İşte Benim Stilim Almanya'da Fincan Fırlatan Jüri X'te Gündem Oldu, Meğer Her Şey Planlıymış

Türkiye'de yıllarca ekranlarda kalan İşte Benim Stilim, Almanya'da My Style Rocks adıyla Sport1 ekranlarına taşındı. Yarışmanın en dikkat çekici ismi ise sert yorumlarıyla bilinen moda tasarımcısı Harald Glööckler oldu.

Sosyal medyada yeniden paylaşılan görüntülerde Glööckler, bir yarışmacıyla kıyasıya bir tartışmaya giriyor. Yarışmacının kendisine itiraz etmesi üzerine 'Sözümü bitirmeme izin ver' diye bağıran jüri, karşısındakinin gülmesiyle iyice sinirleniyor. Ardından yanındaki fincanı yere fırlatıyor ve yarışmacıya yalnızca 1 puan veriyor. Görüntüler kısa sürede X'te Türkiye gündemine oturdu, Glööckler'in öfkeli tavırları kullanıcıların gözünden kaçmadı.

Üstelik sahne yeni değil. Alman basınına göre fincan krizi, programın Nisan 2025'te yayınlanan bir bölümünde yaşandı. Programın resmi hesabı da o dönem aynı anları 'Lass mich ausreden!' yani 'Sözümü bitirmeme izin ver!' notuyla paylaşmıştı.