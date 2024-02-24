Cinsiyet ve Yaşınıza Göre Depresyon ile Mücadele Ederken Size Destek Olacak En Etkili Egzersizler
Cinsiyet ve Yaşınıza Göre Depresyon ile Mücadele Ederken Size Destek Olacak En Etkili Egzersizler
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/health/25942...
Bir araştırmaya göre yürüyüş, koşu, yoga ve ağırlık kaldırma depresif bir ruhu iyileştirmeye yardımcı olabilir. Avustralyalı araştırmacılar, egzersizlerin 'psikoterapi ve ilaçlarla birlikte depresyon için temel tedaviler olarak değerlendirilmesi gerektiğini' söyledi.
UYARI: Uzmana danışmanızı tavsiye ederiz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Araştırmalara göre, yürüyüş yapmak gibi düşük yoğunluklu egzersizler bile semptomların iyileşmesine yardımcı olurken, daha kuvvetli egzersizler daha iyi sonuç veriyor.
"Yoga ayrıca yaşlı yetişkinler arasında daha etkiliyken, kuvvet antrenmanı genç insanlar arasında daha etkiliydi."
Yaklaşık her altı insandan biri depresyondan muzdarip ve kadınların bu ruh sağlığı sorununa sahip olma olasılığı yaklaşık iki kat daha fazla.
Önceki araştırmalar egzersizin semptomları hafifletmeye yardımcı olabileceğini gösterdi çünkü fiziksel aktivite ruh halinizi yükseltmeye, stresi ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olur ve iyi hissettiren endorfin seviyelerini artırır.
Dans etmek depresyonu büyük ölçüde azaltırken, yürüyüş veya koşu, yoga, kuvvet antrenmanı, karışık aerobik egzersizler ve tai chi veya qigong orta derecede azaltıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dr. Noetel son olarak şunları söyledi: "Bulgularımız, depresyon için klinik uygulama kılavuzlarının bir parçası olarak egzersizin, özellikle de yüksek yoğunluklu egzersizin dahil edilmesini desteklemektedir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda