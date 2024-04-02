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Yeni Nesil "Görünmezlik Kalkanları" Her Zamankinden Daha Etkili Bir Şekilde Satışa Sunuldu

Yeni Nesil "Görünmezlik Kalkanları" Her Zamankinden Daha Etkili Bir Şekilde Satışa Sunuldu

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
02.04.2024 - 16:40

Görünmezlik pelerinleri bir zamanlar antik efsanelerin ve bilimkurguların konusuydu, ancak bir İngiliz start-up şirketi son dört yıldır bunları gerçeğe dönüştürmekle meşgul. Gelin bu serüvene birlikte bir göz atalım...

Kaynak: https://www.iflscience.com/next-gen-i...
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Invisibility Shield Co. ilk nesil ürünlerini 2022 yılında büyük bir çevrimiçi tantana ve heyecanla piyasaya sürdü. Şirket şimdi de hem daha büyük hem de daha gizli olan ikinci nesil kalkanlarını piyasaya sürmek istiyor.

Invisibility Shield Co. ilk nesil ürünlerini 2022 yılında büyük bir çevrimiçi tantana ve heyecanla piyasaya sürdü. Şirket şimdi de hem daha büyük hem de daha gizli olan ikinci nesil kalkanlarını piyasaya sürmek istiyor.

Kalkanlar herhangi bir harici enerji kaynağı ya da büyü gerektirmiyor; sadece optik hile kullanarak görünmezlik izlenimi veriyor.

Panel şeffaf görünüyor ama aslında arkasındakinin bulanık bir görüntüsünü gösteriyor.

Panel şeffaf görünüyor ama aslında arkasındakinin bulanık bir görüntüsünü gösteriyor.

Arkasında duran nesneden yansıyan ışığı önünde duran gözlemciden uzağa yönlendirmek için hassas bir şekilde tasarlanmış bir mercek dizisi kullanıyor.

"Kalkanlar, arka plandan ve arkada duran kişiden yansıyan ışığı yönlendirmek için lensler kullanıyor.

"Kalkanlar, arka plandan ve arkada duran kişiden yansıyan ışığı yönlendirmek için lensler kullanıyor.

Kalkanın arkasındaki kişi genel arka plandan daha dar olduğu için, lenslerin dikey yönelimi, onlardan yansıyan ışığın (lensler tarafından) yayıldığında, daha geniş arka plandan yansıyan ışığa göre daha dağınık hale gelmesi anlamına geliyor,' diyor kalkanın tasarımcısı Tristan Thompson IFLScience'a.

Ekibin ikinci nesil görünmezlik kalkanları Kickstarter'da ön siparişe sunuldu ve projeye daha fazla fon sağlanması hedefleniyor.

Ekibin ikinci nesil görünmezlik kalkanları Kickstarter'da ön siparişe sunuldu ve projeye daha fazla fon sağlanması hedefleniyor.

İlk nesil modelleri de Kickstarter tarafından kitlesel olarak finanse edilmiş ve bu da dünya çapında binlerce görünmezlik kalkanının başarılı bir şekilde teslim edilmesiyle sonuçlanmıştı.

"İkinci nesil kalkanlar aynı temel prensiple çalışıyor ancak epeyce değişiklik yaptık. Birincisi, çözünürlüğü iyileştirmek ve kavisli bir kalkanda daha iyi çalışmasını sağlamak için lenslerin şeklini ve yoğunluğunu değiştirdik - önceki versiyon düzdü."

"İkinci nesil kalkanlar aynı temel prensiple çalışıyor ancak epeyce değişiklik yaptık. Birincisi, çözünürlüğü iyileştirmek ve kavisli bir kalkanda daha iyi çalışmasını sağlamak için lenslerin şeklini ve yoğunluğunu değiştirdik - önceki versiyon düzdü."

'Ayrıca katmanlı bir yapıdan her bir kalkan yüzünün tek bir parçadan ekstrüde edilmesine geçtik, bu da onları malzeme katmanlarını bir yapıştırıcıyla yapıştırdığımız önceki versiyonlardan çok daha net hale getirdi.'

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Bu kez üç farklı boyutta görünmezlik kalkanı üretiyorlar: Boyu 20 santimetre (8 inç) olan "Mini", boyu 91 santimetre (3 fit) olan "Tam boy" ve boyu 182 santimetre (6 fit) olan "Megashield".

Bu kez üç farklı boyutta görünmezlik kalkanı üretiyorlar: Boyu 20 santimetre (8 inç) olan "Mini", boyu 91 santimetre (3 fit) olan "Tam boy" ve boyu 182 santimetre (6 fit) olan "Megashield".

Boyutlarına rağmen yeni kalkanlar, monte edildikleri boyutun 1/30'u kadar küçültülebilecek şekilde tasarlandı ve böylece insanların onları her yere kolayca götürebilmelerine olanak sağladı.

Erken rezervasyon fiyatları boyutlarına göre 54 £ (yaklaşık 68 $), 299 £ (377 $) ve 699 £ (883 $) olup, ürünler 2024 yılı sonuna kadar teslim edilecek.

Erken rezervasyon fiyatları boyutlarına göre 54 £ (yaklaşık 68 $), 299 £ (377 $) ve 699 £ (883 $) olup, ürünler 2024 yılı sonuna kadar teslim edilecek.

'Olasılıklar sonsuz ama hepsinden önemlisi, bu kalkanlar çok eğlenceli, üzerinde oynamak eğlenceli ve yapmak bizim için heyecan verici. Bu teknolojiyi ne kadar ileri götürebileceğimizi görmek istedik.

Rulo haline getirip omzunuza asabileceğiniz gerçek bir görünmezlik kalkanı mı? İki yıl önce kimse bunu yapabileceğini düşünmüyordu," diyor Thompson yaptığı açıklamada.

Rulo haline getirip omzunuza asabileceğiniz gerçek bir görünmezlik kalkanı mı? İki yıl önce kimse bunu yapabileceğini düşünmüyordu," diyor Thompson yaptığı açıklamada.

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