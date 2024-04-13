İstanbul’a Dönüş Çilesi Başladı: Şimdiden Uzun Kuyruklar Oluştu
İstanbul’a Dönüş Çilesi Başladı: Şimdiden Uzun Kuyruklar Oluştu
Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen ve İstanbul dışına çıkan vatandaşların dönüş çilesi şimdiden başladı. Anadolu Otoyolu Düzce geçişi İstanbul istikametinde dönüş yoğunluğu artarak devam etti.
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İstanbul’un turistik yerlerinde bayramda yaşanan “insan trafiği” dikkat çekmişti.
Bayram tatili için memleketlerine giden vatandaşların dönüş çilesi de erken başladı.
Karayolları ekiplerince yapılan kontrollerde ise 12 Nisan Cuma saat 12.00 itibari ile İstanbul istikametine dönüş yoğunluğu başladı.
Düzce’den bayram dönüş yoğunluğunda ilk günde 96 bin 711 araç geçil yaparken, sayının pazar gününe kadar 500 bine yaklaşması bekleniyor
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