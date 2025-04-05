İstanbul Pendik’te Facia Yaşandı: Bir Araç Tırın Altına Girdi 4 Kişi Hayatını Kaybetti
İstanbul Pendik’te Facia Yaşandı: Bir Araç Tırın Altına Girdi 4 Kişi Hayatını Kaybetti
İstanbul Pendik gişelerde geçiş için bekleyen tıra, arkadan gelen araç çarptı. Hızla gelen araç kontrolü sağlayamayınca tırın altına girdi. Araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza anları kameralara yansıdı. Ali Yerlikaya Twitter hesabından kazayı duyurdu. Gelin detaylara geçelim.
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Kurnaköy Gişeleri Ankara istikametinde yaşanan kazada jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini artırdı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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