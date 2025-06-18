İran'dan İsrail'e Hipersonik Füze Saldırısı: Trump, 1 Saat İçinde Görüşme Olacağını Açıkladı
İsrail'in, 13 Haziran'da İran'a yönelik saldırısıyla başlayan çatışmalar altıncı gününde de devam ederken, İran akşam saatlerinde İsrail'e yeni bir saldırı başlatarak hipersonik füzelerini fırlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise 1 saat içinde İsrail-İran durumu konusunda bir toplantı olacağını açıkladı.
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İsrail-İran savaşı karşılıklı hava saldırılarıyla altıncı gününde devam ediyor.
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ABD Başkanı Donald Trump, 1 saat içinde İsrail-İran durumu konusunda bir toplantı olacağını açıkladı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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10 numara tiyatro :D demir kubbe ile nam salmış bir devlete 3 tane füze atmak :D sedrfghjklşi İran bey ne yapıyorsunuz yanlışlıkla vuracaksınız falan
Manşete bak içeriğe bak. Meğerse ABD kendi çerisindeki görüşmeden bahsediyormuş. Görüşün, görüşün....