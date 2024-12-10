Ablasına BİM Kasiyerinin Görücü Geldiğini Paylaşan Kullanıcı Tepkilerin Hedefi Oldu
Ablasına BİM Kasiyerinin Görücü Geldiğini Paylaşan Kullanıcı Tepkilerin Hedefi Oldu
Ablasına BİM kasiyerinin görücü geldiğini paylaşan @Arzumyorgunum adlı Twitter kullanıcısı, eleştiri bombardımanına tutuldu desek yanılmış olmayız. Kimi ablasını haklı bulurken kimi de ablasını eleştirmekten geri durmadı. Peki kim neler dedi, ne tepkiler verdi? Gelin beraber bakalım! Sizi aşağıya alabiliriz. 👇🏻
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Her şey bu tweetle başladı 👇🏻
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Kullanıcı ise bu soruya şöyle cevap verdi 👇🏻
Peki başka kimler ne demiş gelin beraber bakalım!
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😂👇🏻
Yok artık! 😂👇🏻
Benim kafada kurma seviyesi 👇🏻
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Peki ya siz ne düşünüyorsunuz?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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