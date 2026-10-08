UEFA İrlanda-İsrail Maçındaki Tükürük İddiası İçin Soruşturma Açtı

İsrail Futbol Federasyonu'nun bir sözcüsü, iddiayı The Athletic'e yaptığı açıklamayla yalanladı. Federasyon, 'Kimse antrenöre doğru tükürmedi. Bu iki maçta, İrlanda tarafının nasıl bir provokasyonda bulunduğuna bakmaksızın her zamanki gibi sportif davranmakta ısrar ettik' ifadelerini kullandı. İsrail Teknik Direktörü Ran Ben-Shimon ise olayla ilgili hiçbir şey görmediğini söyledi. İrlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrímsson da maçın ardından 'Evet, oradaydım. O konuya yorum yapmayacağım, bunu muhtemelen bir disiplin kurulu inceler' dedi.