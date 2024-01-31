Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İstanbul Modern "Dünyanın En İyi 20 Kültürel Mekanı" Listesine Girdi

İstanbul Modern "Dünyanın En İyi 20 Kültürel Mekanı" Listesine Girdi

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 16:18

İstanbul Modern, National Geographic tarafından hazırlanan ''En İyi 20 Kültürel Mekan' listesinde yerini aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İstanbul Modern, ülkemizi kültür ve sanat alanında ülkemizi temsil etmeye ve uluslararası bir tanınırlık getirmeye devam ediyor.

İstanbul Modern, ülkemizi kültür ve sanat alanında ülkemizi temsil etmeye ve uluslararası bir tanınırlık getirmeye devam ediyor.

İstanbul Modern, National Geographic editörleri tarafından hazırlanan "En İyi 20 Kültürel Mekan" listesine girdi.

İstanbul Modern, National Geographic editörleri tarafından hazırlanan "En İyi 20 Kültürel Mekan" listesine girdi.

İstanbul Modern'in yeni müze binası ve seyir terasının yanı sıra Fahrelnissa Zeid'in tabloları, restoranı ve video yapıtları da övgü aldı.

İstanbul Modern'in yeni müze binası ve seyir terasının yanı sıra Fahrelnissa Zeid'in tabloları, restoranı ve video yapıtları da övgü aldı.

Bu listede Washington'daki Folger Shakespeare Kütüphanesi, Karayipler'deki Molinere Sualtı Heykel Parkı, Moğolistan'daki Cengiz Han Müzesi ve Londra Battersea Parkı da bulunuyor.

Bu listede Washington'daki Folger Shakespeare Kütüphanesi, Karayipler'deki Molinere Sualtı Heykel Parkı, Moğolistan'daki Cengiz Han Müzesi ve Londra Battersea Parkı da bulunuyor.

İstanbul Modern'in yeni müze binası, 13 Ocak'ta da Architectural Digest'in tarafından belirlenen '2024'ün Harika Eserleri' listesinde yer almıştı.

İstanbul Modern'in yeni müze binası, 13 Ocak'ta da Architectural Digest'in tarafından belirlenen '2024'ün Harika Eserleri' listesinde yer almıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?