İngiltere'den Mısır'a Giden Uçak, Sarhoş Yolcu Yüzünden Rotasını Değiştirdi!
İngiltere'den Mısır'a Giden Uçak, Sarhoş Yolcu Yüzünden Rotasını Değiştirdi!
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İngiltere'den Mısır'a giden uçakta, sarhoş yolcu yüzünden panik dolu anlar yaşandı.
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Sarhoş yolcu havada paniğe neden oldu. Uçakta başka bir yolcuyla yer değiştiren kadın, garip hareketler sergiledi. Bu durumdan rahatsız olan diğer yolcular, kadını uçuş ekibine şikayet etti.
Uçak, Atina'ya inmek zorunda kaldı. Sarhoş yolcu ise polis tarafından uçaktan indirildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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