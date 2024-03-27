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Yüz Hatlarınız Annenizin Hamilelik Sırasında Yediklerinden Etkilenmiş Olabilir

Yüz Hatlarınız Annenizin Hamilelik Sırasında Yediklerinden Etkilenmiş Olabilir

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 20:05

Yapılan bir araştırmaya göre, her insanın kendine özgü yüz hatları, annelerinin hamilelik sırasında yediklerinden etkilenmiş olabilir; protein açısından zengin diyetler daha geniş burunlara ve çenelere yol açıyor. Gelin bu duruma birlikte bakalım...

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sciencete...
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Kafatası şeklinden burundaki kıkırdak miktarına kadar insanların görünüşlerindeki ince farklılıklar, anne karnında beslenme tarafından tetiklenen genler tarafından yaratılır.

Kafatası şeklinden burundaki kıkırdak miktarına kadar insanların görünüşlerindeki ince farklılıklar, anne karnında beslenme tarafından tetiklenen genler tarafından yaratılır.

Hamilelik sırasında ne kadar çok protein tüketilirse, 'mTORC1' olarak bilinen bu genler o kadar aktif hale gelir.

Araştırmacılar bunun burun uzunluğunu ve burun deliklerinin genişliğini, yanakların şeklini ve çenenin belirginliğini değiştirerek bir bebeğin yüz görünümüne 'ince ayar' yapabileceğini söylüyor.

Araştırmacılar bunun burun uzunluğunu ve burun deliklerinin genişliğini, yanakların şeklini ve çenenin belirginliğini değiştirerek bir bebeğin yüz görünümüne 'ince ayar' yapabileceğini söylüyor.

Bir insan yüzünün temel görünümü ebeveynlerin genleri tarafından belirlenirken, kardeşler genellikle oldukça farklı görünür ve 'tek yumurta' ikizleri bile asla tam olarak aynı değildir.

Bu ince farklılıkların nedeni bilim insanlarını uzun süredir şaşırtıyordu, ancak şimdi annenin diyetinin yavruların görünümünden kısmen sorumlu olduğuna inanıyorlar.

Bu ince farklılıkların nedeni bilim insanlarını uzun süredir şaşırtıyordu, ancak şimdi annenin diyetinin yavruların görünümünden kısmen sorumlu olduğuna inanıyorlar.

Nature Communications'da yayınlanan bir çalışmada, uluslararası araştırmacılar şunları belirttiler: 'Anne diyetindeki protein seviyesinin modülasyonunun mTORC1 aktivitesini düzenlediğini ve bunun da embriyoların kraniyofasiyal şeklinde ince ama belirgin değişikliklere yol açtığını bulduk.'

Bunun durumun birden çok farklı yüz özelliklerinden oluşan bir 'spektruma' yol açtığını söylediler.

Bunun durumun birden çok farklı yüz özelliklerinden oluşan bir 'spektruma' yol açtığını söylediler.

Hamile farelere ve balıklara farklı diyetler verildi ve araştırmacılar bunun rahimlerindeki mTORC1 sinyalini değiştirdiğini ve yavrularına belirli yüz özellikleri verdiğini buldular.

Yüksek proteinli diyetlerin, daha belirgin çeneler ve daha kalın burun kıkırdağı ile genişlemiş yüz özelliklerine neden olduğu gösterilmiştir.

Yüksek proteinli diyetlerin, daha belirgin çeneler ve daha kalın burun kıkırdağı ile genişlemiş yüz özelliklerine neden olduğu gösterilmiştir.

Bununla birlikte, annelerin daha düşük proteinli gıdalarla beslenmesi daha ince yüzlere ve daha sivri yüz hatlarına yol açtı.

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Araştırmacılar, bu olgunun bazı hayvanlara doğdukları ortama bağlı olarak bir avantaj sağlayabileceğini söyledi.

Araştırmacılar, bu olgunun bazı hayvanlara doğdukları ortama bağlı olarak bir avantaj sağlayabileceğini söyledi.

Bazı balık türlerinde, anneleri düşük besinli bir diyet tüketiyorsa, bebeklerin daha uzun, daha ince burunlara sahip olma olasılığı daha yüksektir. Bu da yavrulara, yiyecek bulunabilirliğinin düşük olduğu bölgelerde yiyecek ararken avantaj sağlıyor.

Sonuç olarak her insanın kendine özgü yüz hatları, annelerinin hamilelik sırasında yediklerinden etkilenmiş olabilir: protein açısından zengin diyetler daha geniş burunlara ve çenelere yol açabilir. Yine de siz annenize bu yüzden kızmayın.

Sonuç olarak her insanın kendine özgü yüz hatları, annelerinin hamilelik sırasında yediklerinden etkilenmiş olabilir: protein açısından zengin diyetler daha geniş burunlara ve çenelere yol açabilir. Yine de siz annenize bu yüzden kızmayın.

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