Aşı Karşıtları Bu Sefer Hızlı Çıktı: Mehmet Ceyhan İçin Maymun Çiçeği Şikayeti
Aşı Karşıtları Bu Sefer Hızlı Çıktı: Mehmet Ceyhan İçin Maymun Çiçeği Şikayeti
Türkiye’nin önde gelen enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs pandemisi zamanında yaptığı açıklamalarla sık sık aşı karşıtlarının hedefi oluyordu. Ceyhan hakkında Maymun Çiçeği ile ilgili yaptığı açıklamalar sebebiyle savcılığa suç duyurusu yapıldığı öğrenildi.
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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Maymun Çiçeği virüsü ile ilgili açıklamaları sebebiyle Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
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Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, birlik başkanı Mehmet Ceyhan’ın halkı korkutmaya yönelik açıklamalarda bulunduğu için savcılığa dilekçe verildi.
“Mehmet Ceyhan, geçen gün bir açıklama yaptı, 'eninde sonunda maymun çiçeği aşısı yapılacakmış.' dedi. Niye, çünkü kafaya koydular. Aşıyı yapacaklar onun için pandemi ilan ediyorlar. Pandemi olduğu için aşı yapılmıyor.”
“Bu gerçekleri millet gördü. Bu kişi hakkında yanıltıcı bilgi ile insanları korku ve paniğe sevk etmekten suç duyurusunda bulunduk. Yargıda da görüşeceğiz. Bu o kadar basit değil. Bu milleti bu şekilde hizaya getiremezsiniz. Bu millet küreselcilerin hedefine asla alet olmayacak."
Aşı karşıtları, koronavirüs pandemisi zamanında yaptığı açıklamalar sebebiyle Mehmet Cehyan’ı sık sık hedef alıyordu.
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