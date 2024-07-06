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İngiltere İsviçre'yi Penaltılarda Mağlup Ederek EURO 2024'te Yarı Finale Yükseldi

İngiltere İsviçre'yi Penaltılarda Mağlup Ederek EURO 2024'te Yarı Finale Yükseldi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
06.07.2024 - 21:48

EURO 2024’te İsviçre’yi penaltılarda 5-3 yenen İngiltere, yarı finale yükseldi. A Milli Takım, Hollanda’yı elemesi halinde İngiltere ile karşılaşacak.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde İngiltere ile İsviçre, karşı karşıya geldi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde İngiltere ile İsviçre, karşı karşıya geldi.

Maçta gol perdesini açam isim 75'te İsviçre'den Embolo oldu. İsviçre'nin golüne cevap, 80'de Saka'dan geldi.

Maçta gol perdesini açam isim 75'te İsviçre'den Embolo oldu. İsviçre'nin golüne cevap, 80'de Saka'dan geldi.

90 dakikanın sonunda olduğu gibi uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmadı. Yarı final biletini alan taraf, penaltı atışlarıyla İngiltere oldu.

90 dakikanın sonunda olduğu gibi uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmadı. Yarı final biletini alan taraf, penaltı atışlarıyla İngiltere oldu.

Rakibine 5-3 mağlup olan İsviçre, EURO 2024'e veda etti.

Rakibine 5-3 mağlup olan İsviçre, EURO 2024'e veda etti.

A Milli Takım, Hollanda’yı elemesi halinde 10 Temmuz'da İngiltere ile karşılaşacak.

A Milli Takım, Hollanda’yı elemesi halinde 10 Temmuz'da İngiltere ile karşılaşacak.
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GardıropFuat

portakalı soyarsak ingiltere içinde intikam saati gelmiş olacak.