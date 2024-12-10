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Ablasına BİM Kasiyerinin Görücü Geldiğini Paylaşan Kullanıcı Tepkilerin Hedefi Oldu

Ablasına BİM Kasiyerinin Görücü Geldiğini Paylaşan Kullanıcı Tepkilerin Hedefi Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.12.2024 - 19:53

Ablasına BİM kasiyerinin görücü geldiğini paylaşan @Arzumyorgunum adlı Twitter kullanıcısı, eleştiri bombardımanına tutuldu desek yanılmış olmayız. Kimi ablasını haklı bulurken kimi de ablasını eleştirmekten geri durmadı. Peki kim neler dedi, ne tepkiler verdi? Gelin beraber bakalım! Sizi aşağıya alabiliriz. 👇🏻

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Her şey bu tweetle başladı 👇🏻

Her şey bu tweetle başladı 👇🏻
twitter.com

Kullanıcı ise bu soruya şöyle cevap verdi 👇🏻

Kullanıcı ise bu soruya şöyle cevap verdi 👇🏻
twitter.com

'Yok rencide etmedi zaten onlar gittikten sonra BİMde çalışıyor istemiyorum dedi.'

Peki başka kimler ne demiş gelin beraber bakalım!

Peki başka kimler ne demiş gelin beraber bakalım!
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
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😂👇🏻

😂👇🏻
twitter.com

Yok artık! 😂👇🏻

Yok artık! 😂👇🏻
twitter.com

Benim kafada kurma seviyesi 👇🏻

Benim kafada kurma seviyesi 👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz?

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com
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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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