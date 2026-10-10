İsveç'te İlk Yarısı 0-0 Biten AIK-Brommapojkarna Maçında İkinci Yarıda 11 Gol Atıldı

İsveç Ligi'nde AIK ile Brommapojkarna arasında oynanan maçta ikinci yarıda tam 11 gol atıldı. Maçın gidişatı, skora güvenen herkesi bir kez değil birkaç kez şaşırttı. Sezonu puan tablosunun ortalarında geçiren iki ekibin bu karşılaşması uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.