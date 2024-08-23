Aşı Karşıtları Bu Sefer Hızlı Çıktı: Mehmet Ceyhan İçin Maymun Çiçeği Şikayeti

Türkiye’nin önde gelen enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs pandemisi zamanında yaptığı açıklamalarla sık sık aşı karşıtlarının hedefi oluyordu. Ceyhan hakkında Maymun Çiçeği ile ilgili yaptığı açıklamalar sebebiyle savcılığa suç duyurusu yapıldığı öğrenildi.