İşler Kızışıyor: OpenAI'ın CEO'su Sam Altman Yeni Yapay Zeka Modelini "İlk Kez" Diyerek Duyurdu
İşler Kızışıyor: OpenAI'ın CEO'su Sam Altman Yeni Yapay Zeka Modelini "İlk Kez" Diyerek Duyurdu
Çağımız yapay zeka çağı. Birbiri ardına gelen geliştirmelerle her geçen gün yapay zeka alanında yeni bir adım atılıyor. OpenAI'ın öncülük ettiği yapay zaka alanında işler gitgide kızışıyor. Google ve Meta'nın da dahil olduğu yapay zeka 'savaşlarında' son olarak Çin büyük bir hamle yaptı. Öncelikle DeepSeek'i piyasaya süren Çin, daha sonra 'sadece bir sohbet robotu değil, insan müdahalesine minimum düzeyde ihtiyaç duyan bir ajan' diyerek tanıttığı Manus'u çıkardı.
Çin'in yapay zeka alanında ipleri eline almasının ardından OpenAI da yeniden harekete geçti. OpenAI CEO'su Sam Altman, yeni bir yapay zeka modelinin duyurusunu yaptı.
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OpenAI, yapay zeka sohbet robotlarının öncüsü oldu.
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Çin, yapay zeka alanında büyük bir adım attı.
Çin'in atılımlarından sonra yeni bir duyuru da OpenAI CEO'su Sam Altman'dan geldi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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