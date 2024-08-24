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İnternetten Kripto Para ile Uyuşturucu Satışı: 100 Kişi Tutuklandı

İnternetten Kripto Para ile Uyuşturucu Satışı: 100 Kişi Tutuklandı

Eskişehir
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.08.2024 - 08:52

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, internet üzerinden kripto para karşılığında uyuşturucu satanlara operasyon düzenlendiğini açıkladı. Eskişehir merkezli yapılan operasyonda gözaltına alınan 103 kişinin 100’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlar, Eskişehir, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Manisa, Çanakkale, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye ve Diyarbakır’da düzenlendi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlar, Eskişehir, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Manisa, Çanakkale, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye ve Diyarbakır’da düzenlendi.

Operasyonda, internet üzerinden uyuşturucu satışı gerçekleştirdiği belirlenen 103 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, internet üzerinden uyuşturucu satışı gerçekleştirdiği belirlenen 103 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen uyuşturucu tacirlerinden 100’ü tutuklanarak cezaevinde gönderdi.

Gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen uyuşturucu tacirlerinden 100’ü tutuklanarak cezaevinde gönderdi.

Operasyondan görüntüler 👇

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