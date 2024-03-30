Sadece Bir Gün Güneşlenmek Bile Bağışıklık Sisteminizi Mahvetmeye Yetiyor
Sadece Bir Gün Güneşlenmek Bile Bağışıklık Sisteminizi Mahvetmeye Yetiyor
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/health/26803...
Söz konusu sağlığınız olduğunda vücudunuzu güneşte pişirmenin iyi bir fikir olmadığı bir sır değil. Güneş yanığı veya sıcak çarpması riskinin yanı sıra, cilt kanserine yakalanma olasılığınızı da artırabilirsiniz. Gelin bu durumun olası sonuçlarına birlikte bakalım...
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Konu cildiniz olduğunda, dermatologlar The Sun'a bronzlaşmanın güvenli bir yolu olmadığını, çünkü bir miktar bronzlaşmanın bile güneş hasarına eşdeğer olduğunu söyledi.
Louisville Üniversitesi'nden bilim insanları, sıcak havada geçirilen sadece bir günün vücuttaki iltihap belirteçlerini artırmaya yeterli olduğunu buldu.
Ancak haftalar veya aylar süren ya da sağlıklı dokularda meydana gelen uzun süreli enflamatuar tepkiler zarar verici olabilir ve arterlerde plak birikimini körükleyebilir.
Araştırma, Amerikan Kalp Derneği'nin Chicago'daki Epidemiyoloji, Önleme, Yaşam Tarzı ve Kardiyometabolik Sağlık konferansında sunuldu, ancak henüz bilimsel bir dergide yayınlanmadı.
Araştırmacılar özellikle bağışıklık sisteminin yaralanmayı tespit ettiğinde salgıladığı sitokinler (iltihaplanmayı tetikleyebilen moleküller) gibi kilit bileşiklerin seviyelerine baktı.
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Sonuçlar, sıcak hava ile çeşitli sitokinlerin artan seviyeleri arasında bir bağlantı olduğunu gösterdi.
İnsanların, özellikle de yaşı ilerlemiş ya da mevcut kardiyovasküler hastalığı olanların, sıcağa bağlı kardiyovasküler olaylar ve ölüm riski altında olduğu zaten bilinen bir şey.
"Bu nedenle, yazın en sıcak günlerinde insanlar sıcağa maruz kalma riski daha yüksek olabilir, ayrıca hastalık veya iltihaplanmaya karşı daha savunmasız olabilirler."
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