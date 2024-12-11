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İstanbul'da Bir Turistin Ayağına Sarılan Kedi Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

İstanbul'da Bir Turistin Ayağına Sarılan Kedi Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.12.2024 - 18:16

İstanbul, tarihi dokusu ve kültürel zenginliği kadar sokak kedileriyle de ünlü bir şehir. Ancak geçtiğimiz günlerde bir turistin ayağına sarılan kedi, hem şaşkınlık hem de gülümsemeyle karşılandı. O anın videosu kısa sürede sosyal medyada yayılarak gündem oldu. Peki kim neler dedi? Gelin beraber bakalım!

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İstanbul, biliyorsunuz ki kedilerle ünlü bir şehrimiz. Turistler için büyük bizler için normal olan bu durum, zaman zaman tatlı görüntülere davetiye çıkarabiliyor.

İstanbul, biliyorsunuz ki kedilerle ünlü bir şehrimiz. Turistler için büyük bizler için normal olan bu durum, zaman zaman tatlı görüntülere davetiye çıkarabiliyor.

İşte onlardan birisi de geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem oldu! Genç kadının ayağına sarılan kedi, kullanıcılar tarafından farklı şekillerde yorumlandı.

Peki kimler ne demiş? Gelin beraber bakalım!

Peki kimler ne demiş? Gelin beraber bakalım!
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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Haklılık payı var 👇🏻

Haklılık payı var 👇🏻
twitter.com

Gülsek mi ağlasak mı? 👇🏻

Gülsek mi ağlasak mı? 👇🏻
twitter.com

😂👇🏻

😂👇🏻
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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Peki ya siz ne düşünüyorsunuz?

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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