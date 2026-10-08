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UEFA İrlanda-İsrail Maçındaki Tükürük İddiası İçin Soruşturma Açtı

UEFA İrlanda-İsrail Maçındaki Tükürük İddiası İçin Soruşturma Açtı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.10.2026 - 19:26
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UEFA, İrlanda ile İsrail arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçında yaşandığı öne sürülen tükürük iddiası için resmen disiplin soruşturması başlattı. Sırbistan'ın Bačka Topola kentinde seyircisiz oynanan ve 1-1 biten karşılaşmanın devre arasında tünelde yaşanan olay, resmi maç raporlarına da girmişti. İsrail Futbol Federasyonu iddiayı reddederken, iki ülke bir hafta içinde ikinci kez karşı karşıya gelmişti.

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Devre arasındaki tünel olayı resmi raporlara girdi.

Devre arasındaki tünel olayı resmi raporlara girdi.

UEFA, resmi raporların devre arasında tünelde ya da tünel çevresinde yaşandığı öne sürülen bir olay içerdiğini açıkladı. Raporların incelenmesinin ardından bir UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi görevlendirildi. Müfettiş, 4 Ekim 2026'da Bačka Topola'da oynanan karşılaşmada oyuncuların olası disiplin ihlallerini inceleyecek. İrlanda basınının aktardığına göre iddia, İrlanda'nın atletik performans sorumlusu Damien Doyle'dan geldi.

İsrail federasyonu iddiayı reddetti.

İsrail federasyonu iddiayı reddetti.

İsrail Futbol Federasyonu'nun bir sözcüsü, iddiayı The Athletic'e yaptığı açıklamayla yalanladı. Federasyon, 'Kimse antrenöre doğru tükürmedi. Bu iki maçta, İrlanda tarafının nasıl bir provokasyonda bulunduğuna bakmaksızın her zamanki gibi sportif davranmakta ısrar ettik' ifadelerini kullandı. İsrail Teknik Direktörü Ran Ben-Shimon ise olayla ilgili hiçbir şey görmediğini söyledi. İrlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrímsson da maçın ardından 'Evet, oradaydım. O konuya yorum yapmayacağım, bunu muhtemelen bir disiplin kurulu inceler' dedi.

İki ülke bir haftada ikinci kez karşılaştı.

İki ülke bir haftada ikinci kez karşılaştı.

İki takımın ilk karşılaşması 27 Eylül'de oynandı ve İrlanda'nın 3-0'lık galibiyetiyle bitti. Kaleci Gavin Bazunu, bölgede yaşananlara karşı çıktığı gerekçesiyle bu maçta oynamamıştı. Rövanş öncesinde Hallgrímsson'un basın toplantısı, bir gazetecinin ilk maçta İrlandalı oyuncuların iddia edilen ırkçılığını sormasının ardından yarıda kaldı, UEFA da iki gazetecinin maç sonu basın toplantısına alınmadığını doğruladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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