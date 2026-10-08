UEFA İrlanda-İsrail Maçındaki Tükürük İddiası İçin Soruşturma Açtı
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UEFA, İrlanda ile İsrail arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçında yaşandığı öne sürülen tükürük iddiası için resmen disiplin soruşturması başlattı. Sırbistan'ın Bačka Topola kentinde seyircisiz oynanan ve 1-1 biten karşılaşmanın devre arasında tünelde yaşanan olay, resmi maç raporlarına da girmişti. İsrail Futbol Federasyonu iddiayı reddederken, iki ülke bir hafta içinde ikinci kez karşı karşıya gelmişti.
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Devre arasındaki tünel olayı resmi raporlara girdi.
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İsrail federasyonu iddiayı reddetti.
İki ülke bir haftada ikinci kez karşılaştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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