Lyrid Meteor Yağmuru Bugün Başlıyor: Gökyüzündeki Görsel Şölen 2 Hafta Boyunca Devam Edecek!
Lyrid Meteor Yağmuru Bugün Başlıyor: Gökyüzündeki Görsel Şölen 2 Hafta Boyunca Devam Edecek!
Gökyüzünde kozmik bir ışık gösterisine tanık olmak isteyenlerin heyecanla beklediği Lyrid Meteor Yağmuru bugün başlıyor! Peki yaklaşan meteor yağmuru, Türkiye'den izlenebilecek mi? Detaylar içerikte👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ocak ayı başlarında sona eren Quadrantid ardından birkaç aylık meteor yağmuru kuraklığı nihayet sona ermek üzere.
Kaydedilen en eski meteor yağmurlarından biri olarak bilinen Lyrid Meteor Yağmuru, 15-29 Nisan tarihleri arasında tekrardan atmosferimizi ziyaret edecek.
Bu akşam itibariyle gözlemlenecek büyük kozmik ışık gösterisi, ideal koşullarda saat başı ortalama 18 meteora ev sahipliği yapacak.
21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece zirve yapması beklenen Lyrid Meteor Yağmuru, Kuzey Yarımküre'den daha çok gözlemlenecek ve ülkemizden de takip edilebilecek.
Yaklaşan nefes kesici gök olayını daha iyi gözlemlemek için ışık kirliliğinden uzak bir alanı tercih etmenizi ve doğrudan Ay'a bakmaktan kaçınmanızı tavsiye ediyoruz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda