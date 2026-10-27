İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 31 Ekim-1 Kasım 2026 Tiyatro Oyunları

İstanbul'da ekimi kasıma bağlayan hafta sonunda tiyatro sahneleri dolu bir programla seyirciyi bekliyor. 31 Ekim-1 Kasım 2026'da Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki salonlarda dramdan komediye, müzikallerden çocuk oyunlarına uzanan çok sayıda oyun sahneleniyor. İBB Şehir Tiyatroları Cumartesi günü yedi sahnede 15.00 ve 20.00 seanslarıyla izleyiciyle buluşacak; bu oyunların bir kısmının biletleri şimdiden tükendi. Devlet Tiyatroları da AKM, Mecidiyeköy ve Küçükçekmece'deki sahnelerinde hafta sonu boyunca oyun sergiliyor. Hafta sonunu tiyatroyla değerlendirmek isteyenler için oyunları, seans saatleri ve mekanlarıyla derledik.

Kaynak: Biletinial, İBB Şehir Tiyatroları