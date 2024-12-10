Ablasına BİM Kasiyerinin Görücü Geldiğini Paylaşan Kullanıcı Tepkilerin Hedefi Oldu

Ablasına BİM kasiyerinin görücü geldiğini paylaşan @Arzumyorgunum adlı Twitter kullanıcısı, eleştiri bombardımanına tutuldu desek yanılmış olmayız. Kimi ablasını haklı bulurken kimi de ablasını eleştirmekten geri durmadı. Peki kim neler dedi, ne tepkiler verdi? Gelin beraber bakalım! Sizi aşağıya alabiliriz. 👇🏻