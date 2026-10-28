İşte Benim Stilim Almanya'da Fincan Fırlatan Jüri X'te Gündem Oldu, Meğer Her Şey Planlıymış
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İşte Benim Stilim’in Almanya uyarlaması My Style Rocks’ta jüri Harald Glööckler’in yarışmacıyla tartışırken fincanı yere fırlattığı anlar X’te Türkiye gündemine oturdu. “Sözümü bitirmeme izin ver” diye bağıran Glööckler, yarışmacının gülmesi üzerine fincanı fırlatıp 1 puan verdi. Ancak 2025'te yayınlanan bu sahnenin perde arkası çok farklı çıktı: Glööckler, o öfkenin rol olduğunu itiraf etmişti.
X'te Türkiye gündemine oturan görüntüler İşte Benim Stilim'in Almanya versiyonundan.
Glööckler aylar önce itiraf etmişti: "Kötü adam olmak için tutulmuştum."
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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