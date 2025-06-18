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İran'dan İsrail'e Hipersonik Füze Saldırısı: Trump, 1 Saat İçinde Görüşme Olacağını Açıkladı

İran'dan İsrail'e Hipersonik Füze Saldırısı: Trump, 1 Saat İçinde Görüşme Olacağını Açıkladı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
18.06.2025 - 23:54

İsrail'in, 13 Haziran'da İran'a yönelik saldırısıyla başlayan çatışmalar altıncı gününde de devam ederken, İran akşam saatlerinde İsrail'e yeni bir saldırı başlatarak hipersonik füzelerini fırlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise 1 saat içinde İsrail-İran durumu konusunda bir toplantı olacağını açıkladı.

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İsrail-İran savaşı karşılıklı hava saldırılarıyla altıncı gününde devam ediyor.

İsrail-İran savaşı karşılıklı hava saldırılarıyla altıncı gününde devam ediyor.

İsrail’in 13 Haziran'da başlattığı 'Yükselen Aslan' saldırısı ve İran'ın 'Gerçek Vaat' adını veridği misillemesiyle başlayan savaş altıncı güne girdi.

İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin ve bilim insanlarının aralarında olduğu en az 224 kişi hayatını kaybetti.

İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı. İsrail'in hava savunma sistemi 'Demir Kubbe'yi aşan füzeler nedeniyle İsrail'de en az 24 kişi yaşamını yitirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 1 saat içinde İsrail-İran durumu konusunda bir toplantı olacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 1 saat içinde İsrail-İran durumu konusunda bir toplantı olacağını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te Juventus takımını kabulünde İsrail-İran gerilimine ilişkin güncel değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in İran'a saldırı düzenlediği güne atıfta bulunan Trump, yoğun ve yıkıcı bir gecenin yaşandığını ve sonrasında çatışmaların büyüdüğünü anlattı.

ABD Başkanı, İran'a saldırıp saldırmama konusunda, 'Ne yapacağım konusunda fikirlerim var ama henüz nihai kararı vermedim. Nihai kararımı, son saniyeden önce vermek istiyorum çünkü savaşta işler değişir' değerlendirmesini yaptı.

Trump, ABD'nin Orta Doğu'daki bir çatışmaya dahil olup olmaması hususunda ise 'Ben dahil olmak istemiyorum' şeklinde net bir ifade kullandı.

Bölgedeki durumu yakından izlediklerini belirten Trump, 'Birazdan Durum Odası’nda (İsrail-İran konusunda) toplanacağız' dedi.

İranlı yetkililerin Beyaz Saray'a gelip kendisiyle görüşmek istediklerini söyleyen ABD Başkanı, 'İranlılar Beyaz Saray’a gelmek istediler ama artık çok geç. İran o anlaşmayı imzalamış olmayı dilerdi. O zamanlar bu adil bir anlaşmaydı ama şimdi imzalamak daha zor' diye konuştu.

Trump, İranlı yetkililerin Beyaz Saray'a gelebileceğini belirterek, bu konuda kapının halen açık olduğunu kaydetti.

İran’ın nükleer silaha sahip olmasına birkaç hafta kaldığını savunan Trump, uzun zamandır İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayarak, 'İstediğimiz şey ateşkes değil, tam ve kesin bir zafer istiyoruz. Zafer, nükleer silahların olmamasıdır' değerlendirmesini yaptı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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V. Murad

10 numara tiyatro :D demir kubbe ile nam salmış bir devlete 3 tane füze atmak :D sedrfghjklşi İran bey ne yapıyorsunuz yanlışlıkla vuracaksınız falan

mehmetkaya_68

Manşete bak içeriğe bak. Meğerse ABD kendi çerisindeki görüşmeden bahsediyormuş. Görüşün, görüşün....