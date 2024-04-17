Kalp Krizi Esnasında Kalp Nasıl Görünür?
Kalp Krizi Esnasında Kalp Nasıl Görünür?
Göğüs kafesinin sol tarafında bulunan, hayati önem taşıyan ve bazen sesini dinlemezseniz başınızın derde gireceği kaslı bir organ, kalbimiz. Kalp krizi ise hayatımız için son derece önemli olan kalbimize kan akışının kesilmesi durumu.
Peki kalp krizi esnasında, kalbimiz nasıl görünür?
Kaynak: Bilim Dünyası
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Kalp krizi, hayatımızı idame ettiren kalp kasımıza kan akışının kesilmesi durumudur.
Kalp krizi ve inme, dünyada en sık tespit edilen ölüm nedenleri olarak bilinir.
Peki kalp, kalp krizi sırasında nasıl görünür? Kalpte kriz sırasında neler yaşanır?
İşte gerçek bir kalp krizi;
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