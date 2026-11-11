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İtalya'da 300 Okula Aynı E-Postayla Bomba İhbarı: Mesajın Altında "Mikhail Andropov" İmzası Var

İtalya'da 300 Okula Aynı E-Postayla Bomba İhbarı: Mesajın Altında "Mikhail Andropov" İmzası Var

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.11.2026 - 14:45
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İtalya'da 11 Kasım'da yaklaşık 300 okula aynı bomba ihbarı e-postası gönderildi. Mesajın altında 'Mikhail Andropov' imzası bulunuyor; gönderen okul binalarına bomba yerleştirdiğini ve İtalyanlara karşı soykırım yapacağını yazdı. Roma'dan Palermo'ya birçok okulda öğrenciler tahliye edilirken Başbakan Giorgia Meloni saat 16.00'da Palazzo Chigi'de acil toplantı çağırdı.

[Kaynak: Reuters, Adnkronos]

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E-posta, Tayvan'daki bir üniversite adresinden "Tehlike uyarısı" konusuyla sabah 09.56'da gönderildi.

E-posta, Tayvan'daki bir üniversite adresinden "Tehlike uyarısı" konusuyla sabah 09.56'da gönderildi.

Il Foglio'nun yayımladığı çıktıya göre mesajın konu satırı 'Avviso di pericolo', yani tehlike uyarısı. Gönderen adres Tayvan'daki bir üniversiteye ait (cloud.dyu.edu.tw), alıcı listesinde ise İtalya'nın farklı illerinden onlarca okulun resmî adresi yer alıyor. Gönderim zamanı 11 Kasım, saat 09.56.

Metin 'Ben Misoginistan Vilayeti lideri Mikhail Andropov. Sizi yok etmeye geldik. İtalyanlara karşı bir soykırım gerçekleştireceğiz' cümleleriyle açılıyor. Gönderen, binaya plastik bir torba içinde uzaktan tetiklenen güçlü bir patlayıcı bıraktığını yazıyor ve 'Geriye yalnızca kemikler ve bir yığın kalacak' diyor. Başbakan'ın aracının motoruna da bomba yerleştirdiklerini öne süren mesaj, hayatta kalanların öldürüleceği tehdidiyle bitiyor.

Roma'da Tuscolano semtindeki üç okul boşaltıldı, prefektörlük yaklaşık 20 okuldaki alarmı doğruladı.

Roma'da Tuscolano semtindeki üç okul boşaltıldı, prefektörlük yaklaşık 20 okuldaki alarmı doğruladı.

Adnkronos'a göre Tuscolano'da Giovanni Cagliero (Largo Volumnia), Petrarca (via Ceneda) ve Rodari (via Norcia) okulları boşaltıldı. Il Foglio'ya konuşan Roma Prefektörlüğü, kentte yaklaşık yirmi okulun etkilendiğini doğruladı. Listede Largo San Pio V'teki ilkokul, Ranocchio Scarabocchio anaokulu ve Seneca lisesi de var. Bir okul, velilere mesajlaşma uygulaması üzerinden tüm öğrencilerin güvenli bir alana alındığını ve öğretmenlerinin yanında olduğunu duyurdu.

Alarm Roma'yla sınırlı kalmadı. Sky TG24; Milano, Trieste, Padova, Brescia, Modena, Frosinone, Potenza, Rieti, Lecce, Palermo ve Siracusa'da da tahliye yapıldığını bildirdi. Roma polisi soruşturmanın sürdüğünü doğruladı, Siracusa Emniyeti de mesajın kaynağını araştırıyor.

Eğitim Bakanı Valditara, gerçek bir fiziksel risk olmadığını ve olayın bir siber saldırı olduğunu söyledi.

Eğitim Bakanı Valditara, gerçek bir fiziksel risk olmadığını ve olayın bir siber saldırı olduğunu söyledi.

La7'ye konuşan Giuseppe Valditara, alarmların sahte olduğunu düşündüklerini söyledi. Etkilenen okul sayısının bu kadar yüksek olmasının tehdidin inandırıcılığını zayıflattığını belirten bakan, 300 rakamının artabileceğini de ekledi. Valditara'ya göre olay, son haftalarda uçuşlara, süpermarketlere ve hastanelere yönelik saldırılarla bağlantılı bir stratejinin parçası olabilir.

Savunma Bakanı Guido Crosetto ise alarmların korku yaymayı hedefleyen bir yöntemin ürünü olduğunu söyledi. Polisin ciddi tehditleri sahte alarmlardan ayırmaya çalıştığını, benzer olayların artabileceğini de ifade etti. 'Mikhail Andropov' adı, son günlerde Avrupa'daki televizyon kanallarına ve haber merkezlerine gönderilen tehdit e-postalarında da kullanılmıştı.

Meloni, saat 16.00'da Palazzo Chigi'de toplantı çağırdı; masada istihbarat ve siber güvenlik yetkilileri de olacak.

Meloni, saat 16.00'da Palazzo Chigi'de toplantı çağırdı; masada istihbarat ve siber güvenlik yetkilileri de olacak.

Toplantıya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Savunma Bakanı Guido Crosetto, Başbakanlık Müsteşarı Alfredo Mantovano, istihbarat yetkilileri ve Ulusal Siber Güvenlik Ajansı (ACN) temsilcileri katılacak. Piantedosi, bir gün önce İçişleri Bakanlığı'nda güvenlik zirvesini toplayıp siber tehdidi ele almıştı.

Reuters, Avrupa'da süpermarketlerden kan bankalarına, hava trafiğinden televizyon yayıncılarına uzanan 'hibrit savaş' kaygısının büyüdüğünü yazıyor. Benzer e-postalar daha önce de gelmişti: 19 Ekim'de yaklaşık 100 okula, 2 Kasım'da ise 271 okula ulaşan mesajlar tahliyelere yol açmış, kontrollerde patlayıcı çıkmamıştı. Lazio'daki öğrenci örgütü Rete degli Studenti Medi, hükümetten okul güvenliğinin sağlanmasını isterken 20 Kasım'da öğrenci grevi yapılacağını duyurdu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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