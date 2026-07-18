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Dünyanın En Karmaşık Saatini Yaptılar: İçinde Tam 2 Bin 877 Parça Var

Dünyanın En Karmaşık Saatini Yaptılar: İçinde Tam 2 Bin 877 Parça Var

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.07.2026 - 11:55
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Saat denildiğinde aklımıza zamanı gösteren küçük bir aksesuar geliyor. Ancak Berkley Grand Complication, zamanı göstermenin çok ötesine geçen yapısıyla adeta avuç içine sığdırılmış mekanik bir bilgisayarı andırıyor.

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Saatin içinde 63 farklı işlev ve 2 bin 877 mekanik parça bulunuyor

Saatin içinde 63 farklı işlev ve 2 bin 877 mekanik parça bulunuyor

İsviçreli saat üreticisi Vacheron Constantin tarafından hazırlanan Berkley Grand Complication, mekanik saatçilikte ulaşılan en iddialı örneklerden biri olarak gösteriliyor. Çift taraflı cep saatinin mekanizması, birbiriyle bağlantılı çalışan 2 bin 877 parçadan oluşuyor.

Saatçilikte zaman göstergesinin dışındaki her özellik “komplikasyon” olarak adlandırılıyor. Berkley Grand Complication’da kronograf, alarm, ayın evreleri, astronomik göstergeler ve farklı takvim sistemleri dahil toplam 63 komplikasyon bulunuyor.

Geleneksel Çin takvimini mekanik olarak hesaplayabilen ilk saat oldu

Geleneksel Çin takvimini mekanik olarak hesaplayabilen ilk saat oldu

Saatin en dikkat çekici özelliklerinden biri, geleneksel Çin takvimini mekanik biçimde hesaplayabilmesi. Ay ve Güneş’in hareketlerini birlikte kullanan bu takvimin düzensiz döngüleri, mekanik bir sisteme aktarılmasını oldukça zorlaştırıyor.

Mekanizmanın Çin takvimini 2200 yılına kadar herhangi bir manuel düzeltmeye ihtiyaç duymadan takip edebileceği belirtiliyor. Saati geliştiren ustaların yalnızca bu sistem için yıllarca araştırma ve hesaplama yaptığı aktarılıyor.

Yaklaşık bir kilogram ağırlığındaki saatin fiyatı açıklanmadı

Yaklaşık bir kilogram ağırlığındaki saatin fiyatı açıklanmadı

18 ayar beyaz altından üretilen saatin çapı yaklaşık 9,8 santimetre, ağırlığı ise 960 gram. Bu nedenle Berkley Grand Complication, bilekte taşınabilecek klasik bir saatten çok elde incelenen mekanik bir sanat eseri görünümünde.

Özel bir koleksiyoncu için üretilen saatin satış fiyatı açıklanmadı. Ancak benzer nitelikteki eşsiz saatlerin milyonlarca dolara satılması, bu modelin de dünyanın en pahalı saatlerinden biri olabileceğini düşündürüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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