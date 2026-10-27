İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 31 Ekim-1 Kasım 2026 Tiyatro Oyunları

Ege ile Gaga Müzikali: 31 Ekim Cumartesi, 13.00 | Mall of İstanbul Moi Sahne
Keloğlan: 31 Ekim Cumartesi, 13.00 | Ortaköy Kültür Merkezi Afife Jale Sahnesi
Karlar Ülkesi Doğum Günü Partisi: 31 Ekim Cumartesi, 13.00 | Torium Sahne
Winnie The Pooh Müzikali: 31 Ekim Cumartesi, 13.00 | HOP Sahne Bakırköy
Balkabağı Kasabası: 31 Ekim Cumartesi, 13.00 | Fişekhane İkinci Sahne
Ho Ho Ho! Müzikali: 31 Ekim Cumartesi, 13.00 | Akatlar Kültür Merkezi
Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Gizemli Bir Gece: 31 Ekim Cumartesi, 13.00 | Imagineer Studio Kanyon
Bir Bilmecem Var Çocuklar (tükendi): 31 Ekim Cumartesi, 13.00 | Bahçelievler Tiyatrosu Nurettin Topçu Sahnesi
Mini Minnak Kabare: 31 Ekim Cumartesi, 13.00 | Sonsuz Tiyatro Şişli
Pinokyo Çocuk Tiyatrosu: 31 Ekim Cumartesi, 14.00 | Trump Sahne
Ege ile Gaga Müzikali: 31 Ekim Cumartesi, 15.00 | Mall of İstanbul Moi Sahne
Karlar Ülkesi Doğum Günü Partisi: 31 Ekim Cumartesi, 15.00 | Torium Sahne
Winnie The Pooh Müzikali: 31 Ekim Cumartesi, 15.00 | HOP Sahne Bakırköy
Ho Ho Ho! Müzikali: 31 Ekim Cumartesi, 15.00 | Akatlar Kültür Merkezi
Bir Bilmecem Var Çocuklar (tükendi): 31 Ekim Cumartesi, 15.00 | Bahçelievler Tiyatrosu Nurettin Topçu Sahnesi
Aslında Kaşık Yok: 31 Ekim Cumartesi, 15.00 | AKM Tiyatro Salonu
Bence Katil Öldürdü: 31 Ekim Cumartesi, 15.00 | Mecidiyeköy Büyük Sahne
Sumud (Gazze): 31 Ekim Cumartesi, 15.00 | Küçükçekmece DT Sahnesi
Savaş ve Barış (tükendi): 31 Ekim Cumartesi, 15.00 | Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi
Oscar: 31 Ekim Cumartesi, 15.00 | Kağıthane Sadabad Sahnesi
Don Kişot Çocuk Tiyatrosu: 31 Ekim Cumartesi, 16.00 | Trump Sahne
Legends of İstanbul: 31 Ekim Cumartesi, 16.00 | Yücel Art Center
Muallak: 31 Ekim Cumartesi, 18.00 | Mecidiyeköy Stüdyo Sahne
Etekler ve Pantolonlar: 31 Ekim Cumartesi, 20.00 | Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi
Aslında Kaşık Yok: 31 Ekim Cumartesi, 20.00 | AKM Tiyatro Salonu
Bence Katil Öldürdü: 31 Ekim Cumartesi, 20.00 | Mecidiyeköy Büyük Sahne
Savaş ve Barış: 31 Ekim Cumartesi, 20.00 | Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi
Oscar (tükendi): 31 Ekim Cumartesi, 20.00 | Kağıthane Sadabad Sahnesi
H*şt P*şt: 31 Ekim Cumartesi, 20.00 | Fitaş Dünya Salon 4
Clown Jam (tükendi): 31 Ekim Cumartesi, 20.00 | Muammer Karaca Tiyatrosu
Profesyonel: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu
Mahşer-i Cümbüş: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | Trump Sahne
Hayyam: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | Rosemarine Comedy Club Beyoğlu
En İyi İkinci: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | Sahne Pulcherie
Sıradan Birileri: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | House of Performance Bakırköy
Martı: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | Tiyatro Pera
Cyrano de Bergerac (Cyrano Rock): 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | Tiyatro Keyfi Lab Savaş Başar Sahnesi
Oyunun Oyunu: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | Süleyman Seba Kültür Merkezi
Yeter: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | Craft Tiyatro Bomontiada
Zenginlik Tanrısı: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | Şişli Tiyatrosu
Hayal Perdesinde Adile: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | Claphall Kağıthane
Aile Çay Bahçesi, Müzeyyen: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | İstos Sahne Aznavur
Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası: Metres Özel Gazino Gecesi: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | Dada Salon Kabarett
Gaybubet Şehri: 31 Ekim Cumartesi, 20.30 | Kumbaracı50
Timecraft Çocuk Tiyatro Oyunu: 1 Kasım Pazar, 13.00 | HOP Sahne Bakırköy
Keloğlan: 1 Kasım Pazar, 13.00 | Torium Sahne
Ho Ho Ho! Müzikali: 1 Kasım Pazar, 13.00 | Mall of İstanbul Moi Sahne
Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Gizemli Bir Gece: 1 Kasım Pazar, 13.00 | Imagineer Studio Kanyon
Çizmeli Kedi Müzikal Çocuk Oyunu: 1 Kasım Pazar, 13.00 | Akatlar Kültür Merkezi
Huhu ile Bilim Şov: 1 Kasım Pazar, 13.00 | DasDas İstinyePark
Alice: 1 Kasım Pazar, 13.00 | Fişekhane İkinci Sahne
Happy Pig's Öğreniyor: 1 Kasım Pazar, 13.00 | Şişli Tiyatrosu
Park: 1 Kasım Pazar, 14.00 | Mecidiyeköy Büyük Sahne
Timecraft Çocuk Tiyatro Oyunu: 1 Kasım Pazar, 15.00 | HOP Sahne Bakırköy
Keloğlan: 1 Kasım Pazar, 15.00 | Torium Sahne
Ho Ho Ho! Müzikali: 1 Kasım Pazar, 15.00 | Mall of İstanbul Moi Sahne
Huhu ile Bilim Şov: 1 Kasım Pazar, 15.00 | DasDas İstinyePark
Oh Ne Ala Memleket: 1 Kasım Pazar, 15.00 | AKM Tiyatro Salonu
Süper Kediler Tiyatro Oyunu: 1 Kasım Pazar, 15.00 | Şişli Tiyatrosu
Lady Susan: 1 Kasım Pazar, 16.00 | Taksim İstiklal Sahne
Huhu ile Bilim Şov: 1 Kasım Pazar, 17.00 | DasDas İstinyePark
Martı: 1 Kasım Pazar, 18.30 | Tiyatro Pera
52 Hertz: 1 Kasım Pazar, 19.00 | İstos Sahne Aznavur
Hayır! Bülbüldü: 1 Kasım Pazar, 19.30 | Taksim İstiklal Sahne
Fareler ve İnsanlar: 1 Kasım Pazar, 20.00 | Mall of İstanbul Moi Sahne
Bozkır - Payidar Muhtar: 1 Kasım Pazar, 20.30 | Sahne Beşiktaş
Bir Adamla İlişkiler: 1 Kasım Pazar, 20.30 | Halisünasyon Coffee Şişli
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