Erken Ölüm Riskini Korkunç Derecede Artıran Jinekomasti Hastalığı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Erken Ölüm Riskini Korkunç Derecede Artıran Jinekomasti Hastalığı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/health/ma...
Erkek memeleri ya da göğüsleri ifadesi sıkça söylenmeye başlansa da, aslında düşündüğünüzden daha endişe vericidirler. Çünkü onlara sahip olmak hormonlarınızla ilgili bir sorununuz olabileceği anlamına gelebilir. Bu durumda olmak erken ölüm riskini %37 oranında artırabiliyor. Yeni bir araştırmaya göre, meme dokusu genişlemiş erkeklerin 75 yaşından önce ölme olasılığı çok daha yüksektir.
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Danimarkalı araştırmacılar, tıbbi adıyla jinekomasti olarak bilinen durumun hormonal dengesizlikler nedeniyle ortaya çıktığını ve erkeklerin üçte birinden fazlasını da etkileyebileceğini söyledi.
Jinekomasti, erkek ve erkek çocuk göğüslerinin şişmesine neden olan tıbbi bir durumdur. Özellikle gençler ve yaşlı erkekler arasında yaygındır.
Araştırmacılar 1995 ile 2021 yılları arasında 140.000'den fazla insandan alınan sağlık verilerini incelemiş ve 23.429'una bu durum teşhisi konmuştur. Yaklaşık 16.253 kişide bilinen bir nedeni olmayan jinekomasti görülürken, geri kalan katılımcıların bilinen bir risk faktörü vardı.
Bilinen bir risk faktörü olmayanlar ise %5 daha fazla risk altındaydı. Bunun yanı sıra, jinekomasti için bilinen bir risk faktörü olmayan erkeklerin karaciğer hastalığından ölme olasılığı, bu durumdan muzdarip olmayanlara göre iki kat daha fazlaydı.
1. Uygun diyeti uygulamak.
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2. Egzersiz yapmak.
3. İlaç Tedavisi.
4. Ameliyat Olmak
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