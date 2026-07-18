İş Makinesi Ormana Girdi, Fil Önüne Geçip Yol Vermedi! Görüntüler Yeniden Viral Oldu

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Bir dönem sosyal medyada geniş yankı uyandıran, Hindistan’ın Assam eyaletinde kaydedildiği belirtilen fil ve iş makinesinin görüntüleri yeniden gündem oldu. Filin iş makinesinin önünden çekilmediği anlar, doğanın yaşam alanlarının tahribatına karşı direnişinin sembolü olarak yeniden paylaşılmaya başladı.
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"Kapitalizm bir kanserdir."
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"Oradaki hiç kimsenin kokpite gidip o şerefsizi yumruklama isteği nasıl olmaz?"
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“Ben filin tarafındayım. Sayıları giderek azalıyor; defolup gidin buradan.”
“Bu nasıl yasal olabilir lan?!”
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“Tanrı’nın en görkemli ve kutsal yaratıklarından birinin, yuvasının yok edilmesine karşı böylesine cesurca savaştığını görmek insanın ruhunda tarifsiz bir yara açmalı. Bu görüntü bizi radikalleştirmeli.”
"Karşında, sana benzeyen ama gözünü bile kırpmayan, metalden ve tekerleklerden yapılmış bir şey duruyor. Açlığı hem yok hem de sonsuz. Duyamayacağı bir meydan okuma haykırıyor, yorgun kaslarını onun dur durak bilmeyen gücüne karşı geriyorsun. Çünkü birinin karşı koyması gerekiyor ve orada senden başka kimse yok."
"Bu çok üzücü. Biz insanlar hayvanların yaşam alanlarını yok etmeye devam ediyor, ardından onları yakalayıp kafeslere kapatıyor, zararlıymış gibi davranıyor ya da öldürüyoruz. Barış içinde yaşamayı beceremeyen tek tür insan. Üzgünüm ama gerçek bu."
"Artık insanlığa dair gerçekten hiçbir umudum kalmadı. Bu görüntü tek başına bile yürek parçalayıcı ama aynı zamanda dünyanın dönüştüğü şeyin bir metaforu gibi hissettiriyor."
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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