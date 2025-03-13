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İşler Kızışıyor: OpenAI'ın CEO'su Sam Altman Yeni Yapay Zeka Modelini "İlk Kez" Diyerek Duyurdu

İşler Kızışıyor: OpenAI'ın CEO'su Sam Altman Yeni Yapay Zeka Modelini "İlk Kez" Diyerek Duyurdu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.03.2025 - 11:13

Çağımız yapay zeka çağı. Birbiri ardına gelen geliştirmelerle her geçen gün yapay zeka alanında yeni bir adım atılıyor. OpenAI'ın öncülük ettiği yapay zaka alanında işler gitgide kızışıyor. Google ve Meta'nın da dahil olduğu yapay zeka 'savaşlarında' son olarak Çin büyük bir hamle yaptı. Öncelikle DeepSeek'i piyasaya süren Çin, daha sonra 'sadece bir sohbet robotu değil, insan müdahalesine minimum düzeyde ihtiyaç duyan bir ajan' diyerek tanıttığı Manus'u çıkardı. 

Çin'in yapay zeka alanında ipleri eline almasının ardından OpenAI da yeniden harekete geçti. OpenAI CEO'su Sam Altman, yeni bir yapay zeka modelinin duyurusunu yaptı.

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OpenAI, yapay zeka sohbet robotlarının öncüsü oldu.

OpenAI, yapay zeka sohbet robotlarının öncüsü oldu.

Elon Musk ve Sam Altman'ın kurucusu olduğu OpenAI, ilk yapay zeka sohbet robotu olan ChatGPT'yi 30 Kasım 2022 tarihinde piyasaya sundu. ChatGPT'nin ilk olarak bazı sorulara yanlış cevap verdiği görüldü. Fakat ChatGPT kısa bir süre içerisinde büyük bir gelişme kaydetti. Sorulan sorulara doğru yanıtlar verdiği,  görsel oluşturmada ise daha gerçekçi bir hale geldiği görüldü.

ChatGPT kendisini geliştirmeye devam ederken yapay zeka alanında Google ve Meta da kendisine yer edinmeye başladı. Yalnızca teknoloji alanındaki lider isimler değil, birçok yeni isim de yapay zeka alanında yerini aldı. Sohbet robotlarının çoğalmasıyla hayatımızın pek çok farklı alanında yapay zekaya danışır olduk.

Çin, yapay zeka alanında büyük bir adım attı.

Çin, yapay zeka alanında büyük bir adım attı.

Teknoloji denince akla gelen ilk ülkelerden olan Çin, yapay zeka konusunda da geri kalmadı. İlk olarak DeepSeek'i tanıtan Çin, ChatGPT'nin ücretli sunduğu bazı özellikleri ücretsiz olarak kullanıcılarına sundu. Ayrıca DeepSeek'in daha az maliyetle ve kısa sürede geliştirildiği belirtildi. DeepSeek'i ChatGPT'den ayıran en önemli özellik ise açık kaynaklı olması oldu. Yani, geliştiricilerin ve araştırmacıların gerekli kodları ve belgeleri alabileceği görüldü. 

Çin, yalnızca DeepSeek ile yetinmedi. Bu kez yapay zeka sohbet robotlarını bir adım öteye taşıyarak 'insanlardan minimum yönlendirme alarak kendi başına sonuç üretebilen' bir yapay zeka aracını yani Manus'u tanıttı. Projenin bilim insanı Yichao Peak Ji, Manus’un diğer yapay zeka modellerinden farklı olduğunu ve sadece fikir üretmekle kalmadığını açıkladı. Manus'da sürecin tamamen otonom ilerlediği kaydedildi.

"Manus nedir?" diyenler için;

Çin'in atılımlarından sonra yeni bir duyuru da OpenAI CEO'su Sam Altman'dan geldi.

Çin'in atılımlarından sonra yeni bir duyuru da OpenAI CEO'su Sam Altman'dan geldi.
x.com

Sam Altman, 'yaratıcı yazarlıkta' başarılı olduğunu söylediği yeni bir yapay zeka modeli geliştirildiğini duyurdu. Altman, ilk kez yapay zekadan 'kendisini etkileyen' bir metin aldığını açıkladı.

'Yaratıcı yazarlıkta iyi olan yeni bir model eğittik. Modelin nasıl ve ne zaman piyasaya sürüleceğinden henüz emin değilim. Ama ilk kez, bir yapay zekanın yazmış olduğu edebi metinden etkilendim. Metafor kavramını çok iyi anladı.'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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