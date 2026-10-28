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İşte Benim Stilim Almanya'da Fincan Fırlatan Jüri X'te Gündem Oldu, Meğer Her Şey Planlıymış

İşte Benim Stilim Almanya'da Fincan Fırlatan Jüri X'te Gündem Oldu, Meğer Her Şey Planlıymış

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 13:34
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İşte Benim Stilim’in Almanya uyarlaması My Style Rocks’ta jüri Harald Glööckler’in yarışmacıyla tartışırken fincanı yere fırlattığı anlar X’te Türkiye gündemine oturdu. “Sözümü bitirmeme izin ver” diye bağıran Glööckler, yarışmacının gülmesi üzerine fincanı fırlatıp 1 puan verdi. Ancak 2025'te yayınlanan bu sahnenin perde arkası çok farklı çıktı: Glööckler, o öfkenin rol olduğunu itiraf etmişti.

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X'te Türkiye gündemine oturan görüntüler İşte Benim Stilim'in Almanya versiyonundan.

X'te Türkiye gündemine oturan görüntüler İşte Benim Stilim'in Almanya versiyonundan.

Türkiye'de yıllarca ekranlarda kalan İşte Benim Stilim, Almanya'da My Style Rocks adıyla Sport1 ekranlarına taşındı. Yarışmanın en dikkat çekici ismi ise sert yorumlarıyla bilinen moda tasarımcısı Harald Glööckler oldu.

Sosyal medyada yeniden paylaşılan görüntülerde Glööckler, bir yarışmacıyla kıyasıya bir tartışmaya giriyor. Yarışmacının kendisine itiraz etmesi üzerine 'Sözümü bitirmeme izin ver' diye bağıran jüri, karşısındakinin gülmesiyle iyice sinirleniyor. Ardından yanındaki fincanı yere fırlatıyor ve yarışmacıya yalnızca 1 puan veriyor. Görüntüler kısa sürede X'te Türkiye gündemine oturdu, Glööckler'in öfkeli tavırları kullanıcıların gözünden kaçmadı.

Üstelik sahne yeni değil. Alman basınına göre fincan krizi, programın Nisan 2025'te yayınlanan bir bölümünde yaşandı. Programın resmi hesabı da o dönem aynı anları 'Lass mich ausreden!' yani 'Sözümü bitirmeme izin ver!' notuyla paylaşmıştı.

Glööckler aylar önce itiraf etmişti: "Kötü adam olmak için tutulmuştum."

Glööckler aylar önce itiraf etmişti: "Kötü adam olmak için tutulmuştum."

Görüntüler Türkiye'de konuşulurken asıl şaşırtan detay gözden kaçtı. Glööckler, Ağustos 2026'da bir TikTok yayıncısına verdiği röportajda ekrandaki öfke patlamalarının rol olduğunu açıklamıştı.

'Evet, o oyundu. Bunu yapmak için tutulmuştum. Kötü adam olmak için tutulmuştum' diyen ünlü tasarımcı, o anlarda kontrolünü hiç kaybetmediğini de söyledi.

Meğer fincan sahnesi de önceden planlanmış. Glööckler, doğru anı beklediğini ve kendi kendine 'Şimdi bir fincan fırlatacağım' dediğini anlattı. Yarışmacıların ne giydiğini ya da nasıl davrandığını aslında umursamadığını da ekledi.

Röportajı yapan yayıncı sahnelerin gerçek olduğuna inandığını söyleyince Glööckler'in cevabı sadece 'Ah, yazık' oldu. Takipçilerin bir kısmı ise öfke patlamalarının oyun olduğundan zaten şüphelendiklerini yazdı.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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