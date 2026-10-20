İstanbul İçin Yağmur Saati Belli Oldu: Cuma Öğle Geliyor, Pastırma Yazı 26 Ekim'den Sonra Dönecek

Sistem önce Marmara ve Ege'yi vuracak. Tek, yağışın en kuvvetli geçeceği yerler olarak Çanakkale, Balıkesir ve Edirne hattını işaret etti; bu bölgelerde sel ve su baskını riskinin bulunduğunu ifade etti.

Hafta sonuna doğru sıcaklıkların düşmesi halinde Uludağ, Kartepe ve Kartalkaya gibi 2 bin metrenin üzerindeki yüksek kesimlerde kar yağışı da görülebilecek.

Öte yandan bugün Sivas, Tokat ve Ordu çevresinde hafif sağanak bekleniyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da sağanak yarın ve perşembe günü de sürecek.