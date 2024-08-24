Özlem Türeci ve Uğur Şahin Yine Başrolde: Akciğer Kanseri İçin Üretilen Aşının Denemeleri Başladı
Özlem Türeci ve Uğur Şahin Yine Başrolde: Akciğer Kanseri İçin Üretilen Aşının Denemeleri Başladı
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Özlem Türeci ve Uğur Şahin çifti, koronavirüs aşısını bularak tarihe geçmiş ve dünyanın pandemiyi en az hasarla atlatmasını sağlamıştı.
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Uğur Şahin’in CEO’luğunu yaptığı Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech, akciğer kanseri için ürettiği aşıyı da denemeye başladı.
Euronews’te yer alan habere göre; BNT116 olarak bilinen dünyanın ilk akciğer kanser aşısının ilk faz denemeleri, Türkiye de dahil olmak üzere toplamda 7 ülkede başlatıldı.
Cuma günü yapılan açıklamaya göre ilk klinik denemeler, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, Macaristan, Polonya, İspanya ve Türkiye dahil olmak üzere yedi ülkede 34 araştırma merkezinde gerçekleştirilecek.
BioNTech'in geliştirdiği aşı, akciğer kanserinde en çok görülen tür olan küçük hücreli olmayan akciğer kanserini tedavi etmek üzere tasarlandı.
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