iPhone 16 Pro ABD ve Türkiye Fiyat Karşılaştırma Videosu Mustafa Sarıgül'den Geldi

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bu kez San Francisco'dan bir video paylaştı. Ne kadar uzağa gidersen gitsin elbette Sarıgül'ün gündeminde Türkiye vardı... Mustafa Sarıgül, ABD'de satılan iPhone 16 Pro fiyatıyla Türkiye'deki fiyatları karşılaştırdı. Sarıgül, ekonomi yönetimine tepki gösterdi.