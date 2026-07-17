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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 18 - 19 Temmuz Ailenize Çok İyi Gelecek!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 18 - 19 Temmuz Ailenize Çok İyi Gelecek!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 21:12
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İstanbul'da çocuklarınızla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, sizin için birbirinden keyifli rotalar oluşturduk. Çocukların sadece gezip görmekle kalmayacağı, aynı zamanda izleyerek, dokunarak ve dinleyerek öğrenebilecekleri pek çok alternatif Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sizi bekliyor. 

Bilimden sanata, oyuncak tarihinden denizaltı dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu keşif duraklarını keşfedebilirsiniz. İster tiyatro, ister sinema... Müze, opera, bale, müzikal, atölyeler ya da sergiler tercihiniz olabilir. Peki, İstanbul'da bu hafta sonu çocuklarla ne yapılır? Bu hafta sonu hangi çocuk filmi vizyonda? Hangi tiyatro oyunu var? 18 - 19 Temmuz'da hangi müzeye, atölyeye ya da sergiye gidilir? 

UYARI: Bilet almak ve etkinliğin hâlâ geçerli olduğunu teyit etmek için bilet alma uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu bir reklam içeriği değil, eğitici ve eğlenceli tavsiye listesidir. 

İşte, detaylar...

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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Karlar Ülkesi Meçhule Doğru

  • Tarih ve Saat: 18 Temmuz 2026 Cumartesi, Saat 14:00 ve 16:00 | 19 Temmuz 2026 Pazar, Saat 14:00

  • Yer: DasDas İstinyePark Tiyatro Salonu (18 Temmuz seansları) ve Trump Sahne (19 Temmuz seansı)

  • Bu popüler tiyatro oyunu, çocukları sevdikleri kış karakterlerinin eşliğinde gizemli ve heyecan dolu bir meçhule doğru yolculuğa davet etmektedir. Sahne tasarımı ve interaktif kurgusu sayesinde minik izleyicilerin hayal dünyasını zenginleştirirken aynı zamanda eğlenceli anlar yaşatmaktadır.

Küçük Prens Çocuk Oyunu

  • Tarih ve Saat: 19 Temmuz 2026 Pazar, Saat 14:00 ve 16:00

  • Yer: DasDas İstinyePark Tiyatro Salonu

  • Klasikleşmiş eserin modern bir çocuk uyarlaması olan bu temsil, sevgi, dostluk ve paylaşım gibi evrensel insani değerleri çocukların dünyasına taşımaktadır. Karakterlerin gezegenler arası öğretici yolculuğu, yaratıcı ışık efektleri ve müzikal ögelerle sahnelenerek görsel bir şölene dönüştürülmüştür.

Çiftlik Macerası Tiyatro Oyunu

  • Tarih ve Saat: 18 Temmuz 2026 Cumartesi, Saat 11:00, 13:00 ve 14:00

  • Yer: Hilltown Seyirlik Sahne

  • Eğlenceli çiftlik hayvanlarının maceraları üzerinden şekillenen oyun, çocuklara doğa sevgisini ve hayvan dostluğunu öğretmeyi amaçlamaktadır. Hareketli yapısı ve neşeli müzikleri sayesinde miniklerin dikkatini sürekli sahnede tutarak etkin bir katılım sağlamaktadır.

Dino's Okul Yolunda

  • Tarih ve Saat: 18 Temmuz 2026 Cumartesi, Saat 18:00

  • Yer: Palladium AVM

  • Sevimli dinozor Dino'nun okula başlama heyecanını ve yaşadığı tatlı kaygıları ele alan bu oyun, okula yeni başlayacak çocuklar için rehber niteliğindedir. Pedagojik olarak desteklenen bu eğlenceli kurgu, çocukların yeni ortamlara uyum sağlama süreçlerini kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

Afacan Kardeşler Müzikali

  • Tarih ve Saat: 18 Temmuz 2026 Cumartesi, Saat 16:00

  • Yer: Palladium AVM Tiyatro Salonu 2

  • İki afacan kardeşin eğlenceli ve komik didişmelerini konu alan bu müzikal şov, ritmik dansları ve neşeli şarkılarıyla çocukları sahneye kilitlemektedir. Çocukların estetik algılarını geliştirirken, kardeşlik bağlarının önemini ve aile içi dayanışmayı mizahi bir dille gözler önüne sermektedir.

Mini Mini Bir Kuş Çocuk Müzikali

  • Tarih ve Saat: 19 Temmuz 2026 Pazar, Saat 11:00 ve 13:00

  • Yer: Hilltown Seyirlik Sahne

  • Popüler çocuk şarkılarından esinlenen bu sevimli müzikli oyun, minik izleyicileri doğayı ve canlıları sevmeye teşvik eden didaktik bir yapıya sahiptir. Sahnedeki interaktif danslar ve çocukların da eşlik edebileceği neşeli melodiler, hafta sonuna büyük bir enerji katmaktadır.

Sindirella ve Saklı Prens (Cindrella and the Secret Prince - Türkçe Dublaj)

  • Tarih ve Saat: 18 Temmuz 2026 Cumartesi, Saat 21:00

  • Yer: Cennet Bahçesi Burgazada

  • Klasik masalın heyecan verici bir animasyon tiyatro uyarlaması olan bu gösterim, açık havada çocuklara masalsı bir atmosfer sunmaktadır. Türkçe dublaj seçeneğiyle sunulan bu benzersiz etkinlik, adanın esintisi eşliğinde ailece keyifli vakit geçirmek için harika bir alternatiftir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Muhteşem Kedi Maurice (The Amazing Maurice)

  • Tarih ve Saat: 19 Temmuz 2026 Pazar, Saat 19:00

  • Yer: Taş Mektep

  • Kurnaz kedi Maurice ve flütçü arkadaşının kasabayı farelerden kurtarma planını anlatan bu eğlenceli animasyon, çocukların problem çözme yetisini desteklemektedir. Dostluk ve işbirliği temalarını mizahi bir dille ele alan bu ödüllü uyarlama, pazar akşamı için harika bir sinema seçeneğidir.

3 HİSAR

  • Tarih ve Saat: 19 Temmuz 2026 Pazar, Saat 19:00

  • Yer: Taş Mektep

  • Yerli üretim olan bu çocuk sinema filmi, çocukların takım çalışmasını ve dostluk bağlarını güçlendiren macera dolu bir hikayeye odaklanmaktadır. Gizemli olayları çözen bir arkadaş grubunun maceraları, küçük izleyicilerde merak ve keşif duygularını uyandırmaktadır.

Minyonlar ve Canavarlar (Minions & Monsters)

  • Tarih ve Saat: 18 - 19 Temmuz 2026 Cumartesi ve Pazar, Çeşitli Seanslar (Örn: Saat 11:30 ve 13:30)

  • Yer: Vega AVM Prestige Sinema ve İstanbul Geneli Diğer Sinema Salonları

  • Sevimli sarı minyonların heyecan, kahkaha ve macera dolu bu yeni serüveni, vizyona girmesiyle birlikte çocukların en büyük sinema odağı haline gelmiştir. Her yaştan çocuğun ilgisini çekecek bu eğlenceli animasyon yapım, vizyon haftasında sinema salonlarında çocukları beklemektedir.

Moana (Vaiana - Canlı Çekim)

  • Tarih ve Saat: 18 - 19 Temmuz 2026 Cumartesi ve Pazar, Çeşitli Seanslar (Örn: Saat 13:30 ve 16:00)

  • Yer: İstanbul Geneli Birçok Sinema Salonu

  • Disney'in ikonik kahramanı Moana'nın göz alıcı gerçekçi efektlerle donatılmış bu canlı çekim (live-action) sinema uyarlaması, çocuklara cesaret aşılamaktadır. Okyanusun ötesine uzanan bu efsanevi kurtarma serüveni, müzikleri ve görsel ihtişamıyla ailece izlenebilecek harika bir yapımdır.

Kayara: İnka Prensesi (Kayara)

  • Tarih ve Saat: 18 - 19 Temmuz 2026 Cumartesi ve Pazar, Çeşitli Seanslar

  • Yer: İstanbul Geneli Birçok Sinema Salonu

  • 6 yaş ve üzeri tüm çocuklar için son derece uygun olan bu animasyon, İnka İmparatorluğu'nda geçen bir kahramanlık mücadelesini konu edinmektedir. İnka prensesinin kendi sınırlarını aşma ve hayallerinin peşinden gitme çabası, çocukların motivasyonunu ve kültürel ufkunu artıracak niteliktedir.

Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

Nazik Korsan Piyu (Ahmet Ali Arslan Konseri)

  • Tarih ve Saat: 18 Temmuz 2026 Cumartesi, Saat 19:00

  • Yer: Taş Mektep

  • Ahmet Ali Arslan'ın çocuklara özel bestelediği şarkılardan oluşan bu konser, çocukları müzikal bir masal dünyasına davet etmektedir. Şarkılar ilerledikçe çocuklar, her sesin ve melodinin farklı bir değeri olduğunu keşfederek müzik sevgisi kazanmaktadır.

Dünya Halk Dansları Yarışması

  • Tarih ve Saat: 18 - 19 Temmuz 2026 Cumartesi ve Pazar, Saat 17:00'den itibaren (Gösteriler gün boyu sürmektedir)

  • Yer: Müze Gazhane ve Maltepe Sahil Etkinlik Alanı

  • Onlarca ülkeden yüzlerce genç dansçıyı buluşturan bu devasa kültürel organizasyon, çocuklara dünya kültürlerini görsel bir şölenle tanıtmayı amaçlamaktadır. Çocukların ritim ve dans algısını zenginleştiren gösteriler, açık havada müzikal bir şenlik havası yaratmaktadır.

Sound of Europe 5 Festivali

  • Tarih ve Saat: 18 - 19 Temmuz 2026 Cumartesi ve Pazar, Saat: Gün Boyu

  • Yer: Alan Kadıköy

  • Avrupa'dan çocuk ve gençlik odaklı tınıları bir araya getiren bu çok sesli müzik festivali, estetik algıyı genişleten performanslar sunmaktadır. Ailelerin çocuklarıyla birlikte çimler üzerinde dinleyebileceği melodiler, müzikal çeşitliliği erken yaşta aşılamak için benzersizdir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Eğlence Merkezlerine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Eğlence Merkezlerine Gidilir?

KidZania İstanbul

  • Tarih ve Saat: 18 - 19 Temmuz 2026 Cumartesi ve Pazar, Saat 10:00 - 20:00

  • Yer: Akasya AVM, Üsküdar

  • Çocukların gerçek meslekleri deneyimleyerek kendi paralarını kazandıkları bu interaktif çocuk şehri, sorumluluk bilincini aşılamaktadır. Finansal okuryazarlığı ve takım çalışmasını eğlenceli bir yolla öğreten merkez, gün boyu kesintisiz bir aktivite sunmaktadır.

Vialand Tema Park (İstanbul Tema Park)

  • Tarih ve Saat: 18 - 19 Temmuz 2026 Cumartesi ve Pazar, Saat 11:00 - 21:00

  • Yer: Eyüpsultan

  • Dev hız trenlerinden masalsı salıncaklara kadar yüzlerce eğlence ünitesini barındıran bu açık hava tema parkı, çocuklara benzersiz bir macera sunar. Viking dalgası gibi su üniteleriyle yaz sıcağında serinleten ve enerjiyi yükselten devasa bir eğlence ekosistemidir.

Moipark (Mall of İstanbul)

  • Tarih ve Saat: 18 - 19 Temmuz 2026 Cumartesi ve Pazar, Saat 12:00 - 22:00

  • Yer: Başakşehir

  • Avrupa'nın en büyük kapalı tema parkı olma özelliği taşıyan bu devasa kompleks, iki katlı yapısıyla her yaş grubuna özel eğlenceler sunmaktadır. Yer çekimine meydan okuyan üniteleri ve interaktif oyun alanları sayesinde çocuklar güvenli bir ortamda deşarj olmaktadır.

Bostancı Lunaparkı

  • Tarih ve Saat: 18 - 19 Temmuz 2026 Cumartesi ve Pazar, Saat 11:00 - 00:00

  • Yer: Kadıköy

  • İstanbul'un en köklü ve nostaljik açık hava lunaparklarından olan bu alan, her yaş grubuna uygun klasik oyuncakısıyla bilinmektedir. Ailece dönme dolaba binmek ya da çarpışan arabalarda kahkaha atmak için hafta sonu akşamlarında mükemmel bir dinlenme noktasıdır.

BaBalu Active Play Park

  • Tarih ve Saat: 18 - 19 Temmuz 2026 Cumartesi ve Pazar, Saat 10:00 - 22:00

  • Yer: Torium AVM, Esenyurt

  • Dev kaydıraklar, yumuşak tırmanma duvarları ve devasa top havuzlarıyla donatılmış bu kapalı oyun alanı, kaba motor becerilerini destekler. Çocukların enerjilerini güvenle atabilecekleri bu mekan, fiziki esnekliği ve denge gelişimini teşvik etmektedir.

Extreme İstanbul

  • Tarih ve Saat: 18 - 19 Temmuz 2026 Cumartesi ve Pazar, Saat 11:00 - 23:00

  • Yer: Maslak/Esenyurt Bölgesi (çeşitli şubeler)

  • Macera tutkunu çocuklara yönelik tasarlanmış tırmanma duvarları ve engelli yüksek ip parkurları içeren modern bir spor-eğlence merkezidir. Uzman gözetiminde ve emniyet kemerleriyle fiziksel sınırlarını zorlayan çocuklar, özgüven kazanarak unutulmaz bir deneyim yaşamaktadır.

Forestanbul (Macera Parkı)

  • Tarih ve Saat: 18 - 19 Temmuz 2026 Cumartesi ve Pazar, Saat 10:00 - 20:30

  • Yer: Kemerburgaz Kent Ormanı

  • Türkiye'nin orman içindeki en büyük doğa macera parkı olan bu alan, çocukları yeşille bütünleşerek fiziksel aktiviteler yapmaya yönlendirir. İp parkurlarından tırmanma duvarlarına kadar uzanan etaplar, çocuklarda yön bulma ve motor kontrol becerilerini geliştirmektedir.

Nickelodeon Play!

  • Tarih ve Saat: 18 Temmuz 2026 Cumartesi, Saat 12:00

  • Yer: Tersane İstanbul

  • Nickelodeon'ın dünyaca ünlü çizgi film kahramanlarının canlandırıldığı bu özel eğlence ve oyun alanı, çocuklara eşsiz bir deneyim sunmaktadır. Çocuklar en sevdikleri karakterlerle bir araya gelerek interaktif etkinliklere ve oyun seanslarına katılma şansı bulmaktadır.

Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi

  • Tarih ve Saat: 18 - 19 Temmuz 2026 Cumartesi ve Pazar, Saat 10:00 - 22:00

  • Yer: Emaar Square AVM, Üsküdar

  • Okyanus tüneli, timsah krallığı ve nehir canlılarının yer aldığı bu devasa akvaryum, deniz ekolojisini çocuklara sevdirmektedir. Binlerce deniz canlısını yakından gözlemleme fırsatı sunan bu merkez, çocuklarda çevre koruma bilincini ve merak duygusunu pekiştirir.

İstanbul Akvaryum

  • Tarih ve Saat: 18 - 19 Temmuz 2026 Cumartesi ve Pazar, Saat 10:00 - 20:00

  • Yer: Florya, Bakırköy

  • Amazon yağmur ormanlarından Karadeniz'e kadar 17 farklı coğrafi temalı rotaya sahip olan akvaryum, dünyanın en zengin canlı çeşidini sunmaktadır. Dokunmatik ekranlar ve interaktif rehberlik sistemleri sayesinde çocuklar deniz biyolojisini eğlenerek öğrenmektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

Anime Karakter Çizim Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 18 Temmuz 2026 Cumartesi Saat 13:00 ve 19 Temmuz 2026 Pazar Saat 12:00

  • Yer: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Çocukların popüler çizim stilinin inceliklerini öğrendikleri bu atölyede, yüz ifadelerinden duruş tekniklerine kadar temel adımlar uygulamalı olarak gösterilmektedir. Katılımcılar hayal güçlerini kağıda dökerek kendi özgün anime karakterlerini tasarlama ve çizim yeteneklerini geliştirme şansı bulmaktadır.

Heykel Yapımı Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 19 Temmuz 2026 Pazar, Saat 12:00

  • Yer: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Kil ve benzeri doğal şekillendirme malzemeleriyle çalışan çocuklar, üç boyutlu tasarım tekniklerini uzman eğitmenler eşliğinde deneyimlemektedir. El becerilerini ve ince motor gelişimini destekleyen bu sanat atölyesinde, çocuklar ürettikleri eserleri hatıra olarak evlerine götürebilmektedir.

Bahçede Anne-Çocuk Buluşması Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 18 Temmuz 2026 Cumartesi, Saat 14:00

  • Yer: Fatih Belediyesi Ayvansaray Bahçe

  • 4-13 yaş arası çocukların anneleriyle birlikte katılabileceği bu ücretsiz doğa etkinliği, kentsel tarım pratiklerini eğlenceli hale getirmektedir. Toprakla doğrudan temas kurarak ekim-dikim yapmayı öğrenen çocuklar, çevre bilincini uygulamalı bir şekilde kazanmaktadır.

Düşünce Becerileri Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 18 Temmuz 2026 Cumartesi, Saat 16:15 - 17:15

  • Yer: Arnavutköy Belediyesi Çocuk Atölyesi

  • 4-6 yaş grubu çocukların mantıksal akıl yürütme, dikkat toplama ve problem çözme yetilerini güçlendiren son derece faydalı bir eğitim programıdır. Çocuklar, özel olarak tasarlanmış zihinsel aktiviteler ve oyunlar yardımıyla akıl yürütmenin temellerini erken yaşta keşfetmektedir.

Su Altı Dünyası Tasarım Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 18 Temmuz 2026 Cumartesi, Saat 14:00

  • Yer: Rahmi M. Koç Müzesi

  • 5-7 yaş grubu minikler için tasarlanan bu uygulamalı atölyede, çocuklar deniz altı canlılarını ve okyanus ekosistemini yakından incelemektedir. Çeşitli geri dönüşüm ve tasarım malzemeleriyle kendi deniz dünyalarını kurgulayan çocuklar, üretkenlik sınırlarını zorlamaktadır.

Sokak Oyunlarını Öğreniyorum Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 18 Temmuz 2026 Cumartesi, Saat 14:00

  • Yer: Rahmi M. Koç Müzesi

  • Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sokak oyunlarını çocuklarla buluşturan bu neşeli etkinlik, çocukların fiziksel koordinasyonunu ve sosyal becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Akranlarıyla bir arada oyun oynamanın keyfini süren çocuklar, dijital ekranlardan uzaklaşarak aktif bir hafta sonu geçirmektedir.

Çocuk Çikolata Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 18 Temmuz 2026 Cumartesi, Saat 11:00

  • Yer: Veliefendi Kahve Dünyası

  • Minik şefleri mutfağın büyülü dünyasıyla buluşturan bu lezzetli atölye, çikolata yapımının temel adımlarını öğretmektedir. Kendi elleriyle şekillendirdikleri tatlı tasarımları üreten çocuklar, hem el becerilerini geliştirmekte hem de büyük bir keyif almaktadır.

Dekoratif Obje Boyama Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 18 Temmuz 2026 Cumartesi, Saat 12:00

  • Yer: Biletix/İstanbul Workshops

  • 5-16 yaş arası çocukların katılımına açık olan bu atölyede, profesyonel boyama teknikleri ve renklerin harmonisi öğretilmektedir. Çocukların estetik duyarlılığını artıran bu sanatsal süreçte, ortaya çıkan özgün objeler katılımcılara teslim edilmektedir.

İstanbul Modern 'Okul Öncesi Müzede' Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 18 - 19 Temmuz 2026 Cumartesi ve Pazar, Saat 11:00 (2-3 yaş) ve 14:00 (4-6 yaş)

  • Yer: İstanbul Modern

  • Çocukların ebeveynleriyle birlikte katıldığı bu ücretsiz program, zihinsel ve duyusal gelişim sürecini sanat aracılığıyla desteklemektedir. Çocukların hayallerini resim yoluyla ifade etmelerine olanak sağlayan bu etkinlik, müze bilincini erken yaşta aşılamaktadır.

İstanbul Modern Genç AtölyeModern Yaz Sanat Okulu (2. Dönem)

  • Tarih ve Saat: 19 Temmuz 2026 Pazar (Yaz okulu başlangıcı olarak planlanmıştır)

  • Yer: İstanbul Modern

  • 19 Temmuz'da başlayan bu yeni dönemde çocuklar, resim, animasyon, geleneksel sanatlar ve fanzin tasarımı gibi disiplinleri keşfetmektedir. Çocukların modern sanat koleksiyonunu inceleyerek kendi yaratıcı projelerini geliştirdikleri bu program, geleceğin sanatçılarını yetiştirmeyi amaçlar.

İstanbul Oyuncak Müzesi Tahta Oyuncak Boyama Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 18 - 19 Temmuz 2026 Cumartesi ve Pazar, Saat 13:00 - 18:00

  • Yer: İstanbul Oyuncak Müzesi

  • Müzenin klasikleşmiş hafta sonu etkinliği olan bu atölyede, çocuklar geleneksel tahta figürleri kendi hayal güçlerine göre boyamaktadır. Ahşap malzemenin sıcaklığını hisseden çocuklar, el becerilerini geliştirirken kalıcı bir müze anısı üretmektedir.

Balat Oyuncak Müzesi Atölyeleri

  • Tarih ve Saat: 18 - 19 Temmuz 2026 Cumartesi ve Pazar, Gözetmen Eşliğinde Gün Boyu

  • Yer: Balat Oyuncak Müzesi Atölye Alanı

  • Gençlerin ve çocukların el becerilerini geliştirirken sosyalleşmelerini sağlayan bu müze atölyesi, tamamen kendi emekleriyle yaptıkları oyuncakları üretmeyi hedefler. Gözetmen eşliğinde yürütülen bu günlük aktiviteler, çocukların el emeğine saygı duymasını ve sabırlı çalışmasını desteklemektedir.

Bisiklet Eğitimi (4 Derslik Paket Program)

  • Tarih ve Saat: 18 Temmuz 2026 Cumartesi, Saat: Gün boyu seanslı

  • Yer: Gülhane Parkı

  • Çocukların güvenli bir açık alan ortamında pedal çevirmeyi öğrendikleri bu özel eğitim programı, temel denge becerilerini geliştirmektedir. Uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen dersler sayesinde çocuklar korkularını yenerek sağlıklı ve aktif bir yaşama adım atmaktadır.

Akşam Sefası Bisiklet Turu

  • Tarih ve Saat: 18 Temmuz 2026 Cumartesi, Saat: Akşam saatleri

  • Yer: Gülhane Parkı

  • Gülhane Parkı'nın tarihi ağaçları arasında gerçekleştirilen bu bisiklet turu, çocuklu aileler için doğayla iç içe keyifli bir akşam sunmaktadır. Hem fiziksel egzersiz yapmayı sağlayan hem de aile bağlarını güçlendiren son derece ferahlatıcı bir açık hava etkinliğidir.

Boğazda Kano Deneyimi

  • Tarih ve Saat: 18 Temmuz 2026 Cumartesi, Saat: 09:00 (Yaklaşık 50 dakikalık turlar)

  • Yer: İstanbul Workshops KANO (Üsküdar, Kız Kulesi Karşısı)

  • Üsküdar kıyısından başlayan kano turu, çocukların ve ailelerin İstanbul'un tarihi silüetini denizden keşfetmelerine imkan sağlamaktadır. Rehberli rotada kürek çeken katılımcılar, spor yaparken aynı zamanda kentsel coğrafyayı farklı bir açıdan öğrenmektedir.

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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Müzelere Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Müzelere Gidilir?

Panorama 1453 Tarih Müzesi

  • Tarih ve Saat: 18 - 19 Temmuz 2026 Cumartesi ve Pazar, Saat 09:00 - 18:30

  • Yer: Topkapı, Zeytinburnu

  • İstanbul'un fethini üç boyutlu görseller, top sesleri ve mehter marşları eşliğinde canlandıran dev kubbe, çocuklarda tarih bilincini uyandırır. Çocuklar kendilerini fethin tam ortasında bir rüyadaymış gibi hissederek eğlenceli ve öğretici bir gezi yapmaktadır.

İstanbul Oyuncak Müzesi

  • Tarih ve Saat: 18 - 19 Temmuz 2026 Cumartesi ve Pazar, Saat 10:00 - 18:30 (Pazartesi kapalıdır)

  • Yer: Göztepe, Kadıköy

  • Dünya tarihi boyunca üretilmiş binlerce antik ve nadide oyuncağı bir araya getiren müze, çocukların estetik tarih algısını güçlendirir. Sunay Akın'ın kurucusu olduğu bu masalsı ev, ailece nostaljik anlar yaşatırken çocuklara oyuncağın evrimini anlatır.

Balat Oyuncak Müzesi

  • Tarih ve Saat: 18 - 19 Temmuz 2026 Cumartesi ve Pazar, Saat 10:00 - 20:00

  • Yer: Yavuz Sultan Selim, Balat

  • Bin metrekarelik bir alanda 50 yıllık zengin koleksiyonu barındıran bu büyüleyici müze, kurşun askerlerden porselen bebeklere kadar her dönemi kapsar. Çocukların hayal gücünü geliştirecek tematik odalarıyla hafta sonu için eşsiz ve renkli bir keşif rotasıdır.

Pelit Çikolata Müzesi

  • Tarih ve Saat: 18 - 19 Temmuz 2026 Cumartesi ve Pazar, Saat 10:00 - 17:00

  • Yer: Esenyurt

  • Tamamen gerçek çikolatadan inşa edilmiş masal kahramanları ve tarihi binaların yer aldığı bu müze, çocukların duyusal algısını canlandırmaktadır. Dev çikolata şelaleleri arasında kokusuyla büyüleyen mekanın çıkışında çocuklara ikram edilen çikolatalar geziyi unutulmaz kılmaktadır.

Kartal Belediyesi Masal Müzesi

  • Tarih ve Saat: 18 - 19 Temmuz 2026 Cumartesi ve Pazar, Saat 09:00 - 18:00 (Pazartesi kapalıdır)

  • Yer: Yakacık, Kartal

  • Edebiyat dünyasının önde gelen masal kahramanlarının heykellerini barındıran müze, çocukların okuma ve yazma merakını uyandırmaktadır. Müzenin yeşillikler içindeki bahçesinde koşturan çocuklar, hayallerindeki masal dünyasının tam kalbine yolculuk yapmaktadır.

Düştepe Oyun Müzesi

  • Tarih ve Saat: 18 - 19 Temmuz 2026 Cumartesi ve Pazar, Saat 09:30 - 18:00 (Pazartesi kapalıdır)

  • Yer: Mimar Sinan Parkı İçi, Ataşehir

  • Çocukların zeka oyunları ve geleneksel oyuncaklarla buluştuğu müze, mantıksal zekayı geliştirmeyi hedeflemektedir. Müze ziyaretinin ardından parktaki geniş yeşil alanlarda oyun oynayan çocuklar, açık havanın tadını doyasıya çıkarmaktadır.

Uçurtma Müzesi

  • Tarih ve Saat: 18 Temmuz 2026 Cumartesi, Saat 09:30 - 17:30 (Pazar günleri kapalıdır ve Cumartesi için randevu şarttır)

  • Yer: Üsküdar

  • Dünyanın en büyük uçurtma koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan bu müze, çocuklara gökyüzünün özgürlüğünü aşılamaktadır. Tamamen ücretsiz olan bu müzeyi ziyaret eden çocuklar, dilerlerse ücretli atölyelere katılarak kendi uçurtmalarını tasarlayabilmektedir.

Barış Manço Müze Evi

  • Tarih ve Saat: 18 - 19 Temmuz 2026 Cumartesi ve Pazar, Saat 09:00 - 16:00 (Pazartesi kapalıdır)

  • Yer: Moda, Kadıköy

  • Moda'daki bu tarihi köşk, ünlü sanatçının hatıraları eşliğinde çocuklara eşsiz bir müzikal ve kültürel yolculuk sunmaktadır. Çocukların nostaljik şarkılar dinleyerek gezebildiği mekan, geçmiş kuşakların samimi birikimini hissetmek için harika bir adrestir.

İllüzyon Müzesi (Museum of Illusions)

  • Tarih ve Saat: 18 Temmuz Cumartesi 11:00 - 21:00, 19 Temmuz Pazar 11:00 - 20:00

  • Yer: Beyoğlu (İstiklal Caddesi) & Üsküdar (Emaar AVM)

  • Optik yanılsamalar, yer çekimsiz odalar ve akıl oyunlarıyla dolu olan bu müze, çocuklarda fizik ve algı merakını tetiklemektedir. İnteraktif kurgularda şaşırtıcı fotoğraflar çekilen çocuklar, bilimin eğlenceli yönlerini bizzat deneyimlemektedir.

Yeşilköy Havacılık Müzesi (Hava Kuvvetleri Müzesi)

  • Tarih ve Saat: 18 - 19 Temmuz 2026 Cumartesi ve Pazar, Saat 09:00 - 17:00 (Pazartesi kapalıdır)

  • Yer: Yeşilköy, Bakırköy

  • Açık ve kapalı alanlarda sergilenen gerçek savaş uçakları, helikopterler ve füzeler, gökyüzü tutkunu çocukların hayallerini süslemektedir. Havacılık tarihine ait önemli anıtları ve belgeleri de barındıran müze, çocukların mühendislik ve uçuş merakını canlandırır.

İstanbul Robot Müzesi

  • Tarih ve Saat: 18 - 19 Temmuz 2026 Cumartesi ve Pazar, Saat 10:00 - 18:00

  • Yer: Avcılar

  • Robot teknolojilerinin, yapay zekanın ve ileri düzey otomasyon sistemlerinin sergilendiği müze, çocukların bilişim ufkunu genişletmektedir. Çocuklar robotlarla etkileşim kurarak kodlama ve geleceğin teknolojileri hakkında somut ve eğlenceli bilgiler edinmektedir.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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