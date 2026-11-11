İtalya'da 300 Okula Aynı E-Postayla Bomba İhbarı: Mesajın Altında "Mikhail Andropov" İmzası Var
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İtalya'da 11 Kasım'da yaklaşık 300 okula aynı bomba ihbarı e-postası gönderildi. Mesajın altında 'Mikhail Andropov' imzası bulunuyor; gönderen okul binalarına bomba yerleştirdiğini ve İtalyanlara karşı soykırım yapacağını yazdı. Roma'dan Palermo'ya birçok okulda öğrenciler tahliye edilirken Başbakan Giorgia Meloni saat 16.00'da Palazzo Chigi'de acil toplantı çağırdı.
[Kaynak: Reuters, Adnkronos]
E-posta, Tayvan'daki bir üniversite adresinden "Tehlike uyarısı" konusuyla sabah 09.56'da gönderildi.
Roma'da Tuscolano semtindeki üç okul boşaltıldı, prefektörlük yaklaşık 20 okuldaki alarmı doğruladı.
Eğitim Bakanı Valditara, gerçek bir fiziksel risk olmadığını ve olayın bir siber saldırı olduğunu söyledi.
Meloni, saat 16.00'da Palazzo Chigi'de toplantı çağırdı; masada istihbarat ve siber güvenlik yetkilileri de olacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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