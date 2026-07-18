İş Makinesi Ormana Girdi, Fil Önüne Geçip Yol Vermedi! Görüntüler Yeniden Viral Oldu

Bir dönem sosyal medyada geniş yankı uyandıran, Hindistan’ın Assam eyaletinde kaydedildiği belirtilen fil ve iş makinesinin görüntüleri yeniden gündem oldu. Filin iş makinesinin önünden çekilmediği anlar, doğanın yaşam alanlarının tahribatına karşı direnişinin sembolü olarak yeniden paylaşılmaya başladı.