İngiltere'den Mısır'a Giden Uçak, Sarhoş Yolcu Yüzünden Rotasını Değiştirdi!

Uçuş ekibinin uyarısı sonrası işler iyice karıştı. Sarhoş yolcu, uçuş ekibine küfür etti. İngiliz Daily Mail gazetesinin aktardığına göre uçağın pilotu şu anonsu yaptı: “Mürettebata karşı dürüst olmak gerekirse ellerinden geleni yaptılar ama sonunda iş çığırından çıktı. Eğer bu asi yolcu iki dakika içinde yemeğine geri dönmezse acil iniş yapacağız.”