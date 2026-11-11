İtalya'da 300 Okula Aynı E-Postayla Bomba İhbarı: Mesajın Altında "Mikhail Andropov" İmzası Var

Adnkronos'a göre Tuscolano'da Giovanni Cagliero (Largo Volumnia), Petrarca (via Ceneda) ve Rodari (via Norcia) okulları boşaltıldı. Il Foglio'ya konuşan Roma Prefektörlüğü, kentte yaklaşık yirmi okulun etkilendiğini doğruladı. Listede Largo San Pio V'teki ilkokul, Ranocchio Scarabocchio anaokulu ve Seneca lisesi de var. Bir okul, velilere mesajlaşma uygulaması üzerinden tüm öğrencilerin güvenli bir alana alındığını ve öğretmenlerinin yanında olduğunu duyurdu.

Alarm Roma'yla sınırlı kalmadı. Sky TG24; Milano, Trieste, Padova, Brescia, Modena, Frosinone, Potenza, Rieti, Lecce, Palermo ve Siracusa'da da tahliye yapıldığını bildirdi. Roma polisi soruşturmanın sürdüğünü doğruladı, Siracusa Emniyeti de mesajın kaynağını araştırıyor.