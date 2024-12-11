İstanbul'da Bir Turistin Ayağına Sarılan Kedi Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

İstanbul, tarihi dokusu ve kültürel zenginliği kadar sokak kedileriyle de ünlü bir şehir. Ancak geçtiğimiz günlerde bir turistin ayağına sarılan kedi, hem şaşkınlık hem de gülümsemeyle karşılandı. O anın videosu kısa sürede sosyal medyada yayılarak gündem oldu. Peki kim neler dedi? Gelin beraber bakalım!