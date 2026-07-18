Dünyanın En Karmaşık Saatini Yaptılar: İçinde Tam 2 Bin 877 Parça Var

18 ayar beyaz altından üretilen saatin çapı yaklaşık 9,8 santimetre, ağırlığı ise 960 gram. Bu nedenle Berkley Grand Complication, bilekte taşınabilecek klasik bir saatten çok elde incelenen mekanik bir sanat eseri görünümünde.

Özel bir koleksiyoncu için üretilen saatin satış fiyatı açıklanmadı. Ancak benzer nitelikteki eşsiz saatlerin milyonlarca dolara satılması, bu modelin de dünyanın en pahalı saatlerinden biri olabileceğini düşündürüyor.