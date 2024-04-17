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Kalp Krizi Esnasında Kalp Nasıl Görünür?

Kalp Krizi Esnasında Kalp Nasıl Görünür?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.04.2024 - 16:13

Göğüs kafesinin sol tarafında bulunan, hayati önem taşıyan ve bazen sesini dinlemezseniz başınızın derde gireceği kaslı bir organ, kalbimiz. Kalp krizi ise hayatımız için son derece önemli olan kalbimize kan akışının kesilmesi durumu.

Peki kalp krizi esnasında, kalbimiz nasıl görünür?

Kaynak: Bilim Dünyası

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Kalp krizi, hayatımızı idame ettiren kalp kasımıza kan akışının kesilmesi durumudur.

Kalp krizi, hayatımızı idame ettiren kalp kasımıza kan akışının kesilmesi durumudur.

Kan akışı, kalbin oksijen ve besin desteğinden sorumlu koroner damarlardaki tıkanıklık veya aşırı daralmalara bağlı olarak kesilebilir. Kalp krizi, kalp dokusunda kalıcı hasarlara yol açabilir.

Kalp krizi ve inme, dünyada en sık tespit edilen ölüm nedenleri olarak bilinir.

Kalp krizi ve inme, dünyada en sık tespit edilen ölüm nedenleri olarak bilinir.

Türkiye'de ise her yıl ortalama 200 bin kişi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Kalp krizi pek çok farklı nedenle meydana gelebilir, belirtileri de kişiden kişiye farklılık gösterir.

Peki kalp, kalp krizi sırasında nasıl görünür? Kalpte kriz sırasında neler yaşanır?

Peki kalp, kalp krizi sırasında nasıl görünür? Kalpte kriz sırasında neler yaşanır?

Bilim Dünyası'nın aktardığı videoda kalp kriz esnasında kalpte neler yaşandığı gösterildi.

İşte gerçek bir kalp krizi;

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