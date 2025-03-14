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İngiltere'den Mısır'a Giden Uçak, Sarhoş Yolcu Yüzünden Rotasını Değiştirdi!

İngiltere'den Mısır'a Giden Uçak, Sarhoş Yolcu Yüzünden Rotasını Değiştirdi!

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
14.03.2025 - 12:43

İngiltere'den Mısır'a giden uçakta, sarhoş yolcu krizi yaşandı. Ortalığı birbirine katan ve uçuş ekibine küfür eden sarhoş yolcu, uçağın rotasının değişmesine neden oldu. Uçak, Atina'ya inmek zorunda bıraktı.

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İngiltere'den Mısır'a giden uçakta, sarhoş yolcu yüzünden panik dolu anlar yaşandı.

İngiltere'den Mısır'a giden uçakta, sarhoş yolcu yüzünden panik dolu anlar yaşandı.

İsmi açıklanmayan kadın, görgü tanıklarına göre, ailesiyle birlikte uçuş sırasında alkol tüketiyordu.

Wizz Air uçağı Gatwick'ten Kızıldeniz tatil beldesi Hurghada'ya gitmek üzere havalandıktan iki saat sonra uçakta kriz çıktı.

Sarhoş yolcu havada paniğe neden oldu. Uçakta başka bir yolcuyla yer değiştiren kadın, garip hareketler sergiledi. Bu durumdan rahatsız olan diğer yolcular, kadını uçuş ekibine şikayet etti.

Sarhoş yolcu havada paniğe neden oldu. Uçakta başka bir yolcuyla yer değiştiren kadın, garip hareketler sergiledi. Bu durumdan rahatsız olan diğer yolcular, kadını uçuş ekibine şikayet etti.

Uçuş ekibinin uyarısı sonrası işler iyice karıştı. Sarhoş yolcu, uçuş ekibine küfür etti. İngiliz Daily Mail gazetesinin aktardığına göre uçağın pilotu şu anonsu yaptı: “Mürettebata karşı dürüst olmak gerekirse ellerinden geleni yaptılar ama sonunda iş çığırından çıktı. Eğer bu asi yolcu iki dakika içinde yemeğine geri dönmezse acil iniş yapacağız.”

Uçak, Atina'ya inmek zorunda kaldı. Sarhoş yolcu ise polis tarafından uçaktan indirildi.

Uçak, Atina'ya inmek zorunda kaldı. Sarhoş yolcu ise polis tarafından uçaktan indirildi.

Daily Mail’in aktardığına göre uçuş takip uygulamaları W95777 sefer sayılı uçağın çarşamba günü öğleden sonra 14.26'da Gatwick'ten 20 dakika geç kalktığını ve beş saatlik bir uçuşun ardından yerel saatle 21.25'te varacağını gösteriyor.

Yaklaşık iki buçuk saat sonra uçak Yunan hava sahasına girdiğinde, U dönüşü yaparak Atina'ya doğru geri dönmeden önce güneye Mısır'a doğru ilerlemeye devam ediyor.

Ekip kadınla ilgilenirken yerde yaşanan iki saatlik bir gecikmenin ardından uçak havalanıyor ve planlanandan iki saat sonra Hurghada'ya iniyor.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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