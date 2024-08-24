Özlem Türeci ve Uğur Şahin Yine Başrolde: Akciğer Kanseri İçin Üretilen Aşının Denemeleri Başladı

Almanya merkezli BioNTech’in akciğer kanserini önlemek için ürettiği aşı Türkiye’nin dahil olduğu 7 ülkede denenmeye başlandı. Aşı, akciğer kanserinde en çok görülen tür olan küçük hücreli olmayan akciğer kanserini tedavi etmek üzere tasarlandı.