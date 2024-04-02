Yeni Nesil "Görünmezlik Kalkanları" Her Zamankinden Daha Etkili Bir Şekilde Satışa Sunuldu
Yeni Nesil "Görünmezlik Kalkanları" Her Zamankinden Daha Etkili Bir Şekilde Satışa Sunuldu
Kaynak: https://www.iflscience.com/next-gen-i...
Görünmezlik pelerinleri bir zamanlar antik efsanelerin ve bilimkurguların konusuydu, ancak bir İngiliz start-up şirketi son dört yıldır bunları gerçeğe dönüştürmekle meşgul. Gelin bu serüvene birlikte bir göz atalım...
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Invisibility Shield Co. ilk nesil ürünlerini 2022 yılında büyük bir çevrimiçi tantana ve heyecanla piyasaya sürdü. Şirket şimdi de hem daha büyük hem de daha gizli olan ikinci nesil kalkanlarını piyasaya sürmek istiyor.
Panel şeffaf görünüyor ama aslında arkasındakinin bulanık bir görüntüsünü gösteriyor.
"Kalkanlar, arka plandan ve arkada duran kişiden yansıyan ışığı yönlendirmek için lensler kullanıyor.
Ekibin ikinci nesil görünmezlik kalkanları Kickstarter'da ön siparişe sunuldu ve projeye daha fazla fon sağlanması hedefleniyor.
"İkinci nesil kalkanlar aynı temel prensiple çalışıyor ancak epeyce değişiklik yaptık. Birincisi, çözünürlüğü iyileştirmek ve kavisli bir kalkanda daha iyi çalışmasını sağlamak için lenslerin şeklini ve yoğunluğunu değiştirdik - önceki versiyon düzdü."
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Bu kez üç farklı boyutta görünmezlik kalkanı üretiyorlar: Boyu 20 santimetre (8 inç) olan "Mini", boyu 91 santimetre (3 fit) olan "Tam boy" ve boyu 182 santimetre (6 fit) olan "Megashield".
Erken rezervasyon fiyatları boyutlarına göre 54 £ (yaklaşık 68 $), 299 £ (377 $) ve 699 £ (883 $) olup, ürünler 2024 yılı sonuna kadar teslim edilecek.
Rulo haline getirip omzunuza asabileceğiniz gerçek bir görünmezlik kalkanı mı? İki yıl önce kimse bunu yapabileceğini düşünmüyordu," diyor Thompson yaptığı açıklamada.
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