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Instagram’ın Ardından Roblox da Kapatıldı: CHP'den Instagram'ı Kapatan BTK Hakkında Suç Duyurusu

Instagram’ın Ardından Roblox da Kapatıldı: CHP'den Instagram'ı Kapatan BTK Hakkında Suç Duyurusu

Instagram Roblox
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
08.08.2024 - 17:01

İlk kapanma Instagram’da yaşandı. Türkiye, 2 Ağustos sabahına kapanan Instagram ile uyandı. META yetkilileri ile görüşmeler devam ediyor ancak Instagram 6 gündür kapalı. 50 milyondan fazla kullanıcı Instagram’a VPN kullanarak veya DNS değiştirerek ‘tehlikeli’ yollarla giriyor. 

Türkiye’de Instagram’ın yankıları devam ederken bir kapanma kararı da Roblox için geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çevrim içi oyun platformu Roblox.com'un Türkiye'de erişime kapatılmasının, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla yapıldığını belirtti.

Arka arkaya gelen kapatılma kararları sonrasında CHP Antalya Gençlik Kolları üyeleri, Instagram'a erişim engeli kararı alan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) hakkında suç duyurusunda bulundu.

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CHP Antalya İl Gençlik Kolları üyeleri, Antalya Adliyesi önünde bir araya gelerek, sosyal medya platformu Instagram'a ilişkin erişim engeli kararı alan BTK hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Antalya İl Gençlik Kolları üyeleri, Antalya Adliyesi önünde bir araya gelerek, sosyal medya platformu Instagram'a ilişkin erişim engeli kararı alan BTK hakkında suç duyurusunda bulundu.

Üyeler adına açıklamayı yapan Gençlik Kolları Başkanı Özkan Yılmaz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Üyeler adına açıklamayı yapan Gençlik Kolları Başkanı Özkan Yılmaz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun bürokratları tarafından alınan, fakat hiçbir mahkeme kararına ve haklı gerekçeye dayanmayan karar ile Instagram adlı sosyal medya platformuna erişimin engellenmesi keyfi uygulamalardan biridir. AKP iktidarı, daha önce Wikipedia, Ekşi Sözlük ve YouTube örneklerinde de olduğu gibi, kontrol edemediği ve tahakkümü altına alamadığı bir alanı daha piyon olarak kullandığı bürokratları aracılığı ile kanuna aykırı şekilde engellemiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda görev alan bürokratlar bu karar ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı keyfi şekilde yok saymıştır. Bu uygulama bir suçtur. Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Örgütleri olarak anayasamıza açık şekilde karşı olan, halkımızın haber alma ve iletişim haklarını kısıtlayan, milyonlarca insanımızın sosyalleşmesini ve dünyaya açılmasını engelleyen, milyonlarca liralık hacme sahip ticari faaliyetleri durduran bu suçu asla kabul etmiyoruz.'

Açıklamanın ardından Yılmaz ve avukatlar, savcılığa giderek hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini teslim etti.

Açıklamanın ardından Yılmaz ve avukatlar, savcılığa giderek hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini teslim etti.
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Trakya Kızanı

Bence hukuk çerçevesinde hakkımızı arayabileceğimiz dönem geçti sonuçta karşımızda Anayasa Mahkemesinin bile kararlarını uygulamayan keyfi bir yönetim var.Si... Devamını Gör

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