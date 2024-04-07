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Elon Musk, Mars'ta Koloni Kurmak Amacıyla Bir Milyon İnsanı Uzaya Nasıl Göndereceğini Açıkladı

Elon Musk, Mars'ta Koloni Kurmak Amacıyla Bir Milyon İnsanı Uzaya Nasıl Göndereceğini Açıkladı

Uzay Mars Elon Musk
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
07.04.2024 - 20:26

Elon Musk, SpaceX'in düzenlediği canlı bir etkinlikte Starship 3 roketleriyle Mars'a yaklaşık bir milyon insan göndermeyi planladığını duyurdu.👇

Kaynak: https://twitter.com/SpaceX/status/177...
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SpaceX, geçtiğimiz gün CEO Elon Musk'ın şirketin gelecek süreçteki planları hakkında önemli açıklamalarda bulunduğu yeni bir etkinlik gerçekleştirdi.

SpaceX, geçtiğimiz gün CEO Elon Musk'ın şirketin gelecek süreçteki planları hakkında önemli açıklamalarda bulunduğu yeni bir etkinlik gerçekleştirdi.

Ünlü milyarder, söz konusu etkinlikte Mars'ta koloni kurma hedefi başta olmak üzere SpaceX'in planladığı uzay görevleri ile ilgili bilgiler içeren bir konuşma yaptı.

Ünlü milyarder, söz konusu etkinlikte Mars'ta koloni kurma hedefi başta olmak üzere SpaceX'in planladığı uzay görevleri ile ilgili bilgiler içeren bir konuşma yaptı.

Musk'a göre, şimdiden gelecekteki önemli uzay görevlerinin temelini atan uzay ajansı, uzun bir süredir üzerinde çalışmalar yürüttüğü Starship projesinde sona yaklaştı.

Musk'a göre, şimdiden gelecekteki önemli uzay görevlerinin temelini atan uzay ajansı, uzun bir süredir üzerinde çalışmalar yürüttüğü Starship projesinde sona yaklaştı.

Gelecek yıl ünlü Starship aracının tekrardan fırlatılacağını aktaran Musk, Mars'ta ilk insan kolonisini kurmak amacıyla roket üretim kapasitesinin de artırılacağını söyledi.

Gelecek yıl ünlü Starship aracının tekrardan fırlatılacağını aktaran Musk, Mars'ta ilk insan kolonisini kurmak amacıyla roket üretim kapasitesinin de artırılacağını söyledi.

Ünlü milyarder tüm bunların yanında SpaceX'in Mars'a tek bir seferde gitme hedefi doğrultusunda, bir uzay aracından diğerine yakıt aktarımı sağlayan yeni bir yakıt ikmal sistemi geliştirdiğini açıkladı.

Ünlü milyarder tüm bunların yanında SpaceX'in Mars'a tek bir seferde gitme hedefi doğrultusunda, bir uzay aracından diğerine yakıt aktarımı sağlayan yeni bir yakıt ikmal sistemi geliştirdiğini açıkladı.
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Musk'a göre firma ayrıca, gelecekteki Mars görevlerini daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek adına ilk olarak Ay'a iniş yapacak ve orada bir üs inşa edecek.

Musk'a göre firma ayrıca, gelecekteki Mars görevlerini daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek adına ilk olarak Ay'a iniş yapacak ve orada bir üs inşa edecek.

SpaceX, tüm bu çalışmalarının sonunda, 10 ila 20 yıl içerisinde yaklaşık olarak bir milyon insanı Kızıl Gezegen'e yerleştirmeyi hedefliyor.

SpaceX, tüm bu çalışmalarının sonunda, 10 ila 20 yıl içerisinde yaklaşık olarak bir milyon insanı Kızıl Gezegen'e yerleştirmeyi hedefliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk, ilerleyen yıllarda Mars'ta bir milyon kişilik bir koloni kurabilir mi? Yorumlarda buluşalım...

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk, ilerleyen yıllarda Mars'ta bir milyon kişilik bir koloni kurabilir mi? Yorumlarda buluşalım...

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