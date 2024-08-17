Maymun Çiçeği Açıklaması: “Maymun Çiçeğinde Aşı Kaçınılmaz, Devlet Şimdiden Aşı Karşıtlarını Susturmalı”
Maymun Çiçeği Açıklaması: “Maymun Çiçeğinde Aşı Kaçınılmaz, Devlet Şimdiden Aşı Karşıtlarını Susturmalı”
Afrika’dan dünyaya yayılmaya başlayan ve Avrupa’da da vakaları ortaya çıkmaya başlayan Maymun Çiçeği Hastalığı hakkında Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan açıklama geldi.
Ceyhan, maymun çiçeği hastalığı vakalarının Türkiye'yi de etkileyebileceğini belirterek, bu duruma karşı ciddi önlemler alınması gerektiğini vurguladı.
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Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Halk TV'de katıldığı Bengü Şap Babaeker ile Sansürsüz programında Türkiye'deki aşı karşıtlığı ve maymun çiçeği hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, dünya genelinde yeniden artış gösteren maymun çiçeği vakalarının Türkiye'yi de etkileyebileceğini belirterek, bu duruma karşı ciddi önlemler alınması gerektiğini vurguladı.
Özellikle aşı karşıtlığının salgınlarla mücadelede büyük bir engel oluşturduğunu ifade eden Ceyhan,"Eninde sonunda maymun çiçeği aşılaması yapılacak. Devlet şimdiden aşı karşıtlarını susturmalı" ifadelerini kullandı.
Maymun Çiçeği (Mpox) virüsünün Afrika’daki yayılım hızındaki artış sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü küresel çapta uyarı yayınlanmıştı.
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