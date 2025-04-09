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İsmail Türüt Hayatını Kaybeden Volkan Konak'ın Ardından Söylenen Çirkin Sözlere Tepki Gösterdi

İsmail Türüt Hayatını Kaybeden Volkan Konak'ın Ardından Söylenen Çirkin Sözlere Tepki Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.04.2025 - 18:03

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Karadeniz müziğinin efsane ismi Volkan Konak ani vefatıyla sevenlerini yasa boğdu. Konseri sırasında fenalaşan Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kendisinden geriye hafızalarımıza kazınan şarkıları kaldı. 

Karadeniz müziğinin bir başka ismi İsmail Türüt de Volkan Konak'ı sahnesinde andı. Konak'ın ardından çirkin sözler söyleyenlere tepki gösteren Türüt 'Sen kim oluyorsun da yargılıyorsun' diyen Türüt'ün o sözleri alkışla karşılandı.

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Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında fenalaşan Volkan Konak'a ilk müdahale sahnede yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında fenalaşan Volkan Konak'a ilk müdahale sahnede yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, memleketinde toprağa verildi. Konak'ın vefatının ardından Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu “Sahnede geberdi” ifadesini kullanmış, sözleri oldukça tepki çekmişti. Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlatıldı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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