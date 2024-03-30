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Sadece Bir Gün Güneşlenmek Bile Bağışıklık Sisteminizi Mahvetmeye Yetiyor

Sadece Bir Gün Güneşlenmek Bile Bağışıklık Sisteminizi Mahvetmeye Yetiyor

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 08:01

Söz konusu sağlığınız olduğunda vücudunuzu güneşte pişirmenin iyi bir fikir olmadığı bir sır değil. Güneş yanığı veya sıcak çarpması riskinin yanı sıra, cilt kanserine yakalanma olasılığınızı da artırabilirsiniz. Gelin bu durumun olası sonuçlarına birlikte bakalım...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/health/26803...
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Konu cildiniz olduğunda, dermatologlar The Sun'a bronzlaşmanın güvenli bir yolu olmadığını, çünkü bir miktar bronzlaşmanın bile güneş hasarına eşdeğer olduğunu söyledi.

Konu cildiniz olduğunda, dermatologlar The Sun'a bronzlaşmanın güvenli bir yolu olmadığını, çünkü bir miktar bronzlaşmanın bile güneş hasarına eşdeğer olduğunu söyledi.

Şimdi ise araştırmalar, güneşin kavurucu ışınları altında kalmanın kalp hastalığı riskinizi artırabileceğini ve vücudunuzun bağışıklık tepkisini engelleyebileceğini gösteriyor.

Louisville Üniversitesi'nden bilim insanları, sıcak havada geçirilen sadece bir günün vücuttaki iltihap belirteçlerini artırmaya yeterli olduğunu buldu.

Louisville Üniversitesi'nden bilim insanları, sıcak havada geçirilen sadece bir günün vücuttaki iltihap belirteçlerini artırmaya yeterli olduğunu buldu.

Kalp hastalığı riskiyle ilişkili olan iltihaplanma, vücudun enfeksiyon veya yaralanmaya verdiği normal tepkinin bir parçasıdır.

Ancak haftalar veya aylar süren ya da sağlıklı dokularda meydana gelen uzun süreli enflamatuar tepkiler zarar verici olabilir ve arterlerde plak birikimini körükleyebilir.

Ancak haftalar veya aylar süren ya da sağlıklı dokularda meydana gelen uzun süreli enflamatuar tepkiler zarar verici olabilir ve arterlerde plak birikimini körükleyebilir.

Bu da ateroskleroza, yani kalp krizi ve felç riskinizi artırabilecek arterlerin kalınlaşmasına veya sertleşmesine yol açabilir.

Araştırma, Amerikan Kalp Derneği'nin Chicago'daki Epidemiyoloji, Önleme, Yaşam Tarzı ve Kardiyometabolik Sağlık konferansında sunuldu, ancak henüz bilimsel bir dergide yayınlanmadı.

Araştırma, Amerikan Kalp Derneği'nin Chicago'daki Epidemiyoloji, Önleme, Yaşam Tarzı ve Kardiyometabolik Sağlık konferansında sunuldu, ancak henüz bilimsel bir dergide yayınlanmadı.

Epidemiyolog ve çevre tıbbı profesörü Dr. Daniel Riggs liderliğindeki ekip, mahallelere yeşillik dikmenin hava kalitesini nasıl artırabileceğini ve kalp hastalıklarını nasıl azaltabileceğini araştıran Louisville Yeşil Kalp Projesi'nin bir parçası olan 624 kişiden alınan kan örneklerini inceledi.

Araştırmacılar özellikle bağışıklık sisteminin yaralanmayı tespit ettiğinde salgıladığı sitokinler (iltihaplanmayı tetikleyebilen moleküller) gibi kilit bileşiklerin seviyelerine baktı.

Araştırmacılar özellikle bağışıklık sisteminin yaralanmayı tespit ettiğinde salgıladığı sitokinler (iltihaplanmayı tetikleyebilen moleküller) gibi kilit bileşiklerin seviyelerine baktı.

Sitokinler ve bağışıklık hücreleri, algılanan bir tehdide karşılık vücudun savunmasını ne kadar artırdığını göstermek için kullanıldı.

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Sonuçlar, sıcak hava ile çeşitli sitokinlerin artan seviyeleri arasında bir bağlantı olduğunu gösterdi.

Sonuçlar, sıcak hava ile çeşitli sitokinlerin artan seviyeleri arasında bir bağlantı olduğunu gösterdi.

Dr Riggs, sıcak havanın monositler ve öldürücü T hücreleri olarak bilinen beyaz kan hücrelerinin daha yüksek seviyeleriyle ilişkili olduğunu, bunun da sıcağın iltihaplanmaya neden olduğunun veya bir bağışıklık tepkisini tetiklediğinin bir işareti olabileceğini belirtti.

İnsanların, özellikle de yaşı ilerlemiş ya da mevcut kardiyovasküler hastalığı olanların, sıcağa bağlı kardiyovasküler olaylar ve ölüm riski altında olduğu zaten bilinen bir şey.

İnsanların, özellikle de yaşı ilerlemiş ya da mevcut kardiyovasküler hastalığı olanların, sıcağa bağlı kardiyovasküler olaylar ve ölüm riski altında olduğu zaten bilinen bir şey.

Dr Riggs şunları söyledi: 'Artan küresel sıcaklıklarla birlikte, sıcağa maruz kalma ile bağışıklık sisteminin geçici olarak zayıflayan tepkisi arasındaki ilişki endişe vericidir çünkü sıcaklık ve nemin bulaşıcı, hava yoluyla bulaşan hastalıkların önemli çevresel etkenleri olduğu bilinmektedir.

"Bu nedenle, yazın en sıcak günlerinde insanlar sıcağa maruz kalma riski daha yüksek olabilir, ayrıca hastalık veya iltihaplanmaya karşı daha savunmasız olabilirler."

"Bu nedenle, yazın en sıcak günlerinde insanlar sıcağa maruz kalma riski daha yüksek olabilir, ayrıca hastalık veya iltihaplanmaya karşı daha savunmasız olabilirler."

İçeriğimiz bu kadardı. Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin! 👇

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