Erken Ölüm Riskini Korkunç Derecede Artıran Jinekomasti Hastalığı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Erkek memeleri ya da göğüsleri ifadesi sıkça söylenmeye başlansa da, aslında düşündüğünüzden daha endişe vericidirler. Çünkü onlara sahip olmak hormonlarınızla ilgili bir sorununuz olabileceği anlamına gelebilir. Bu durumda olmak erken ölüm riskini %37 oranında artırabiliyor. Yeni bir araştırmaya göre, meme dokusu genişlemiş erkeklerin 75 yaşından önce ölme olasılığı çok daha yüksektir.