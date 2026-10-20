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İstanbul İçin Yağmur Saati Belli Oldu: Cuma Öğle Geliyor, Pastırma Yazı 26 Ekim'den Sonra Dönecek

İstanbul İçin Yağmur Saati Belli Oldu: Cuma Öğle Geliyor, Pastırma Yazı 26 Ekim'den Sonra Dönecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2026 - 09:59
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Meteoroloji uzmanı Adil Tek, Orta Akdeniz'den yola çıkan yeni yağış sisteminin cuma günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul'u ve Ege'yi etkileyeceğini açıkladı. Salı, çarşamba ve perşembe günleri kentte yağış beklenmiyor; yeni sistemin geçen haftaki sağanaktan daha hafif geçmesi öngörülüyor. Tek'e göre sistemin asıl şiddeti batıdaki illerde hissedilecek, pastırma yazı ise 26 Ekim'den sonra geri dönecek.

Kaynak: A Haber

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İstanbul'da yağmur cuma öğle saatlerinde başlıyor, ama geçen haftakinden daha az etkili olacak.

İstanbul'da yağmur cuma öğle saatlerinde başlıyor, ama geçen haftakinden daha az etkili olacak.

Adil Tek, A Haber'de yaptığı değerlendirmede İstanbul'un salı, çarşamba ve perşembe günlerini yağışsız geçireceğini belirtti. Cuma gününden itibaren ise kent, Orta Akdeniz'den gelen yeni bir sistemin etkisine girecek.

Tek, sistemin İstanbul'a ulaştığında zayıflamış olacağını, yağışın geçen haftaki kadar yüksek miktarlara çıkmayacağını söyledi. Beklenen yağış miktarı en fazla 30-40 kilograma kadar çıkabilecek. Hafta boyunca İstanbul'da gece sıcaklıkları yer yer 11 dereceye inerken gündüz değerler 20-22 derece arasında seyredecek.

Asıl risk batıda: Çanakkale, Balıkesir ve Edirne için sel ve su baskını uyarısı yapıldı.

Asıl risk batıda: Çanakkale, Balıkesir ve Edirne için sel ve su baskını uyarısı yapıldı.

Sistem önce Marmara ve Ege'yi vuracak. Tek, yağışın en kuvvetli geçeceği yerler olarak Çanakkale, Balıkesir ve Edirne hattını işaret etti; bu bölgelerde sel ve su baskını riskinin bulunduğunu ifade etti.

Hafta sonuna doğru sıcaklıkların düşmesi halinde Uludağ, Kartepe ve Kartalkaya gibi 2 bin metrenin üzerindeki yüksek kesimlerde kar yağışı da görülebilecek.

Öte yandan bugün Sivas, Tokat ve Ordu çevresinde hafif sağanak bekleniyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da sağanak yarın ve perşembe günü de sürecek.

Pastırma yazı 26 Ekim'den sonra batıda yeniden hissedilmeye başlayacak.

Pastırma yazı 26 Ekim'den sonra batıda yeniden hissedilmeye başlayacak.

Tek, yağışlı günlerin ardından özellikle Türkiye'nin batısında sıcaklıkların yeniden yükseleceğini belirtti. Bu artış kısa süreli de olsa pastırma yazı havası yaratacak; uzmanın verdiği tarih 26 Ekim'den sonrasını kapsıyor.

Bu hafta ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor, yalnızca doğuda değerler normalin üzerinde. Bugün İstanbul'da 20, Ankara'da 18, İzmir'de 24, Antalya'da 25 ve Erzurum'da 17 derece ölçülüyor.

Ardından kasım geliyor: Yağışlı günlerin çoğalması ve sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

Ardından kasım geliyor: Yağışlı günlerin çoğalması ve sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

Adil Tek'in değerlendirmesine göre pastırma yazı havası uzun sürmeyecek. Kasım ayında çok sayıda yağışlı gün görülmesi, sıcaklıkların da mevsim normallerine yakın seyretmesi bekleniyor.

İstanbullular için önce cuma günü var: yeni sistemin kente öğle saatlerinden itibaren ulaşması öngörülüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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