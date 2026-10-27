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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 31 Ekim-1 Kasım 2026 Tiyatro Oyunları

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 31 Ekim-1 Kasım 2026 Tiyatro Oyunları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 19:42
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İstanbul'da ekimi kasıma bağlayan hafta sonunda tiyatro sahneleri dolu bir programla seyirciyi bekliyor. 31 Ekim-1 Kasım 2026'da Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki salonlarda dramdan komediye, müzikallerden çocuk oyunlarına uzanan çok sayıda oyun sahneleniyor. İBB Şehir Tiyatroları Cumartesi günü yedi sahnede 15.00 ve 20.00 seanslarıyla izleyiciyle buluşacak; bu oyunların bir kısmının biletleri şimdiden tükendi. Devlet Tiyatroları da AKM, Mecidiyeköy ve Küçükçekmece'deki sahnelerinde hafta sonu boyunca oyun sergiliyor. Hafta sonunu tiyatroyla değerlendirmek isteyenler için oyunları, seans saatleri ve mekanlarıyla derledik.

Kaynak: Biletinial, İBB Şehir Tiyatroları

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Avrupa Yakası

Avrupa Yakası

  • Ege ile Gaga Müzikali: 31 Ekim Cumartesi, 13.00 | Mall of İstanbul Moi Sahne

  • Keloğlan: 31 Ekim Cumartesi, 13.00 | Ortaköy Kültür Merkezi Afife Jale Sahnesi

  • Karlar Ülkesi Doğum Günü Partisi: 31 Ekim Cumartesi, 13.00 | Torium Sahne

  • Winnie The Pooh Müzikali: 31 Ekim Cumartesi, 13.00 | HOP Sahne Bakırköy

  • Balkabağı Kasabası: 31 Ekim Cumartesi, 13.00 | Fişekhane İkinci Sahne

  • Ho Ho Ho! Müzikali: 31 Ekim Cumartesi, 13.00 | Akatlar Kültür Merkezi

  • Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Gizemli Bir Gece: 31 Ekim Cumartesi, 13.00 | Imagineer Studio Kanyon

  • Bir Bilmecem Var Çocuklar (tükendi): 31 Ekim Cumartesi, 13.00 | Bahçelievler Tiyatrosu Nurettin Topçu Sahnesi

  • Mini Minnak Kabare: 31 Ekim Cumartesi, 13.00 | Sonsuz Tiyatro Şişli

  • Pinokyo Çocuk Tiyatrosu: 31 Ekim Cumartesi, 14.00 | Trump Sahne

  • Ege ile Gaga Müzikali: 31 Ekim Cumartesi, 15.00 | Mall of İstanbul Moi Sahne

  • Karlar Ülkesi Doğum Günü Partisi: 31 Ekim Cumartesi, 15.00 | Torium Sahne

  • Winnie The Pooh Müzikali: 31 Ekim Cumartesi, 15.00 | HOP Sahne Bakırköy

  • Ho Ho Ho! Müzikali: 31 Ekim Cumartesi, 15.00 | Akatlar Kültür Merkezi

  • Bir Bilmecem Var Çocuklar (tükendi): 31 Ekim Cumartesi, 15.00 | Bahçelievler Tiyatrosu Nurettin Topçu Sahnesi

  • Aslında Kaşık Yok: 31 Ekim Cumartesi, 15.00 | AKM Tiyatro Salonu

  • Bence Katil Öldürdü: 31 Ekim Cumartesi, 15.00 | Mecidiyeköy Büyük Sahne

  • Sumud (Gazze): 31 Ekim Cumartesi, 15.00 | Küçükçekmece DT Sahnesi

  • Savaş ve Barış (tükendi): 31 Ekim Cumartesi, 15.00 | Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

  • Oscar: 31 Ekim Cumartesi, 15.00 | Kağıthane Sadabad Sahnesi

  • Don Kişot Çocuk Tiyatrosu: 31 Ekim Cumartesi, 16.00 | Trump Sahne

  • Legends of İstanbul: 31 Ekim Cumartesi, 16.00 | Yücel Art Center

  • Muallak: 31 Ekim Cumartesi, 18.00 | Mecidiyeköy Stüdyo Sahne

  • Etekler ve Pantolonlar: 31 Ekim Cumartesi, 20.00 | Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi

  • Aslında Kaşık Yok: 31 Ekim Cumartesi, 20.00 | AKM Tiyatro Salonu

  • Bence Katil Öldürdü: 31 Ekim Cumartesi, 20.00 | Mecidiyeköy Büyük Sahne

  • Savaş ve Barış: 31 Ekim Cumartesi, 20.00 | Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

  • Oscar (tükendi): 31 Ekim Cumartesi, 20.00 | Kağıthane Sadabad Sahnesi

  • H*şt P*şt: 31 Ekim Cumartesi, 20.00 | Fitaş Dünya Salon 4

  • Clown Jam (tükendi): 31 Ekim Cumartesi, 20.00 | Muammer Karaca Tiyatrosu

  • Profesyonel: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu

  • Mahşer-i Cümbüş: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | Trump Sahne

  • Hayyam: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | Rosemarine Comedy Club Beyoğlu

  • En İyi İkinci: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | Sahne Pulcherie

  • Sıradan Birileri: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | House of Performance Bakırköy

  • Martı: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | Tiyatro Pera

  • Cyrano de Bergerac (Cyrano Rock): 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | Tiyatro Keyfi Lab Savaş Başar Sahnesi

  • Oyunun Oyunu: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | Süleyman Seba Kültür Merkezi

  • Yeter: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | Craft Tiyatro Bomontiada

  • Zenginlik Tanrısı: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | Şişli Tiyatrosu

  • Hayal Perdesinde Adile: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | Claphall Kağıthane

  • Aile Çay Bahçesi, Müzeyyen: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | İstos Sahne Aznavur

  • Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası: Metres Özel Gazino Gecesi: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | Dada Salon Kabarett

  • Gaybubet Şehri: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | Kumbaracı50

  • Timecraft Çocuk Tiyatro Oyunu: 1 Kasım Pazar, 13.00 | HOP Sahne Bakırköy

  • Keloğlan: 1 Kasım Pazar, 13.00 | Torium Sahne

  • Ho Ho Ho! Müzikali: 1 Kasım Pazar, 13.00 | Mall of İstanbul Moi Sahne

  • Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Gizemli Bir Gece: 1 Kasım Pazar, 13.00 | Imagineer Studio Kanyon

  • Çizmeli Kedi Müzikal Çocuk Oyunu: 1 Kasım Pazar, 13.00 | Akatlar Kültür Merkezi

  • Huhu ile Bilim Şov: 1 Kasım Pazar, 13.00 | DasDas İstinyePark

  • Alice: 1 Kasım Pazar, 13.00 | Fişekhane İkinci Sahne

  • Happy Pig's Öğreniyor: 1 Kasım Pazar, 13.00 | Şişli Tiyatrosu

  • Park: 1 Kasım Pazar, 14.00 | Mecidiyeköy Büyük Sahne

  • Timecraft Çocuk Tiyatro Oyunu: 1 Kasım Pazar, 15.00 | HOP Sahne Bakırköy

  • Keloğlan: 1 Kasım Pazar, 15.00 | Torium Sahne

  • Ho Ho Ho! Müzikali: 1 Kasım Pazar, 15.00 | Mall of İstanbul Moi Sahne

  • Huhu ile Bilim Şov: 1 Kasım Pazar, 15.00 | DasDas İstinyePark

  • Oh Ne Ala Memleket: 1 Kasım Pazar, 15.00 | AKM Tiyatro Salonu

  • Süper Kediler Tiyatro Oyunu: 1 Kasım Pazar, 15.00 | Şişli Tiyatrosu

  • Lady Susan: 1 Kasım Pazar, 16.00 | Taksim İstiklal Sahne

  • Huhu ile Bilim Şov: 1 Kasım Pazar, 17.00 | DasDas İstinyePark

  • Martı: 1 Kasım Pazar, 18.30 | Tiyatro Pera

  • 52 Hertz: 1 Kasım Pazar, 19.00 | İstos Sahne Aznavur

  • Hayır! Bülbüldü: 1 Kasım Pazar, 19.30 | Taksim İstiklal Sahne

  • Fareler ve İnsanlar: 1 Kasım Pazar, 20.00 | Mall of İstanbul Moi Sahne

  • Bozkır - Payidar Muhtar: 1 Kasım Pazar, 20.30 | Sahne Beşiktaş

  • Bir Adamla İlişkiler: 1 Kasım Pazar, 20.30 | Halisünasyon Coffee Şişli

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası

  • Kaplumbağa ile Tavşan: 31 Ekim Cumartesi, 12.00 | Caddebostan Kültür Merkezi

  • Küçük Kara Balık: 31 Ekim Cumartesi, 13.00 | Kadıköy Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi

  • Starry Night: 31 Ekim Cumartesi, 13.00 | Caddebostan Kültür Merkezi

  • Şubadap Çocuk: 31 Ekim Cumartesi, 13.00 | Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Şaka mı Şeker mi?: 31 Ekim Cumartesi, 13.00 | Akasya Kültür Sanat Sahnesi

  • Charlie'nin Çikolata Fabrikasında: 31 Ekim Cumartesi, 13.00 | Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi

  • Susam Sokağı 'Kurabiye Operasyonu': 31 Ekim Cumartesi, 14.00 | İBB Şile Kültür Merkezi

  • Ağustos Böceği ile Karınca: 31 Ekim Cumartesi, 14.00 | Caddebostan Kültür Merkezi

  • Küçük Kara Balık: 31 Ekim Cumartesi, 15.00 | Kadıköy Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi

  • Starry Night (tükendi): 31 Ekim Cumartesi, 15.00 | Caddebostan Kültür Merkezi

  • Şubadap Çocuk: 31 Ekim Cumartesi, 15.00 | Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • Charlie'nin Çikolata Fabrikasında: 31 Ekim Cumartesi, 15.00 | Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi

  • Ağrı Dağı Efsanesi (tükendi): 31 Ekim Cumartesi, 15.00 | Ümraniye Sahnesi

  • Geçmişin Gölgesi (tükendi): 31 Ekim Cumartesi, 15.00 | Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi

  • Gidion'un Düğümü (tükendi): 31 Ekim Cumartesi, 15.00 | Müze Gazhane Meydan Sahne

  • Kahvaltıya Kalsana: 31 Ekim Cumartesi, 15.00 | Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi

  • Yaftalı Tabut (tükendi): 31 Ekim Cumartesi, 15.00 | Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi

  • Ağzı Çiçekli Adam: 31 Ekim Cumartesi, 16.00 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz: 31 Ekim Cumartesi, 18.00 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • Birbirimizi Hiç Göremeyecekmişiz: 31 Ekim Cumartesi, 19.00 | Paribu Art Yan Sahne

  • Ben Deli Miyim?: 31 Ekim Cumartesi, 19.30 | Babil Sahne Maltepe

  • Ağrı Dağı Efsanesi (tükendi): 31 Ekim Cumartesi, 20.00 | Ümraniye Sahnesi

  • Geçmişin Gölgesi (tükendi): 31 Ekim Cumartesi, 20.00 | Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi

  • Gidion'un Düğümü (tükendi): 31 Ekim Cumartesi, 20.00 | Müze Gazhane Meydan Sahne

  • Kahvaltıya Kalsana: 31 Ekim Cumartesi, 20.00 | Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi

  • Yaftalı Tabut: 31 Ekim Cumartesi, 20.00 | Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi

  • Simyacı: 31 Ekim Cumartesi, 20.00 | Hilltown Seyirlik Sahne

  • Samanyolu'nu Bilir misiniz?: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | Caddebostan Kültür Merkezi

  • Özel Bir Rica: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • Mummenschanz - 50 Years: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | Paribu Art Ana Sahne

  • Müdahale: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | Pax Sahne

  • Daha Da Beteri Var: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | İstanbulimpro Sahne

  • Miss Turkey: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi

  • Takıntılar: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | Altı Üstü Kabare

  • Godot'yu Beklerken'i Beklerken: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | Caddebostan Kültür Merkezi

  • Hiç Kimse: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | Kolektif Performans Üsküdar

  • Aşk-ı Memnu Karıştı: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | Üsküdar Sahne Hane

  • Maria Suphi: Karadeniz'de Bir Komsomolka Hayaleti: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | Kot1 Kolektif

  • Bu Bir Prova Değil 'Le Réel': 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | Alan Kadıköy

  • Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | Moda Sahnesi Büyük Salon

  • Birbirimizi Hiç Göremeyecekmişiz: 31 Ekim Cumartesi, 21.00 | Paribu Art Yan Sahne

  • Edepsiz Komedi: 31 Ekim Cumartesi, 23.00 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Şaka mı Şeker mi?: 1 Kasım Pazar, 13.00 | Akasya Kültür Sanat Sahnesi

  • Pinokyo Çocuk Tiyatrosu: 1 Kasım Pazar, 13.00 | Kozyatağı Kültür Merkezi

  • 80 Günde Dünya Turu: 1 Kasım Pazar, 13.00 | Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi

  • Oliver Twist: 1 Kasım Pazar, 13.00 | Caddebostan Kültür Merkezi

  • Pinokyo Çocuk Tiyatrosu: 1 Kasım Pazar, 15.00 | Kozyatağı Kültür Merkezi

  • 80 Günde Dünya Turu: 1 Kasım Pazar, 15.00 | Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi

  • Oliver Twist: 1 Kasım Pazar, 15.00 | Caddebostan Kültür Merkezi

  • Mummenschanz - 50 Years: 1 Kasım Pazar, 15.00 | Paribu Art Ana Sahne

  • Karmakarışık: 1 Kasım Pazar, 15.00 | Kadıköy Entropi Sahne

  • Çizmeli Kedi: 1 Kasım Pazar, 15.00 | Kadıköy Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi

  • Hayvanlar ve Çocuklar: 1 Kasım Pazar, 15.30 | Ataşehir Mavi Uçurtma Tiyatrosu

  • Ağzı Çiçekli Adam: 1 Kasım Pazar, 16.00 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri: 1 Kasım Pazar, 16.00 | Moda Sahnesi Büyük Salon

  • Bir Delinin Hatıra Defteri: 1 Kasım Pazar, 18.00 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • Harika Şeyler Listesi: 1 Kasım Pazar, 19.00 | Alan Kadıköy

  • Fikrinle Yüzleşebilir Misin? Terzi Fikri: 1 Kasım Pazar, 19.00 | Kozzy Kozyatağı Kültür Merkezi

  • Suç ve Ceza: 1 Kasım Pazar, 19.00 | Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi

  • Yıldız Artıkları: 1 Kasım Pazar, 19.30 | Kadıköy İkincikat

  • Sürüklenmiş: 1 Kasım Pazar, 20.30 | Caddebostan Kültür Merkezi

  • Raporlu Çatlak: 1 Kasım Pazar, 20.30 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • Harika Şeyler Listesi: 1 Kasım Pazar, 21.00 | Alan Kadıköy

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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