iPhone 16 Pro ABD ve Türkiye Fiyat Karşılaştırma Videosu Mustafa Sarıgül'den Geldi

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bu kez San Francisco'dan bir video paylaştı. Ne kadar uzağa gidersen gitsin elbette Sarıgül'ün gündeminde Türkiye vardı... Mustafa Sarıgül, ABD'de satılan iPhone 16 Pro fiyatıyla Türkiye'deki fiyatları karşılaştırdı. Sarıgül, ekonomi yönetimine tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mustafa Sarıgül'ün iPhone fiyat karşılaştırma videosunu buradan izleyebilirsiniz👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
iPhone 16 Pro fiyatı üzerinden ekonomi yönetimine seslendi.
O videoya gelen yorumlardan birkaçı ise şöyle oldu👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın