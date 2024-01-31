İstanbul Modern "Dünyanın En İyi 20 Kültürel Mekanı" Listesine Girdi
İstanbul Modern "Dünyanın En İyi 20 Kültürel Mekanı" Listesine Girdi
İstanbul Modern, National Geographic tarafından hazırlanan ''En İyi 20 Kültürel Mekan' listesinde yerini aldı.
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İstanbul Modern, ülkemizi kültür ve sanat alanında ülkemizi temsil etmeye ve uluslararası bir tanınırlık getirmeye devam ediyor.
İstanbul Modern, National Geographic editörleri tarafından hazırlanan "En İyi 20 Kültürel Mekan" listesine girdi.
İstanbul Modern'in yeni müze binası ve seyir terasının yanı sıra Fahrelnissa Zeid'in tabloları, restoranı ve video yapıtları da övgü aldı.
Bu listede Washington'daki Folger Shakespeare Kütüphanesi, Karayipler'deki Molinere Sualtı Heykel Parkı, Moğolistan'daki Cengiz Han Müzesi ve Londra Battersea Parkı da bulunuyor.
İstanbul Modern'in yeni müze binası, 13 Ocak'ta da Architectural Digest'in tarafından belirlenen '2024'ün Harika Eserleri' listesinde yer almıştı.
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