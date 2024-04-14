Doğum Sancısı mı Yoksa Testislere Atılan Bir Tekme mi Daha Çok Acıtır?

Kasılmalar doğumdan sonra da devam edebilir ve bu, aşırı kan kaybından ölmenizi önlemek ve rahmi normal durumuna döndürmek içindir. Öyle ya da böyle, bu ağrı hiç bitmeyecek gibi görünür. Sonuç olarak bu durumda tekrar söylemek gerekirse hangisi daha çok acı verir bilinmez. Ancak özellikle doğum sürecinin çok daha korkunç bir durum olduğunu söylemekte fayda var :)

İçeriğimiz bu kadardı. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmekten çekinmeyin!👇