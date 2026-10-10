İsveç'te İlk Yarısı 0-0 Biten AIK-Brommapojkarna Maçında İkinci Yarıda 11 Gol Atıldı
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İsveç Ligi'nde AIK ile Brommapojkarna arasında oynanan maçta ikinci yarıda tam 11 gol atıldı. Maçın gidişatı, skora güvenen herkesi bir kez değil birkaç kez şaşırttı. Sezonu puan tablosunun ortalarında geçiren iki ekibin bu karşılaşması uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.
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AIK evinde 5-1 geriye düştü.
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Kazanan gol uzatmanın dokuzuncu dakikasında geldi.
Çılgın maça nokta koyan gol:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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