İstanbul İçin Yağmur Saati Belli Oldu: Cuma Öğle Geliyor, Pastırma Yazı 26 Ekim'den Sonra Dönecek
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Meteoroloji uzmanı Adil Tek, Orta Akdeniz'den yola çıkan yeni yağış sisteminin cuma günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul'u ve Ege'yi etkileyeceğini açıkladı. Salı, çarşamba ve perşembe günleri kentte yağış beklenmiyor; yeni sistemin geçen haftaki sağanaktan daha hafif geçmesi öngörülüyor. Tek'e göre sistemin asıl şiddeti batıdaki illerde hissedilecek, pastırma yazı ise 26 Ekim'den sonra geri dönecek.
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İstanbul'da yağmur cuma öğle saatlerinde başlıyor, ama geçen haftakinden daha az etkili olacak.
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Asıl risk batıda: Çanakkale, Balıkesir ve Edirne için sel ve su baskını uyarısı yapıldı.
Pastırma yazı 26 Ekim'den sonra batıda yeniden hissedilmeye başlayacak.
Ardından kasım geliyor: Yağışlı günlerin çoğalması ve sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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