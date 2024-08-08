Instagram’ın Ardından Roblox da Kapatıldı: CHP'den Instagram'ı Kapatan BTK Hakkında Suç Duyurusu
İlk kapanma Instagram’da yaşandı. Türkiye, 2 Ağustos sabahına kapanan Instagram ile uyandı. META yetkilileri ile görüşmeler devam ediyor ancak Instagram 6 gündür kapalı. 50 milyondan fazla kullanıcı Instagram’a VPN kullanarak veya DNS değiştirerek ‘tehlikeli’ yollarla giriyor.
Türkiye’de Instagram’ın yankıları devam ederken bir kapanma kararı da Roblox için geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çevrim içi oyun platformu Roblox.com'un Türkiye'de erişime kapatılmasının, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla yapıldığını belirtti.
Arka arkaya gelen kapatılma kararları sonrasında CHP Antalya Gençlik Kolları üyeleri, Instagram'a erişim engeli kararı alan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) hakkında suç duyurusunda bulundu.
Yorum Yazın
Bence hukuk çerçevesinde hakkımızı arayabileceğimiz dönem geçti sonuçta karşımızda Anayasa Mahkemesinin bile kararlarını uygulamayan keyfi bir yönetim var.Si... Devamını Gör
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.