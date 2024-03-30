Sadece Bir Gün Güneşlenmek Bile Bağışıklık Sisteminizi Mahvetmeye Yetiyor

Dr Riggs, sıcak havanın monositler ve öldürücü T hücreleri olarak bilinen beyaz kan hücrelerinin daha yüksek seviyeleriyle ilişkili olduğunu, bunun da sıcağın iltihaplanmaya neden olduğunun veya bir bağışıklık tepkisini tetiklediğinin bir işareti olabileceğini belirtti.