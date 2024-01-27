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Erken Ölüm Riskini Korkunç Derecede Artıran Jinekomasti Hastalığı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Erken Ölüm Riskini Korkunç Derecede Artıran Jinekomasti Hastalığı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 18:31

Erkek memeleri ya da göğüsleri ifadesi sıkça söylenmeye başlansa da, aslında düşündüğünüzden daha endişe vericidirler. Çünkü onlara sahip olmak hormonlarınızla ilgili bir sorununuz olabileceği anlamına gelebilir. Bu durumda olmak erken ölüm riskini %37 oranında artırabiliyor. Yeni bir araştırmaya göre, meme dokusu genişlemiş erkeklerin 75 yaşından önce ölme olasılığı çok daha yüksektir.

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/health/ma...
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Danimarkalı araştırmacılar, tıbbi adıyla jinekomasti olarak bilinen durumun hormonal dengesizlikler nedeniyle ortaya çıktığını ve erkeklerin üçte birinden fazlasını da etkileyebileceğini söyledi.

Danimarkalı araştırmacılar, tıbbi adıyla jinekomasti olarak bilinen durumun hormonal dengesizlikler nedeniyle ortaya çıktığını ve erkeklerin üçte birinden fazlasını da etkileyebileceğini söyledi.

Kopenhag Üniversite Hastanesi'nden Dr. Elvira Brauner şunları söyledi: 'Jinekomasti teşhisi konan erkeklerin ölüm riski daha yüksektir. Bu bulguların, altta yatan risk faktörlerini hafifleten müdahalelerin uygulanması için sağlık hizmeti sağlayıcıları arasında daha fazla farkındalık yaratacağını umuyoruz.'

Jinekomasti, erkek ve erkek çocuk göğüslerinin şişmesine neden olan tıbbi bir durumdur. Özellikle gençler ve yaşlı erkekler arasında yaygındır.

Jinekomasti, erkek ve erkek çocuk göğüslerinin şişmesine neden olan tıbbi bir durumdur. Özellikle gençler ve yaşlı erkekler arasında yaygındır.

Kadın cinsiyet hormonu östrojen ve erkek cinsiyet hormonu testosteron arasındaki dengesizliklerden kaynaklanır. Ancak obezite, östrojen seviyelerini yükseltebileceği ve meme dokusunun büyümesine neden olabileceği için riskin artmasına neden olabilir.

Araştırmacılar 1995 ile 2021 yılları arasında 140.000'den fazla insandan alınan sağlık verilerini incelemiş ve 23.429'una bu durum teşhisi konmuştur. Yaklaşık 16.253 kişide bilinen bir nedeni olmayan jinekomasti görülürken, geri kalan katılımcıların bilinen bir risk faktörü vardı.

Araştırmacılar 1995 ile 2021 yılları arasında 140.000'den fazla insandan alınan sağlık verilerini incelemiş ve 23.429'una bu durum teşhisi konmuştur. Yaklaşık 16.253 kişide bilinen bir nedeni olmayan jinekomasti görülürken, geri kalan katılımcıların bilinen bir risk faktörü vardı.

Araştırmacılara göre, jinekomasti teşhisi konulan kişi sayısı da 20 yılı aşkın çalışma süresi boyunca artmıştır. Bir risk faktörüne sahip olduğu bilinenlerin erken ölme olasılığı %75 daha fazlaydı.

Bilinen bir risk faktörü olmayanlar ise %5 daha fazla risk altındaydı. Bunun yanı sıra, jinekomasti için bilinen bir risk faktörü olmayan erkeklerin karaciğer hastalığından ölme olasılığı, bu durumdan muzdarip olmayanlara göre iki kat daha fazlaydı.

Bilinen bir risk faktörü olmayanlar ise %5 daha fazla risk altındaydı. Bunun yanı sıra, jinekomasti için bilinen bir risk faktörü olmayan erkeklerin karaciğer hastalığından ölme olasılığı, bu durumdan muzdarip olmayanlara göre iki kat daha fazlaydı.

Uzmanlar, yüksek ölüm riskinin jinekomastinin bir dizi ölümcül hastalıkla ve bunları tedavi etmek için kullanılan ilaçlarla bağlantılı olmasıyla ilişkili olabileceğini söylediler. Ancak bu durumdan kurtulmanın dört yolu var.

1. Uygun diyeti uygulamak.

1. Uygun diyeti uygulamak.

Bu çok açık, ancak kilo vermek östrojen seviyenizi düşürmek ve jinekomasti riskini azaltmak için işe yarayacağından diyet yapmak soruna yardımcı olabilir. Bunu yapmanın bir yolu kalori açığı ile beslenmektir; bu da temelde her gün yaktığınızdan daha az kalori tüketmeniz anlamına gelir.

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2. Egzersiz yapmak.

2. Egzersiz yapmak.

Egzersizlerinizi artırmak kilo vermenize yardımcı olabilir, bu da riskinizi azaltacaktır. Vücudun belirli bir bölgesinde yağ kaybetmeye odaklanamasanız da, şınav ve bench press gibi göğüs egzersizleri bölgedeki kas kütlenizi artırmaya çalışacaktır.

3. İlaç Tedavisi.

3. İlaç Tedavisi.

Hormon dengesizlikleri veya meme dokusu büyümesi konusunda özellikle endişeliyseniz, doktora gidin. Hormon seviyelerinizi inceleyen testler yaptırabilirsiniz. Hatta bunları gidermek için size ilaç bile reçete edilebilir.

4. Ameliyat Olmak

4. Ameliyat Olmak

Göğüs büyümesi özellikle ağır olanlar için ameliyat tavsiye edilebilir. Erkek meme küçültme ameliyatı genellikle ancak özel hastanelerde düzenlenebilir.

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