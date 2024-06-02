İngiltere, Kişiye Özel Kanser Aşısı Tedavisi için Düğmeye Bastı: Testler Yakında Başlıyor!
İngiltere, Kişiye Özel Kanser Aşısı Tedavisi için Düğmeye Bastı: Testler Yakında Başlıyor!
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Kanser hastalarının tedavisi için sağlık dünyasında uzun bir süredir konuşulan kişiye özgü kanser aşıları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) bünyesinde, İngiltere'deki otuz hastane kişileştirilmiş kanser aşıları üretmeyi hedefleyen Kanser Aşısı Projesine katıldı.
mRNA teknolojisinden destek alan proje kapsamında, kanser hastalarının genleri, mRNA'lı aşılarla eşleştirilecek.
Geliştirilen yeni aşılar böylece kanser tedavisi sonrası kalan kanser hücrelerini tanıyıp yok edebileceği gibi, hastalığın tekrarlama riskini azaltmaya yardımcı olacak.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kişiye özel kanser aşıları sizce başarılı olabilecek mi?
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