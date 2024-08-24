İnternetten Kripto Para ile Uyuşturucu Satışı: 100 Kişi Tutuklandı
İnternetten Kripto Para ile Uyuşturucu Satışı: 100 Kişi Tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, internet üzerinden kripto para karşılığında uyuşturucu satanlara operasyon düzenlendiğini açıkladı. Eskişehir merkezli yapılan operasyonda gözaltına alınan 103 kişinin 100’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlar, Eskişehir, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Manisa, Çanakkale, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye ve Diyarbakır’da düzenlendi.
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Operasyonda, internet üzerinden uyuşturucu satışı gerçekleştirdiği belirlenen 103 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen uyuşturucu tacirlerinden 100’ü tutuklanarak cezaevinde gönderdi.
Operasyondan görüntüler 👇
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