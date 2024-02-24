Cinsiyet ve Yaşınıza Göre Depresyon ile Mücadele Ederken Size Destek Olacak En Etkili Egzersizler

Bir araştırmaya göre yürüyüş, koşu, yoga ve ağırlık kaldırma depresif bir ruhu iyileştirmeye yardımcı olabilir. Avustralyalı araştırmacılar, egzersizlerin 'psikoterapi ve ilaçlarla birlikte depresyon için temel tedaviler olarak değerlendirilmesi gerektiğini' söyledi.

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