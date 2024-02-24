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Cinsiyet ve Yaşınıza Göre Depresyon ile Mücadele Ederken Size Destek Olacak En Etkili Egzersizler

Cinsiyet ve Yaşınıza Göre Depresyon ile Mücadele Ederken Size Destek Olacak En Etkili Egzersizler

psikoloji
efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 11:01

Bir araştırmaya göre yürüyüş, koşu, yoga ve ağırlık kaldırma depresif bir ruhu iyileştirmeye yardımcı olabilir. Avustralyalı araştırmacılar, egzersizlerin 'psikoterapi ve ilaçlarla birlikte depresyon için temel tedaviler olarak değerlendirilmesi gerektiğini' söyledi.

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Kaynak: https://www.thesun.co.uk/health/25942...
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Araştırmalara göre, yürüyüş yapmak gibi düşük yoğunluklu egzersizler bile semptomların iyileşmesine yardımcı olurken, daha kuvvetli egzersizler daha iyi sonuç veriyor.

Araştırmalara göre, yürüyüş yapmak gibi düşük yoğunluklu egzersizler bile semptomların iyileşmesine yardımcı olurken, daha kuvvetli egzersizler daha iyi sonuç veriyor.

Queensland Üniversitesi'nden Dr. Michael Noetel şunları söyledi: 'Kuvvet antrenmanı kadınlar için, yoga ya da qigong ise erkekler için daha etkiliydi.

"Yoga ayrıca yaşlı yetişkinler arasında daha etkiliyken, kuvvet antrenmanı genç insanlar arasında daha etkiliydi."

"Yoga ayrıca yaşlı yetişkinler arasında daha etkiliyken, kuvvet antrenmanı genç insanlar arasında daha etkiliydi."

'Yürüyüş ve yoga gibi hafif fiziksel aktiviteler klinik olarak anlamlı etkiler sağlamaya devam ederken, koşu ve aralıklı antrenman gibi şiddetli egzersizlerin faydaları daha büyüktü.'

Yaklaşık her altı insandan biri depresyondan muzdarip ve kadınların bu ruh sağlığı sorununa sahip olma olasılığı yaklaşık iki kat daha fazla.

Yaklaşık her altı insandan biri depresyondan muzdarip ve kadınların bu ruh sağlığı sorununa sahip olma olasılığı yaklaşık iki kat daha fazla.

Tedaviler, durumun ne kadar şiddetli olduğuna bağlı; bilişsel davranış terapisi (CBT) gibi konuşma terapileri ve antidepresanlar şu anlık çözüm için uygulanan yöntemler arasında.

Önceki araştırmalar egzersizin semptomları hafifletmeye yardımcı olabileceğini gösterdi çünkü fiziksel aktivite ruh halinizi yükseltmeye, stresi ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olur ve iyi hissettiren endorfin seviyelerini artırır.

Önceki araştırmalar egzersizin semptomları hafifletmeye yardımcı olabileceğini gösterdi çünkü fiziksel aktivite ruh halinizi yükseltmeye, stresi ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olur ve iyi hissettiren endorfin seviyelerini artırır.

BMJ'de yayınlanan son çalışmada, depresyonu iyileştirmeye en çok yardımcı olan belirli egzersizleri görmek için 14.170 kişiyi içeren 218 denemeden elde edilen veriler incelendi.

Dans etmek depresyonu büyük ölçüde azaltırken, yürüyüş veya koşu, yoga, kuvvet antrenmanı, karışık aerobik egzersizler ve tai chi veya qigong orta derecede azaltıyor.

Dans etmek depresyonu büyük ölçüde azaltırken, yürüyüş veya koşu, yoga, kuvvet antrenmanı, karışık aerobik egzersizler ve tai chi veya qigong orta derecede azaltıyor.

Egzersiz, antidepresan kullanımı ya da konuşma terapileri ile birlikte uygulandığında da depresyonda önemli azalmalar görülmüştür.

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Dr. Noetel son olarak şunları söyledi: "Bulgularımız, depresyon için klinik uygulama kılavuzlarının bir parçası olarak egzersizin, özellikle de yüksek yoğunluklu egzersizin dahil edilmesini desteklemektedir.

Dr. Noetel son olarak şunları söyledi: "Bulgularımız, depresyon için klinik uygulama kılavuzlarının bir parçası olarak egzersizin, özellikle de yüksek yoğunluklu egzersizin dahil edilmesini desteklemektedir.

'Sağlık sistemleri bu tedavileri diğer yerleşik müdahalelere alternatif veya yardımcı olarak sunmak isteyebilir.'

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