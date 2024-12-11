İstanbul'da Bir Turistin Ayağına Sarılan Kedi Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü
İstanbul'da Bir Turistin Ayağına Sarılan Kedi Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü
İstanbul, tarihi dokusu ve kültürel zenginliği kadar sokak kedileriyle de ünlü bir şehir. Ancak geçtiğimiz günlerde bir turistin ayağına sarılan kedi, hem şaşkınlık hem de gülümsemeyle karşılandı. O anın videosu kısa sürede sosyal medyada yayılarak gündem oldu. Peki kim neler dedi? Gelin beraber bakalım!
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İstanbul, biliyorsunuz ki kedilerle ünlü bir şehrimiz. Turistler için büyük bizler için normal olan bu durum, zaman zaman tatlı görüntülere davetiye çıkarabiliyor.
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Peki kimler ne demiş? Gelin beraber bakalım!
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Haklılık payı var 👇🏻
Gülsek mi ağlasak mı? 👇🏻
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Peki ya siz ne düşünüyorsunuz?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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