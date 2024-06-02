İngiltere, Kişiye Özel Kanser Aşısı Tedavisi için Düğmeye Bastı: Testler Yakında Başlıyor!

Daha öncesinde bağırsak kanserine karşı kişiselleştirilmiş aşı ile tedavi edilen ilk insan olarak kayıtlara geçen Elliot Pfebve, konuyla ilgili olarak, 'Başarılı olursa bu tıbbi bir atılım olacak. Binlerce insana yardımcı olabilir, umut verebilir' ifadelerini kullandı.