Türk Gençliğinin ortak mücadele örgütüdür. TGB Türk gençliğini sağ-sol ayrımı yapmadan Vatan Savunmasında birleştirmek amacıyla yola çıkmıştır!'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın