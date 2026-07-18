Dünyanın En Karmaşık Saatini Yaptılar: İçinde Tam 2 Bin 877 Parça Var
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Saat denildiğinde aklımıza zamanı gösteren küçük bir aksesuar geliyor. Ancak Berkley Grand Complication, zamanı göstermenin çok ötesine geçen yapısıyla adeta avuç içine sığdırılmış mekanik bir bilgisayarı andırıyor.
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Saatin içinde 63 farklı işlev ve 2 bin 877 mekanik parça bulunuyor
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Geleneksel Çin takvimini mekanik olarak hesaplayabilen ilk saat oldu
Yaklaşık bir kilogram ağırlığındaki saatin fiyatı açıklanmadı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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