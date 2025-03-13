İşler Kızışıyor: OpenAI'ın CEO'su Sam Altman Yeni Yapay Zeka Modelini "İlk Kez" Diyerek Duyurdu

Çağımız yapay zeka çağı. Birbiri ardına gelen geliştirmelerle her geçen gün yapay zeka alanında yeni bir adım atılıyor. OpenAI'ın öncülük ettiği yapay zaka alanında işler gitgide kızışıyor. Google ve Meta'nın da dahil olduğu yapay zeka 'savaşlarında' son olarak Çin büyük bir hamle yaptı. Öncelikle DeepSeek'i piyasaya süren Çin, daha sonra 'sadece bir sohbet robotu değil, insan müdahalesine minimum düzeyde ihtiyaç duyan bir ajan' diyerek tanıttığı Manus'u çıkardı.

Çin'in yapay zeka alanında ipleri eline almasının ardından OpenAI da yeniden harekete geçti. OpenAI CEO'su Sam Altman, yeni bir yapay zeka modelinin duyurusunu yaptı.