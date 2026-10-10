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İsveç'te İlk Yarısı 0-0 Biten AIK-Brommapojkarna Maçında İkinci Yarıda 11 Gol Atıldı

İsveç'te İlk Yarısı 0-0 Biten AIK-Brommapojkarna Maçında İkinci Yarıda 11 Gol Atıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
10.10.2026 - 22:47
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İsveç Ligi'nde AIK ile Brommapojkarna arasında oynanan maçta ikinci yarıda tam 11 gol atıldı. Maçın gidişatı, skora güvenen herkesi bir kez değil birkaç kez şaşırttı.  Sezonu puan tablosunun ortalarında geçiren iki ekibin bu karşılaşması uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

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AIK evinde 5-1 geriye düştü.

AIK evinde 5-1 geriye düştü.

Ev sahibi AIK, 72. dakikada Brommapojkarna karşısında 5-1 geride kalmıştı ve maçın çoktan bittiği düşünülüyordu. Ancak AIK bu farkı kapatmayı başardı ve uzatma dakikalarında skoru 5-5'e getirdi. Maçın ikinci yarısında 22 şut atıldı ve bunların tam yarısı, yani 11'i gol oldu.

Kazanan gol uzatmanın dokuzuncu dakikasında geldi.

Kazanan gol uzatmanın dokuzuncu dakikasında geldi.

AIK beraberliği yakaladığında maçın bu skorla biteceği sanılıyordu, ancak Brommapojkarna uzatmanın 9. dakikasında attığı golle sahadan 6-5 galip ayrıldı. Ligde AIK 9., Brommapojkarna ise 11. sırada yer alıyor ve iki takımın da şampiyonluk yarışıyla bir ilgisi bulunmuyor.

Çılgın maça nokta koyan gol:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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