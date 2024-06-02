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İngiltere, Kişiye Özel Kanser Aşısı Tedavisi için Düğmeye Bastı: Testler Yakında Başlıyor!

İngiltere, Kişiye Özel Kanser Aşısı Tedavisi için Düğmeye Bastı: Testler Yakında Başlıyor!

Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
02.06.2024 - 16:29

İngiltere, kanser hastalarının tedavisinde kullanılacak kişiye özel kanser aşıları için kolları sıvadı. Yeni tedavi yöntemi ülkedeki 30 farklı hastanede test edilecek.👇

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Kanser hastalarının tedavisi için sağlık dünyasında uzun bir süredir konuşulan kişiye özgü kanser aşıları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Kanser hastalarının tedavisi için sağlık dünyasında uzun bir süredir konuşulan kişiye özgü kanser aşıları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) bünyesinde, İngiltere'deki otuz hastane kişileştirilmiş kanser aşıları üretmeyi hedefleyen Kanser Aşısı Projesine katıldı.

Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) bünyesinde, İngiltere'deki otuz hastane kişileştirilmiş kanser aşıları üretmeyi hedefleyen Kanser Aşısı Projesine katıldı.

mRNA teknolojisinden destek alan proje kapsamında, kanser hastalarının genleri, mRNA'lı aşılarla eşleştirilecek.

mRNA teknolojisinden destek alan proje kapsamında, kanser hastalarının genleri, mRNA'lı aşılarla eşleştirilecek.

Geliştirilen yeni aşılar böylece kanser tedavisi sonrası kalan kanser hücrelerini tanıyıp yok edebileceği gibi, hastalığın tekrarlama riskini azaltmaya yardımcı olacak.

Geliştirilen yeni aşılar böylece kanser tedavisi sonrası kalan kanser hücrelerini tanıyıp yok edebileceği gibi, hastalığın tekrarlama riskini azaltmaya yardımcı olacak.

Daha öncesinde bağırsak kanserine karşı kişiselleştirilmiş aşı ile tedavi edilen ilk insan olarak kayıtlara geçen Elliot Pfebve, konuyla ilgili olarak, 'Başarılı olursa bu tıbbi bir atılım olacak. Binlerce insana yardımcı olabilir, umut verebilir' ifadelerini kullandı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kişiye özel kanser aşıları sizce başarılı olabilecek mi?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kişiye özel kanser aşıları sizce başarılı olabilecek mi?

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