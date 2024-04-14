Doğum Sancısı mı Yoksa Testislere Atılan Bir Tekme mi Daha Çok Acıtır?
Doğum Sancısı mı Yoksa Testislere Atılan Bir Tekme mi Daha Çok Acıtır?
Kaynak: https://www.iflscience.com/childbirth...
Erkekler testislerine tekme yemekten daha acı verici bir şey olmadığını iddia ederken, kadınlar da erkeklerin gerçek acının ne olduğunu bilmediğine yemin etmeye hazır. Peki gerçekten hangisi daha çok acıtır? Gelin bu tartışmaya kanıtlarla birlikte bir son verelim...
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Bu sadece dünyadaki milyonlarca insanı değil, aynı zamanda ağrı seviyelerini test etmeye ve kesin bir cevap bulmaya çalışan araştırmacıları da ilgilendiren bir sorudur - ancak bu neredeyse bilimsel olarak imkansızdır.
Peki hangi üreme organının daha fazla ağrı ve acıya neden olduğunu belirlemek hala mümkün mü: rahim mi yoksa testisler mi?
Çoğu kişi bunu asla yaşamayacağını umar, ancak bunun düşüncesi bile bir erkeğin bacak bacak üstüne atmasına neden olabilir. Testislere gelen her darbe, vücudun başka bir yerinde alınan darbeden daha acı verici ve travmatiktir.
Ve aslında bu acıyı bazı hayvanlar deneyim etmek zorunda bile değiller: filler testislerini vücutlarının içinde, böbreklerinin yanında tutarlar.
Yani evet, taşaklara tekme yemek bir erkeğin yaşayabileceği en acı verici şeylerden biridir. En iyi ihtimalle bir saat sonra kendinizi daha iyi hissedersiniz.
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Doğumun neden acı verdiğini açıklamaya çalışmak aptalca görünebilir: bu, temel genişliği 3 inçten biraz fazla olan bir açıklıktan bir insanı diğerinden zorla çıkarmak için tasarlanmış bir süreçtir. Nasıl acıtmasın ki?
Sonuç mu? Kaslarınızın kontrolsüz bir şekilde kasıldığı, rahim ağzınızın ve vajinanızın kırılma noktasına kadar gerildiği, kemiklerinizin hareket eden bir bebeğe yer açmak için itildiği ve vajinanızdan anüsünüze kadar kendinizde bir delik açmanızın gerçek bir şans olduğu saatler süren acı verici doğum ve doğum.
Bu deneyimin bir diğer önemli kısmı da psikolojik yönüdür. Taşaklara tekme yemek hoş değildir, ancak aynı zamanda saatlerce hatta günlerce sürmez, zamanla giderek kötüleşir, bedeni ve zihni yorar ve dürüst olmak gerekirse dokuz ay öncesinden sizinle alay eder.
Doğumdan sonra bile, acı orada bitmez. Vajinanızı yırtmamış olsanız ve insan vücudundaki en hassas yerlerden biri olan vajinanıza dikiş atılması gerekmese bile, vajina hala doğumdan sonra iyileşme sürecindedir ve doğumdan sonra da ağrı beklenmelidir.
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