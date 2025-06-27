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iPhone 16 Pro ABD ve Türkiye Fiyat Karşılaştırma Videosu Mustafa Sarıgül'den Geldi

iPhone 16 Pro ABD ve Türkiye Fiyat Karşılaştırma Videosu Mustafa Sarıgül'den Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.06.2025 - 23:51

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Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bu kez San Francisco'dan bir video paylaştı. Ne kadar uzağa gidersen gitsin elbette Sarıgül'ün gündeminde Türkiye vardı... Mustafa Sarıgül, ABD'de satılan iPhone 16 Pro fiyatıyla Türkiye'deki fiyatları karşılaştırdı. Sarıgül, ekonomi yönetimine tepki gösterdi.

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Mustafa Sarıgül'ün iPhone fiyat karşılaştırma videosunu buradan izleyebilirsiniz👇🏻

iPhone 16 Pro fiyatı üzerinden ekonomi yönetimine seslendi.

iPhone 16 Pro fiyatı üzerinden ekonomi yönetimine seslendi.

Mustafa Sarıgül şunları dedi:

'San Francisco'dayım elimdeki iPhone 16 Pro. Kaç biliyor musunuz? 39 bin TL. Türkiye'de aynısının fiyatı kaç lira? 110 bin TL. Sayın Şimşek, bu aradaki fark nereye gidiyor? Vatandaşınızı niye korumuyorsunuz.'

O videoya gelen yorumlardan birkaçı ise şöyle oldu👇🏻

O videoya gelen yorumlardan birkaçı ise şöyle oldu👇🏻
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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