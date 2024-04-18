İsviçre Maden Suyunu Yasaklamıştı: Dernekten Açıklama Geldi

İsviçre, Beypazarı marka maden suyunda mevzuatın üstünde bor minerali tespit edildiğini söylemiş ve satışın yasaklanmasına karar vermişti. Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği (MASUDER) yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye’nin mineral içeriği yüksek maden suları coğrafyamızda ve tüm dünyada gönül rahatlığıyla beğenilerek tüketilmektedir” denildi.