Yüz Hatlarınız Annenizin Hamilelik Sırasında Yediklerinden Etkilenmiş Olabilir
Yüz Hatlarınız Annenizin Hamilelik Sırasında Yediklerinden Etkilenmiş Olabilir
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sciencete...
Yapılan bir araştırmaya göre, her insanın kendine özgü yüz hatları, annelerinin hamilelik sırasında yediklerinden etkilenmiş olabilir; protein açısından zengin diyetler daha geniş burunlara ve çenelere yol açıyor. Gelin bu duruma birlikte bakalım...
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Kafatası şeklinden burundaki kıkırdak miktarına kadar insanların görünüşlerindeki ince farklılıklar, anne karnında beslenme tarafından tetiklenen genler tarafından yaratılır.
Araştırmacılar bunun burun uzunluğunu ve burun deliklerinin genişliğini, yanakların şeklini ve çenenin belirginliğini değiştirerek bir bebeğin yüz görünümüne 'ince ayar' yapabileceğini söylüyor.
Bu ince farklılıkların nedeni bilim insanlarını uzun süredir şaşırtıyordu, ancak şimdi annenin diyetinin yavruların görünümünden kısmen sorumlu olduğuna inanıyorlar.
Bunun durumun birden çok farklı yüz özelliklerinden oluşan bir 'spektruma' yol açtığını söylediler.
Yüksek proteinli diyetlerin, daha belirgin çeneler ve daha kalın burun kıkırdağı ile genişlemiş yüz özelliklerine neden olduğu gösterilmiştir.
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Araştırmacılar, bu olgunun bazı hayvanlara doğdukları ortama bağlı olarak bir avantaj sağlayabileceğini söyledi.
Sonuç olarak her insanın kendine özgü yüz hatları, annelerinin hamilelik sırasında yediklerinden etkilenmiş olabilir: protein açısından zengin diyetler daha geniş burunlara ve çenelere yol açabilir. Yine de siz annenize bu yüzden kızmayın.
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