onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul Pendik’te Facia Yaşandı: Bir Araç Tırın Altına Girdi 4 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul Pendik’te Facia Yaşandı: Bir Araç Tırın Altına Girdi 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.04.2025 - 13:14

İstanbul Pendik gişelerde geçiş için bekleyen tıra, arkadan gelen araç çarptı. Hızla gelen araç kontrolü sağlayamayınca tırın altına girdi. Araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza anları kameralara yansıdı. Ali Yerlikaya Twitter hesabından kazayı duyurdu. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Bir görüntü daha 👇

Kurnaköy Gişeleri Ankara istikametinde yaşanan kazada jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini artırdı.

Kurnaköy Gişeleri Ankara istikametinde yaşanan kazada jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini artırdı.

Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ancak 3’ü kadın 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın